Drie goals in tien minuten wekken verwachtingen over Ihattaren

Mohamed Ihattaren viert namens Jong Ajax een van zijn drie treffers tegen VVV-Venlo. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Eerst soleert hij door het strafschopgebied, langs weinig weerstand biedende VVV-benen. Daarna schuift hij de bal beheerst binnen op aangeven van Christian Rasmussen, na een een-twee. Even later volgt zijn mooiste treffer, nadat hij de bal op rechts aanneemt, in volledige vrijheid, aanzet voor een dribbel naar binnen en besluit met een schot in de verre hoek: 3-1, 4-1 en 5-1, binnen tien minuten, tegen VVV (uitslag 6-1), op een maandag met Jong Ajax.

‘Ihattaren is los’, zegt verslaggever Mark van Rijswijk, die twittert dat Ajax ook na de hattrick geen wijziging aanbrengt in het persbeleid: Ihattaren (20) verschijnt niet voor de camera. Op zijn Instagram post hij een paar foto’s met open mond, waaruit blijdschap ontsnapt.

Wegkwijnend

Ihattaren kwijnde afgelopen winter weg als talent, voordat hij tekende bij Ajax. Over hem gingen geruchten dat hij zou stoppen met voetballen. De vanwege seksueel overschrijdend gedrag vertrokken directeur spelersbeleid Marc Overmars zei bij de ondertekening van het contract in januari, waarmee Ajax hem huurde van Juventus: ‘Wij bieden hem deze kans en gaan hem helpen, maar het begint bij hemzelf en dat weet hij.’ Juventus had hem uitgeleend aan Sampdoria, waarvoor hij geen minuut speelde.

Kort voor de ondertekening was voor het eerst weer iets van hem vernomen, toen hij met oud-international Gerald Vanenburg individueel trainde in het Olympisch Stadion. Hij bleek totaal niet fit, hetgeen goed zichtbaar was. Zijn verbintenis bij Ajax was veelbesproken, omdat hij afkomstig is van rivaal PSV, waar hij na een debuut in het eerste elftal als 16-jarige jongen en een uitstekende periode onder Mark van Bommel langzaam naar de zijlijn verdween, begeleid door conflicten en verhalen over zijn voor profvoetbal ongeschikte mentaliteit.

Geen provocatie

Anderhalve maand geleden was Ajax-trainer Erik ten Hag kritisch, met de opmerking dat ‘alles ophoudt, als je niet kunt rennen op eredivisieniveau, als je geen meters kunt maken op hoge snelheid’. Maar zie: eerst scoorde hij in april tegen Top Oss, een fraai schot met links. Opeens zat hij op de bank bij de bekerfinale tegen uitgerekend PSV. Antony is geblesseerd, Steven Berghuis keerde terug naar de rechterflank. Ihattaren viel in. Op de vraag of het geen provocatie was, reageerde Ten Hag boos: ‘Pardon?’ Ten Hag wees op het talent van Ihattaren om een wedstrijd te beslissen.

Tegen NEC, afgelopen weekeinde, bleef hij negentig minuten op de bank. Tegen VVV, maandag, waren daar drie doelpunten. Ze werpen de vraag op of hij in de laatste vier ‘finales’ van Ajax I, tegen PEC Zwolle, AZ, Heerenveen en Vitesse, een rol kan spelen bij de beoogde prolongatie van de landstitel.