Drie sprints deze Tour, alledrie dankzij Mathieu van der Poel gewonnen door Jasper Philipsen

Het hadden er ook vijf kunnen zijn, want Philipsen won vrijdag in Bordeaux de vijfde opeenvolgende massasprint van de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar won hij de laatste twee, inclusief het officieuze WK voor sprinters, die van de slotrit op de Champs-Elysées.

Knap, drie uit drie, en dat na pas zeven Tour-etappes. Bijkomende prijs is de groene trui van het sprintersklassement, waarbij het om het verzamelen van zo veel mogelijk punten gaat. De trui zit vast genoeg om zijn schouders om Philipsen de ambitie te laten uitspreken dat hij het groen tot in Parijs zal verdedigen. Dit jaar is dat overigens donkergroen, bijna zwart zelfs, in plaats van het van-verre-herkenbare Kermit-groen van de voorgaande jaren.

De Tour-rit die voor de 81ste keer finishte in Bordeaux moest wel in een massasprint eindigen; dat gebeurt in deze stad altijd. Of bijna altijd, want in 2003 won Servais Knaven met 8 minuten voorsprong op de sprinters.

Vanaf 3 kilometer voor de streep verloor de ploeg van Philipsen geen moment de controle. Een voor een viel de voorste wagon van zijn sprinttrein volgens plan af, totdat hij alleen nog Mathieu van der Poel voor zich had. Voor de derde opeenvolgende keer leverde de zogenoemde lead-out-man, Van der Poel, Philipsen op het juiste moment af.

Te ver van de meet

Althans, afgaand op het resultaat. Zelf vond Van der Poel dat hij zijn sprinter te vroeg op kop had gezet. De bordjes boven de hekken waarop staat hoe ver het nog is naar de finish, werden onttrokken aan het zicht van Van der Poel. ‘Ik wist niet hoe ver het nog was. Ik heb hem achteraf net iets te ver van de meet afgezet.’

Philipsen leek links van de weg bijna als vanzelf naar de overwinning te fietsen, maar uiterst rechts kwam opeens Mark Cavendish opzetten.

Misschien was dat nog wel een betere prestatie dan van Philipsen, want de Brit heeft geen zogenoemde sprinttrein, alleen de Nederlander Cees Bol als lead-out. De winnaar had juist geen enkele inspanning teveel hoeven doen, omdat hij de hele sprint een ploeggenoot voor zich had.

Huurmoordenaar in het peloton

‘Ik zat goed en dat kwam door Cees’, zei Cavendish na afloop, ‘hij rijdt als een huurmoordenaar door het peloton.’ Even leek hij, 38 jaar oud, op weg geschiedenis te schrijven door zijn 35ste Tour-etappe te winnen. Nu deelt hij het record van 34 ritzeges met Eddy Merckx.

Cavendish probeerde het, monsterde Philipsen links van hem, wilde de genadeklap uitdelen, maar kreeg te maken met een onwillige derailleur waardoor hij met een te lichte versnelling reed. ‘Ik denk dat ik Jasper een keer kan kloppen.’ Maar in Bordeaux moest de wielergeschiedenis nog even wachten. Cavendish werd tweede. ‘Ik had hem graag zien winnen’, zei Philipsen, ‘wij allemaal wel.’

De winnaar had zijn energie voor het allerlaatste moment bewaard. ‘Dat was het moment waarop ik mezelf lanceerde.’ Daarbij leek hij Biniam Girmay van Intermarche enigszins te hinderen. Girmay kwam, net als Wout van Aert overkwam in de eerste sprintetappe, klem te zitten tussen Philipsen en de boarding. Met een verontwaardigd handgebaar ging de Eritreeër als derde over de finish.

Sprinter Fabio Jakobsen, zwaar gehavend na een val dinsdag in de vorige sprintrit, leek ondanks zijn verwondingen mee te sprinten voor de overwinning. De Nederlander werd vijftiende. ‘Ik had de benen niet, daar heb ik het wel moeilijk mee.’ Maar niet meedoen aan de sprint is geen optie voor de specialist van Soudal-QuickStep, in augustus 2020 slachtoffer van een ernstig sprintongeluk. ‘Ik wilde meesprinten omdat ik anders misschien bang word.’