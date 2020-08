Dramatische uitschakeling Atalanta: verlies in de slotfase tegen PSG

Neymar (l.) en Kylian Mbappe vieren het winnende doelpunt van Paris St.-Germain dat in blessuretijd viel. Beeld REUTERS

PSG is in paniek, in de slotfase. Vanaf de 27ste minuut staat de ploeg achter op neutraal terrein in Lissabon, in het fabuleuze, lege Estadio da Luz. Vanaf het moment dat de bal wat gelukkig via de kluts en het been van spits Zapata voor de voet van Mario Pasalic rolt. De Kroaat scoort met een heerlijk effectvol schot: 1-0, tussenstand uit een sprookje.

Alleen de dramatische afloop is dan nog niet bekend. Het gaat om één wedstrijd, in de kwartfinale coronastijl. Pas als Atalanta winnaar lijkt, scoort Marguinhos na een mislukt schot van Neymar en Choupo-Moting na een voorzet van Mbappé. De pure klasse overwint. Nipt. Misschien onverdiend.

De liefhebbers van de underdog spinnen lang van tevredenheid en jolijt, na die 1-0. Op social media verschijnen meteen staatjes met onbegrijpelijke getallenreeksen, over hoeveel meer geld de bazen uit Qatar hebben uitgegeven aan Neymar, Mbappé en al die anderen in Parijs, ten opzichte van het modale uitgavenpatroon in Bergamo, waar ze Robin Gosens haalden van Heracles, Marten de Roon van Heerenveen en Hans Hateboer van FC Groningen. Met zijn drieën kostten ze ruim twee miljoen samen, en zo staat vrijwel het hele elftal vol met koopjes, gevolg van sterke scouting en knedend werk van trainer Gasperini. PSG staat voor de poen van het hedendaagse voetbal, voor de Champions League als habitat van de rijken. Atalanta is de indringer, de brutale danser op het feest van de knappe jongens die brutaalweg met de mooiste meisjes aan de haal gaat.

Atalanta is een team, een collectief. Voetbal is een teamsport. Marten de Roon, de Stormbreker uit Bergamo genoemd, heerst als een kapitein op het middenveld. De mannen uit Lombardije blijven lopen, Gosens en Hateboer rennen van voor naar achteren, ze winnen duels en als ze de bal hebben zijn ze vrij, dan durven ze aan te vallen, dan doen verdedigers mee in het aanvalsspel. Is PSG, met minder ritme door de afgebroken Franse competitie, aan de bal, dan vangen de Italianen de ploeg met felheid op.

PSG is ook een beetje een jankploeg. Trainer Tuchel is in de eerste minuut al boos als een truc van een van zijn spelers faliekant mislukt. Die van Parijs moeten winnen, voor die van Bergamo is het jaar in sportief opzicht al prachtig, al weegt al die praal nooit op tegen het leed dat corona veroorzaakte in de stad.

Neymar dribbelt. Hij is een van de besten ter wereld in potentie, maar hoe kan hij missen na een paar minuten, alleen voor het doel? Di Maria is geschorst, Mbappé zit geblesseerd op de bank, tot maximaal een half uur in staat. Maar hij moet spelen, want hij is nodig. Fit of niet, ritme of niet. PSG zet alles op de aanval in de slotfase. Met Neymar, Mbappé, samen gekocht voor een slordige 400 miljoen. Maar doelman Sportiello redt telkens, de vervanger nota bene van de geblesseerde Gollini.

En dan, in de voorlaatste minuut, rommelt Marquinhos de bal binnen na een half mislukt schot van Neymar. Ook de beslissing valt voor de verlenging. Atalanta huilt. PSG ontmoet dinsdag Leipzig of Atlético in de halve finales. Marten de Roon had beloofd voor duizend mensen pizza te bakken als zijn ploeg de Champions League zou winnen. Het was zo mooi geweest. Een plein vol. De lach, terug in de stad.