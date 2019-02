Dribbelen, draaien en drijven in het wit: dit zijn de nieuwe parels van Real Madrid

Real Madrid ververst geleidelijk het kampioenselftal. Drie Nederlandse kenners laten hun licht schijnen over drie nieuwkomers: Vinicius, Ceballos en Odriozola.

Vinicius Junior (18) dribbelt, Dani Ceballos (22) draait, Alvaro Odriozola (23) drijft. Nieuwe namen, nieuwe idolen in de dop bij de club uit Madrid met de koninklijke statuur. Een aanvaller, een middenvelder en een verdediger in het wit, de een met meer status dan de ander.

Real Madrid, woensdag in Amsterdam tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League, luisterde zijn naam als succesvolste club uit de geschiedenis op door de laatste drie edities van de kampioenencompetitie te winnen, met een vrijwel vast elftal. De namen waren als het ware in de slaap op te dreunen: doelman Navas, de verdedigers Carvajal, Ramos en Marcelo, de middenvelders Casemiro, Modric en Kroos alsmede de aanvallers Benzema en Ronaldo startten in al die drie finales, tegen Atlético Madrid, Juventus en Liverpool. Varane was na één seizoen de vervanger van Pepe, Isco kreeg twee keer de voorkeur boven Bale.

Bijna nooit veranderde iets aan het elftal. Het is één van de voordelen van de absolute Europese top boven clubs als Ajax. De allergrootste clubs hoeven gemiddeld gesproken geen sterren te verkopen. Spelers zelf hoeven ook niet zo nodig weg, omdat ze al bij de allerbeste club zitten. Ronaldo vertrok afgelopen zomer na negen glorieuze seizoenen naar Juventus. Trainer Zidane verliet de club eveneens, doelman Courtois was op papier de belangrijkste aankoop.

Real was even zoekende, verloor de tijdens het WK aangetrokken trainer Lopetegui spoedig vanwege ontslag, doch groeit onder diens opvolger Santiago Solari opnieuw naar topniveau. Mede door impulsen van nieuwe spelers in het wit, onder wie ook de hier verder niet besproken linksachter Reguilón.

De speelse, onvoorspelbare tienerdribbelaar Vinicius Junior is weer zo’n spectaculaire jongeling uit Brazilië, gekocht voor 45 miljoen euro van Flamengo uit Rio de Janeiro. Daniel Ceballos kwam vorig seizoen al voor bijna 20 miljoen over van Betis Sevilla en doet geregeld mee. De Bask Alvaro Odriozola, die ruim 30 miljoen kostte, valt misschien nog wat tegen, nadat hij menig spectaculair duel speelde bij Real Sociedad. Hij was met Spanje mee naar het WK, maar bij Real vertoeft hij nog op de achtergrond.

Drie kenners over twee van de drie genoemde nieuwelingen, en over de mentaliteit van de Basken.

De Visser over Vinicius: ‘Erg grillig’

Piet de Visser, scout in vooral Zuid-Amerika, vanuit Ecuador: ‘Iedere scout hoopt de nieuwe Neymar of Coutinho te ontdekken. Ik heb Vinicius voor het eerst gezien toen hij veertien was, in de jeugd van Flamengo. Hij was verschrikkelijk talentvol, maar erg grillig. Hij leek wel een beetje op de jonge Neymar, maar Neymar was wat slimmer op die leeftijd.

De techniek en de dribbels van Vinicius waren toen al geweldig. Ik heb zijn komst destijds niet doorgedrukt bij mijn werkgever Chelsea, want hij was al erg duur, terwijl ik vraagtekens zette bij zijn spelintelligentie. Ik kan me herinneren dat hij een keer veertig meter buitenspel stond. Hij deed soms gewoon helemaal niet mee aan het spel. Hij was wel een geweldig, ongepolijst talent. Zijn snelheid is fantastisch en hij passeert op onvoorspelbare wijze.’

Westerveld over Basken: ‘Beetje stug’

Sander Westerveld, voormalig doelman van Real Sociedad, over Alvaro Odriozola en de Baskische mentaliteit:

‘Op één van mijn eerste trainingsdagen riep ik bij mooi weer keihard ‘Viva Espana’, toen we het veld opliepen. Dat was toch niet helemaal de bedoeling in Baskenland. Basken zijn een beetje stug, maar als je ze eenmaal kent, kunnen ze je beste vrienden worden. De sportmentaliteit is uitstekend. Ze zijn heel gedisciplineerd en geven altijd volle bak tijdens de wedstrijd. Athletic Bilbao houdt nog steeds het principe overeind alleen met Basken te voetballen. Bij Real Sociedad hebben ze die gewoonte losgelaten.

‘De clubs uit Baskenland zijn overal op zoek naar Baskisch bloed. We zaten op de terugweg uit Baskenland eens in het vliegtuig naast Ernesto Valverde, destijds de trainer van Bilbao, nu van Barcelona. Mijn drie jongens zijn geboren in Baskenland en dan mogen ze eventueel voor Athletic voetballen. Valverde gaf ze allemaal een speldje met de mededeling: vergeet ons niet. Het zegt iets over de trots. Ze trekken alle registers open om Baskisch bloed te vinden. De stap van Odriozola van Sociedad naar Real Madrid is behoorlijk. Hij kan een voorbeeld nemen aan de grote Xabi Alonso, al vertrok die van Sociedad eerst naar Liverpool, waar hij successen vierde, om daarna pas bij Real te komen. Odriozola’s Noord-Spaanse mentaliteit zal hem helpen. Hard werken, geen siësta’s, geen lang leve de lol.’

Van der Vaart over Ceballos: ‘Draaiende drol’

Rafaël van der Vaart, oud-speler van Real Madrid, over Dani Ceballos: ‘Dani is een erg goede speler, met wie ik nog even heb gevoetbald in mijn korte periode bij Betis Sevilla. In het begin was hij een beetje als een draaiende drol in een pispot, zoals wij dat noemen. Veel kappen en draaien, maar zelden een assist of een doelpunt. Weinig rendement, al dat gedraai.

‘Ik ben wel verbaasd over de grote stappen die hij nu zet. Bij Real Madrid is hij uitgegroeid tot een goede, mooie speler met een prachtige techniek. Hij doet ook echt zijn best om zijn spel er mooi te laten uitzien. Hij ziet het voetbal ook goed en werkt daarbij hard. Hij is met recht een van de grote Spaanse talenten te noemen. Ik ben erg benieuwd naar de twee wedstrijden van Real tegen Ajax, twee clubs waar ik heb gevoetbald. Ik heb bij Tottenham trouwens met Luka Modric en Gareth Bale gespeeld.’ Met een brede lach: ‘Dat kan natuurlijk geen toeval zijn allemaal.’