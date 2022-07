Drie treffers PSV’er Til vellen Ajax in zeer vermakelijke strijd om Johan Cruijff Schaal: 3-5

De 2-3 voor PSV van Guus Til. Beeld ANP

Vorig seizoen schoot hij namens Feyenoord uit de startblokken, dit seizoen doet hij dat in een PSV-shirt. Guus Til wist driemaal het net te vinden zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena, tweemaal met zijn hoofd, eenmaal via een gekraakt schot. Ajax mag de duurdere spelers hebben, en dat verschil in kwaliteit was in fases ook wel zichtbaar, PSV toonde zich enorm strijdbaar en dodelijk effectief.

Er ontspon zich daardoor een heerlijk duel, met ook veel fouten, met name van Ajax-doelman Gorter die van de nieuwe Ajax-coach Schreuder een kans kreeg, maar die letterlijk uit zijn handen liet glippen. Het maakte het verschil in een behoorlijk evenwichtige krachtmeting, die veelbelovend is voor het nakende seizoen.

Zware blessure

PSV miste Madueke, de smaakmaker van de vorige editie - die PSV met 0-4 van Ajax won - door een zware blessure. Bakayako, die vorig seizoen bij Jong PSV onder Van Nistelrooij indruk maakte, verving hem.

Bij Ajax hakte het nieuws over de naar Borussia Dortmund vertrokken spits Haller, bij wie een kwaadaardige tumor is geconstateerd, er hard in. Schreuder heeft op veel posities veel keus, zeker als iedereen straks wedstrijdfit is. De jonge Taylor kreeg de voorkeur boven de ervaren Klaassen op het middenveld en ook in het doel koos Schreuder voor de jeugd: Gorter (22 jaar) in plaats van Pasveer (38). Vooraf al zei de nieuwe Ajax-coach dat die keuze nog niet definitief was.

Nieuwe PSV-coach Van Nistelrooij, zeer actief langs de zijlijn, wist onder meer Simons en Gutiérrez lang achter zich op de bank, omdat hij koos voor een middenveld met Sangaré, Veerman en Til.

Voorzet

Gorter begon goed, tot hij kort voor rust een voorzet van Gakpo verkeerd inschatte. De doelman raakte het oor van Blind in plaats van de bal, Til profiteerde met zijn hoofd. Dat deed de in Amsterdam geboren PSV’er in de 32ste minuut ook al, toen Gakpo wederom ruimte van Rensch kreeg om voor te geven.

Met De Jong en Til beschikt PSV misschien niet over een heel technisch aanvalsduo, maar wel een werklustig en in de lucht enorm gevaarlijke tandem. Gakpo is op links een fenomeen, krachtig en technisch, doelgericht en onbaatzuchtig. Met Til en De Jong kan hij zijn geschepte voorzetten uitstekend kwijt, maar Gakpo wordt hevig begeerd door Arsenal.

PSV is iets verder in de voorbereiding, het duelleert dinsdag voor het eerst met AS Monaco om een plek in de play-offs (feitelijk de laatste voorronde voor de groepsfase) van de Champions League. Maar Ajax opende het best. Berghuis was als rechtshalf dominant, Antony dreigend, Tadic balvast, Taylor schietgraag en de in een officiële wedstrijd debuterende Bergwijn ongrijpbaar.

Die laatste, de recordaankoop, werd na een kwartier nauwelijks gehinderd toen hij aanlegde voor de 1-0, gescoord met zijn rechterbeen waaraan nota bene bij ex-club PSV eindeloos geschaafd was door specialisten Nilis en Zenden. De bal vloog heerlijk in de kruising. Maar de kopbal van Til voor de gelijkmaker was technisch misschien net zo knap, al had Wijndal meer weerwerk mogen bieden.

Wijndal en Til kenden elkaar van AZ, zoals er meer dwarsverbanden liepen. De onwennige nieuwe PSV-rechtsback Hoever was opgeleid bij Ajax, Bergwijn bij Ajax én PSV.

Gaspedaal

Na rust trapte Ajax, dat geluk had dat een elleboog van Alvarez in de nek van Til slechts met geel bestraft werd, het gaspedaal direct weer in. Na een geweldige aanval, opgezet door Blind en doorgetikt door Bergwijn, kon Wijndal voorzetten op de razendsnel schietende Antony. Nieuwe PSV-doelman Benitez, die een overtuigende indruk maakte, had er geen antwoord op: 2-2.

Toch kwam PSV weer op voorsprong, omdat Gorter een pegel van Obispo die recht op hem af kwam voor de voeten van Gakpo legde. Een daaropvolgende vloeiende aanval kwam weer terecht bij Til die via een ongelukkige aanraking van Alvarez doel trof nadat Gorter tevergeefs naar de bal graaide.

Invaller Kudus bracht de spanning vlot terug met een diagonaal schot, maar rood voor invaller Bassey stokte de comeback van de thuisploeg. In de extra tijd counterde PSV nog naar 3-5 via invaller Simons waardoor PSV-coach Van Nistelrooij nu qua prijzen per wedstrijd het moyenne heeft als waar hij als spits patent op had: 1 op 1.