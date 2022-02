‘Drie gouden medailles? Je kunt er je hele leven op teren’

Irene Schouten na het winnen van de massastart. De schaatsster pakte daarmee haar derde gouden medaille op de Winterspelen. Beeld ANP

Er is een leven voor en een leven na het winnen van drie gouden medailles op één Olympische Winterspelen, zegt Yvonne van Gennip. Zij maakte het mee in 1988 en was er getuige van hoe Irene Schouten na het winnen van de massastart op zaterdag ook op drie olympische titels uit kwam. ‘Ik ben er heel blij mee geweest. Je kunt er je hele leven op teren.’

Van Gennip en Irene Schouten hadden er samen na de zeges van Schouten op de 3 en 5 kilometer al over gegrapt. ‘Nog een te gaan.’ En dan zou ze de ‘koningin van Calgary’ evenaren. Maar veel meer aandacht dan dit grapje, hadden ze er niet aan besteed. Schouten was bezig met haar wedstrijdvoorbereiding, eerst voor de ploegenachtervolging die brons opleverde en daarna voor de massastart.

De 57-jarige Van Gennip was druk in de weer als teammanager bij het langebaanschaatsen in Beijing. Die functie vervult ze al tien jaar voor de KNSB bij wereldbekerwedstrijden, EK’s en WK’s, maar ze was nog niet eerder op de Spelen. Ze genoot ervan dat ze erbij was toen Schouten zich bij de ‘club van drie keer goud’ voegde. ‘Ik vind het uniek. Ik mag mee en prompt gebeurt dit. Alsof het zo moet zijn.’

Streepje voor

‘Yvonne staat nog wel een streepje voor’, zegt Schouten nadat ze op het middenterrein is gehuldigd. Drie individuele zeges op de klassieke nummers schaalt ze hoger in dan haar drie gouden medailles. Al was het maar omdat de massastart in Schoutens ogen in wezen een teamdiscipline is. Al kon ze door de valpartij van Marijke Groenewoud de ploegtactiek dit keer niet uitspelen. ‘Misschien heb ik hem vandaag wel echt alleen verdiend.’

Van Gennip zelf wijst even later de bescheidenheid van Schouten van de hand. Nee, de zege op de massastart doet zeker niet onder voor die van haar op de 1.500 meter in 1988 in Calgary. De titels op de 3 en 5 kilometer van beiden tellen sowieso al even zwaar.

Vol bewondering zag Van Gennip hoe Schouten de chaotische wedstrijd in handen nam, zelf de gaten dichtte en daarna een spannende sprint in haar voordeel besliste. ‘Als je ziet hoe moeilijk dat is met het duwen en trekken. Dan moet je al heel veel in je mars hebben om überhaupt overeind te blijven. Ik vind dit absoluut evenveel waarde hebben.’

Alleen bij de 5 kilometer stond Van Gennip aan de ijsbaan. De deelnemende schaatslanden krijgen maar een beperkt aantal toegangspassen voor het middenterrein van de olympische ijsbaan. Die ‘infield passes’ worden doorgaans uitgedeeld aan coaches en fysiotherapeuten. Omdat Sanne in ’t Hof, de tweede deelnemer op de 5 kilometer, geen eigen fysiotherapeut bij zich had kon Van Gennip even met eigen ogen Schouten in actie zien. ‘Daar kon ik live meegenieten.’

De 3 kilometer op de openingsdag van de Spelen en de massastart op de slotdag van het olympisch schaatstoernooi bekeek Van Gennip op een scherm in de sporterslounge zonder direct zicht op het ijs. Dat beviel haar beter dan op de tribune. ‘Op tv zie je het beter dan wanneer je in het stadion zit.’

Doelgerichtheid

Ze herkende bij Schouten dezelfde geconcentreerde doelgerichtheid die zij voelde in Calgary in 1988. ‘Die eerste afstand is het moeilijkst, maar daarna kun je vrij schaatsen. Zo ging het bij mij.’ Een groot verschil was dat zij daar als outsider voor de medailles werd gezien en Schouten als kanshebber op vier onderdelen werd beschouwd. ‘En dan weet ze toch haar koppie erbij te houden’, zegt Van Gennip vol bewondering.

Kiezen welke van de de drie zeges de mooiste is, wil Schouten niet, maar voor de 29-jarige heeft de massastart wel een extra betekenis. Zij en haar ploeggenoten bij Team Zaanlander nemen het onderdeel zeer serieus, meer dan andere ploegen waar de klassieke individuele nummers de boventoon voeren. ‘Op dinsdag is er een massastartuur op Thialf. Ik heb daar nog geen één keer een langebaanploeg zien rijden. Alleen Bart Swings, die wel.’ De Belg kroonde zich evenals Schouten tot olympisch kampioen op de minimarathon.

De massastart vertoont, op de lengte van de wedstrijd na, grote gelijkenissen met de schaatsmarathons waar de pupillen van Jillert Anema ook op actief zijn, al is het met 16 ronden aan de korte kant. Het goud voelde als het bewijs van hun gelijk en als een beloning voor hun gezamenlijke inspanning. Niet alleen van maatje Groenewoud, maar ook van de coach en haar andere collega’s bij het team.

In de week voor de wedstrijd simuleerde ze nog een eindsprint met Jorrit Bergsma, die bij de mannen als negende eindigde. Net zoals ze in de wedstrijd bij de Canadese Ivanie Blondin zou doen was ze hem vanuit de laatste bocht voorbij gesprint. ‘Daardoor wist ik: ik moet die bocht goed aansnijden. Ik heb dat met hem getraind.’

Noord-Hollanders

Met driemaal goud evenaart Schouten niet alleen Van Gennip maar ook Ard Schenk, die in 1972 in Sapporo de 1.500, 5.000 en 10.000 meter won. ‘Allemaal Noord-Hollanders’, merkte Van Gennip op. ‘Ik ben heel benieuwd wat Ard ervan vindt.’ Volgens Van Gennip brengt een dergelijk succes geluk voor de rest van je leven. Maar of ze er een ander mens van werd, dat niet. ‘Ik heb er enorm van genoten, maar het is toch ook alweer snel back to basics.’

Er is bovendien een verschil tussen 1988 en 2022, zegt Van Gennip. In de tijd dat zij drievoudig kampioen werd, waren olympische medailles voor de Nederlandse equipe een schaars goed. Sinds de Spelen van 2014 in Sotsji is dat veranderd. ‘Nu zijn er veel meer die medailles winnen.’ Ook een verschil: er zijn disciplines bijgekomen. Van Gennip won in 1988 drie van de vijf beschikbare gouden medailles, Schouten drie van de zeven.

Wat Van Gennip vooral bij staat was de aandacht en de cadeaus die ze na haar terugkeer kreeg. ‘Wij waren niet veel gewend. We kregen nog geen salaris. Alleen trainingskampen werden betaald en alles wat je extra kreeg was hallelujah. Maar dan nog: alle cadeautjes zullen je worst zijn. De grootste voldoening haal je uit het feit dat het gelukt is.’