Dressuuramazone Van Liere wint brons op haar eerste WK en laat ‘levende legende’ Werth achter zich

Dinja van Liere maandagavond op weg naar brons. Beeld ANP / Imago Sportfotodienst GmbH

Dinja van Liere wilde zich in aanloop naar de WK dressuur niet verschuilen achter haar debuut op een mondiaal toernooi. Ook haar gebrek aan internationale ervaring zag ze niet als een struikelblok. De 31-jarige Zeeuwse amazone die met haar tophengst Hermès slechts zestien maanden ervaring heeft op het hoogste niveau sprak haar ambitie gewoon hardop uit: op haar eerste WK ging ze voor niets minder dan een medaille.

Maandagavond maakte Van Liere de verwachtingen van zichzelf én de buitenwacht helemaal waar, al was het ongekend spannend. Na een prima start van de Grand Prix Special leek Hermès na de uitgestrekte draf even te schrikken, maar Van Liere had hem snel weer in het gareel. Hermès – niet alleen gezegend met veel talent maar ook blakend van zelfvertrouwen – maakte vervolgens vooral indruk met zijn piaffes en pirouettes.

Na haar uitstekende proef in de piste van het Stutteri Ask Stadium in Herning stak Van Liere beide handen in de lucht gevolgd door een knuffel voor haar paard. De pas 10-jarige bruine hengst, al zeven jaar onder het zadel van Van Liere, liet zien dat hij al tot de beste dressuurpaarden ter wereld behoort. De proef was goed voor een score van 79,407 procent.

Hierna begon het nagelbijten voor Van Liere aangezien er in de Deense arena nog drie combinaties volgden, en niet de minsten. De 26-jarige Britse amazone Charlotte Fry – woonachtig in Nederland – veroverde uiteindelijk de wereldtitel met haar paard Glamourdale. De combinatie behaalde een topscore van 82,508 procent. Cathrine Laudrup-Dufour (30) eindigde als tweede met een score van 81,322. De laatste amazone die in de ring verscheen, de Duitse dressuurkoningin Isabell Werth kon niet tippen aan de proef van Van Liere en werd vierde (79,073).

Levende legende

Het was voor Van Liere extra genieten dat ze haar grote voorbeeld achter zich wist te laten. De 53-jarige Werth, generatiegenoot en eeuwige concurrent van Anky van Grunsven, is een levende legende in de dressuursport. Maar de zevenvoudig olympisch kampioen heeft na het pensioen van haar topmerrie Bella Rose nog niet de ultieme klik met haar nieuwe paard Quantaz. Op de WK moet de gehavende Duitse ploeg het overigens stellen zonder olympisch kampioen Jessica von Bredow-Werndl, zij is zwanger.

Van Liere was maandagavond verguld met haar bronzen plak. ‘Hermès had twee schrikmomentjes maar we hebben geen grote fouten gemaakt. Daarin zie je dat Hermès steeds volwassener en meer ervaren wordt.’ De bronzen WK-medaille voor de Zeeuwse (die tegenwoordig in Brabant woont) betekent voor de Nederlandse dressuurploeg de eerste podiumplaats op een mondiaal toernooi sinds 2014. Destijds won Adelinde Cornelissen tijdens de WK brons op de kür op muziek en behaalde het Nederlands team in de landenwedstrijd eveneens de derde plaats. Op de Olympische Spelen van 2016 en 2021 keerde het dressuurteam zonder medaille huiswaarts.

Kür op muziek

Woensdag krijgen Van Liere en Hermès hun tweede kans op een medaille tijdens de kür op muziek. Voor de dressuurploeg van bondscoach Alex van Silfhout zijn de wereldkampioenschappen nu al geslaagd. Afgelopen weekend eindigde Nederland in de landenwedstrijd op de vijfde plaats en veroverde hiermee een startbewijs voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.