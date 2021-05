Dribbels Lieke Martens beslissend voor Barcelona in finale Champions League

Aitana Bonmati heeft 3-0 gescoord en viert de treffer met Lieke Martens (rechts). Beeld AP

Martens tartte de verbeelding door in de finale terug te keren naar de basis van het voetbal, van haar voetbal in elk geval, door te opteren voor haar pure kwaliteit, de dribbel. De solo. Het pingelen. Uitgevoerd in hoog tempo, met veel technische vaardigheid. Strak, zonder overbodige franje de kortste weg naar het doel kiezen.

Die dribbels waren beslissend en vervulden haar droom, zoals ze die onlangs voor de halve finales nog eens verwoordde: ‘De Champions League staat hoog op mijn lijstje.’ Kort na die uitspraak besliste ze alvast de halve eindstrijd tegen Paris SG met twee treffers. Zondag in Zweden scoorde ze weliswaar niet, ze was de opvallendste acteur in de finale. Bij alle doelpunten was de Noord-Limburgse international betrokken.

Ze was al Europees kampioen met Nederland en tweede van de wereld. Ze was ook al eens beste speelster van de aardbol, in een jaar dat Lionel Messi bij de mannen won. Ze had al eens de finale gespeeld en verloren, twee jaar geleden, met 4-1 van Lyon. De club uit Frankrijk was vijf jaar op rij de beste, de laatste drie keer met invaller Shanice van de Sanden. Van de Sanden gaf in haar eerste twee finales vijf voorzetten op een doelpunt.

De 28-jarige Martens, al eerder landskampioen en nu op weg naar de Olympische Spelen met Oranje, merkte al snel dat haar directe tegenstander niets wist uit te richten tegen haar overmacht. Dat was vooral haar eigen verdienste. Martens had geen eerste actie op veilig. Nee, meteen trok ze naar voren, bij haar eerste balcontact, een dribbel van de linkerflank naar binnen, besloten met een schot op de lat, na 26 seconden. In de rebound was Chelsea zo in paniek, dat Leupolz een kolderiek eigen doelpunt maakte. Vervolgens leidden dribbels van Martens ook naar de 2-0, 3-0 en 4-0, waarbij ze bij dat laatste doelpunt voor het eerst een echte assist had, op de intikker van Graham-Hansen, nadat ze opponent Charles dol had gedraaid.

Toen waren pas 36 minuten gespeeld en was de winnaar dus al bekend: voor het eerst is dat Barcelona. En Chelsea dan? Chelsea kreeg af en toe een kans, maar had door het scoreverloop niets in te brengen. De mannen van Chelsea krijgen over een kleine twee weken een herkansing, als ze hun finale tegen Manchester City spelen. Het was voor het eerst dat van één club beide teams de finales bereikten.