Drie voetballanden bij loting vrouwen-WK hebben Nederlandse bondscoach

Andries Jonker Beeld ANP

Nederland, tweede bij het laatste WK in Frankrijk, is ingedeeld in pot 2, qua sterkte de tweede groep, in een toernooi dat voor het eerst 32 deelnemers heeft, waarvan er drie nog niet bekend zijn. In februari is er nog een play-off voor het WK, dat van 20 juli tot 20 augustus 2023 plaatsvindt in Australië en Nieuw-Zeeland.

Liefst drie van de 32 deelnemers hebben een Nederlandse bondscoach. Engeland heeft Sarina Wiegman, winnares van de laatste twee Europese titels, met Nederland en Engeland. Ze was met Nederland finalist bij het laatste WK, toen het duel om het goud in Lyon verloren ging van de Verenigde Staten. Andries Jonker voltooide de kwalificatie van het Nederlands elftal, nadat Wiegmans opvolger Mark Parsons was ontslagen. Nederland ontweek de Europese play-offs door een laat doelpunt in de slotwedstrijd van de groepsfase tegen IJsland.

Sarina Wiegman Beeld Reuters

Opvallend is vooral de naam van de derde bondscoach uit Nederland, die eens de eerste was, bij wijze van spreken. Het was een mooi beeld: de tranen Vera Pauw na de kwalificatie anderhalve week geleden van debutant Ierland, dat de beslissende wedstrijd in Schotland won met 1-0. Pauw stond aan de basis van de professionalisering van het voetbal voor vrouwen in Nederland, onder meer met de oprichting van de eredivisie in 2007.

Ze was de eerste die zich met Nederland plaatste voor een eindtoernooi, het EK van 2009, besloten met een plaats in de halve finales. Uiteindelijk verliet ze het land verbitterd, onbegrepen als ze zich voelde door de KNVB, waarmee ze niet op één lijn zat met betrekking tot de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Een paar maanden geleden beweerde ze in NRC bovendien slachtoffer te zijn geweest van verkrachting door een vroegere bondstrainer.

Vera Pauw Beeld REUTERS

Pauw werkte het laatste decennium in het buitenland, onder meer in Rusland en Zuid-Afrika. De plaatsing met Ierland leverde emotionele taferelen op. Euforie, tranen, plus een rel omdat de speelsters in de kleedkamer een oud liedje zongen dat gelieerd is aan de IRA, waarna Pauw uren bezig was in een poging de ophef beheersbaar te houden. Maar Pauw was vooral intens gelukkig, na de verrassende zege in Schotland. ‘Ik ben in Ierland in zo’n warm bad terechtgekomen.’ Ze schonk rechtstreeks op televisie een shirt van de nationale ploeg aan de tv-journalist die al jaren verslag doet van de opmars van de Ierse vrouwen.