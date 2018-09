Dressuurpaard Zonik een lichtpuntje op matig WK

Voor het eerst sinds 2002 heeft de Nederlandse dressuurploeg geen medaille gewonnen bij de Wereldruiterspelen. Bij de landenwedstrijd werd Nederland vijfde. Edward Gal behaalde met een zevende plek het beste individuele resultaat voor Nederland in het Amerikaanse Tryon. Dat ligt in North Carolina, de staat die wordt geteisterd door orkaan Florence.

Bij de Wereldruiterspelen kon een dressuurruiter drie keer wereldkampioen worden: bij de landenwedstrijd, de Grand Prix Special en de kür op muziek. Dat laatste onderdeel werd geschrapt vanwege de orkaan Florence. Voor de kür had alleen Edward Gal zich geplaatst dankzij zijn zevende plek tijdens de Grand Prix Special. De andere ruiters eindigden in de achterhoede: Hans Peter Minderhoud werd met Dreamboy 20ste, Madeleine Witte-Vrees met Cennin 22ste en Emmelie Scholtens werd met Apache 25ste.

De tegenvallende resultaten van de Nederlandse dressuurruiters passen in de neerwaartse trend. Vier jaar geleden pakte Nederland nog tweemaal WK-brons (de nationale ploeg en Adelinde Cornelissen), maar op de EK in 2017 werden geen medailles gewonnen. Ook op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro waren er geen podiumplaatsen.

Nederland presteert van oudsher sterk in paardensport, en al helemaal in dressuur. Van 1992 tot en met 2012 werden altijd olympische dressuurmedailles veroverd. Anky van Grunsven won drie keer goud op de Spelen. En Edward Gal werd in 2010 drievoudig wereldkampioen met zijn wonderpaard Totilas.

Tussen twee generaties

Vanwege die goede resultaten geeft Nederland veel geld uit aan de paardensport. Alleen al de reis naar Tryon kost bijna een miljoen euro: ruim 21 duizend euro per paard. Bovendien geeft NOCNSF veel geld aan de sport, omdat de sportkoepel veel medaillekansen ziet voor de ruiters.

Maakt de bond zich zorgen op weg naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio? Maarten van der Heijden, technisch directeur van de KNHS, zegt vanuit Tryon van niet: ‘We zitten in between generations. Na Rio hebben we afscheid genomen van veel paarden. De paarden van Hans-Peter Minderhoud en Edward Gal zijn nog heel jong maar hebben veel potentie. En Emmelie Scholtens reed pas haar eerste WK. Deze ploeg gaat nog flink stijgen. Je ziet dat de teamscore dit weekend al hoger was dan tijdens de EK. We gaan de aansluiting met andere landen weer vinden.’

Voor de toekomst wijzen veel dressuurliefhebbers opnieuw naar Edward Gal. Zijn paard Zonik reed in Tryon zijn eerste WK, en wordt met zijn 10 jaar als uiterst talentvol gezien. Veel paarden pieken pas vanaf hun 12de.

Sinds Gal op Zonik rijdt, wordt die vergeleken met zijn beroemde voorganger Totilas, het duurste dressuurpaard allertijden (15 miljoen euro). Een jaar geleden zei hij over die vergelijking tegen de Volkskrant: ‘Elk paard is uniek. Maar Zonik heeft net als Totilas iets aparts: de manier van lopen, hoe hij zijn benen optrekt. De uitstraling.’ Hij denkt dat Zonik dezelfde potentie heeft als Totilas.

Hij zei in Tryon tevreden te zijn met de zevende plaats van Zonik. Hij schatte zijn kansen op de kür op muziek hoger in dan op de Grand Prix Special, maar de kür werd vanwege de orkaan Florence afgelast.

Sterke concurrentie

Over twee jaar op de Olympische Spelen zal moeten blijken of Zonik de verwachtingen kan waarmaken. Gal zal sterke concurrentie hebben van onder meer de Duitse Isabell Werth, die in Tryon voor de derde keer wereldkampioen werd. Ook drievoudig olympisch kampioen Charlotte Dujardin is een geduchte concurrent. De Britse werd derde met een paard dat nog een jaar jonger is dan Zonik.

Een verklaring voor de tegenvallende resultaten in Tryon is mogelijk het vertrek van bondscoach Rien van der Schaft. Drie weken voor de WK besloot hij per direct te stoppen. Volgens Van der Heijden heeft de ploeg daar weinig last van gehad. ‘De sfeer was goed. Iedereen heeft elkaar goed geholpen.’