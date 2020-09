Drie keer testen en dan, hoppa, beachvolleyballen

Een vollybaltraining tijdens het King of the Court-toernooi in Utrecht. Beeld BSR Agency

Er was ministeriële instemming nodig om 58 volleyballers uit den vreemde te ontvangen. ‘Voor voetbal bestond er al een uitzondering. Nu bestaat die ook voor volleybal’, was dinsdag een lichte juichkreet van Michel Everaert, directeur evenementen van de Nederlandse volleybalbond Nevobo.

Everaert stond in nauw contact met het ministerie van VWS (Sport). Volgens Everaert komt er deze week een heus protocol voor de hele Nederlandse topsport om, in het kader van serieuze internationale competitie als Europa Cups, buitenlandse gasten uit ‘coronalanden’ te ontvangen.

Minister Tamara van Ark moest uiteindelijk persoonlijk beslissen om de beachvolleyballers, net als de voetbalinternationals van Polen en Italië, voorrang te geven. Zij begreep dat de protocollen die in Utrecht worden aangehouden de situatie veilig zullen houden.

Lang geaarzeld

Organisator Wilco Nijland van Sportworx zei dat er uiteindelijk ‘direct appcontact’ met de minister nodig was geweest voor de afronding van alle besprekingen. Er was voordien lang geaarzeld bij het instemmen voor buitenlandse deelname aan een evenement dat als een proeftuin voor de wereldvolleybalbond FIVB geldt.

Opvallend genoeg is het ministerie nu een van de sponsors van het evenement op het Jaarbeursplein te Utrecht, waar vijftien vrachtwagens zand zijn gestort in een fraai gestileerde arena (‘een gladiator pit’, aldus Nijland). De gemeente Utrecht en NOCNSF zijn de andere grote geldschieters van het koningstoernooi dat voor ‘bijna een miljoen euro’ in de boeken staat.

Vrijdag was er groen licht, ‘omdat we een goed protocol presenteerden’, aldus Nijland, maar pas maandagmiddag 15.00 uur wilden de ambtenaren van VWS hun definitieve instemming op papier zetten. Daarna ging het snel. Nijland: ‘Wij moesten zorgen dat de Amerikanen, vier in getal, en de twee Braziliaanse vrouwen, beesten hoor, Agatha en Duda pas dinsdag op Schiphol zouden landen. Eerder komen had een probleem gegeven bij de douane. Nu lag er een lijst klaar. Voor vijftien personen gold die late uitzondering.’

De trotse organisator: ‘Lieten die Amerikanen de speciale brief zien, werd dat gecheckt in de computer en zei de douanier op de luchthaven: ‘Kom er maar in.’ Nee, echt heel goed geregeld.’

Drie tests

Na aankomst geraakten de buitenlanders, net als de 22 Nederlanders, in een eigen bubbel, de ‘spelersbubbel’, in en rond het met grote leegstand kampende hotel Inntel op Hoog Catharijne. Het door VWS geaccepteerde protocol voorziet in drie coronatests. Bij aankomst diende een maximaal 72 uur oude test uit het land van herkomst te worden overlegd. Daarna werd direct een actuele test gedaan. Vrijdag, midden in de competitie, worden de spelers nog een keer naar de kleine Utrechtse teststraat geroepen.

Verder zijn mondkapjes verplicht. Interviews met ’s werelds besten, de Noren Mol en Sorum, moesten met maskerplicht gedaan worden. Functionarissen van buiten die spelersbubbel mochten weer zonder mondbescherming bevraagd worden.

De Nederlandse topspelers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, de wereldkampioenen van 2013, zeiden niet te vrezen voor hun gezondheid. Meeuwsen: ‘Nee, joh, als je ziet hoe dit georganiseerd is om het veilig te houden, dan hoef je niet bang te zijn.’ Brouwer: ‘Het is aan ons, aan de spelers, om dit tot een goed einde te brengen. Het is het eerste grote internationale toernooi van deze zomer. Alle ogen zijn op ons gericht. Ik vind het heel veilig.’

Contact

Dat de spelers in blokkering en aanval dicht bij elkaar komen, dat hoort bij de sport beachvolleybal. Brouwer: ‘Er gaat contact zijn. Af en toe maak je ook contact met je maat. De handen tegen elkaar. Maar juist daarom zijn we zo scherp getest. Zodat we elkaar niet kunnen besmetten. En ook daarom zijn wij als spelers gescheiden van de buitenwereld.’

King of the Court is een supersnelle variant van het klassieke beachvolleybal, het twee tegen twee. Er staan vijf teams op het veld en alleen de ontvangende partij kan een punt maken. Er wordt razendsnel doorgewisseld bij de servicelijn. Het toernooi is uniek qua bezetting. Er doen olympisch kampioenen, wereldkampioenen en Europees kampioenen mee in Utrecht. Ook daarom bestaat er grote tv-belangstelling. Liefst 24 tv-stations zenden het uit.

Het amfitheater in Utrecht is vier verdiepingen hoog en kan, in skybox-opstelling, 450 toeschouwers bergen. Die mogen niet schreeuwen, wel ‘hoppa’ zeggen aldus organisator Nijland.