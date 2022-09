Dramatische tijdrit door klapband Van Vleuten en kettingproblemen Mollema

Annemiek van Vleuten is meteen na haar start in de gemengde ploegentijdrit gevallen. Beeld ANP / Imago Sportfotodienst GmbH

Met een klapband lijkt er woensdag in een bijnummer van het WK wielrennen een eind te zijn gekomen aan het uitzonderlijk succesvolle wielerseizoen van Annemiek van Vleuten. ‘Mijn voorband explodeerde en ik crashte’, twitterde de renster die dit jaar de Vuelta, Giro én Tour won. De 39-jarige regerend olympisch kampioen tijdrijden was meteen na haar start in de gemengde ploegentijdrit hard op haar rechterelleboog gevallen.

‘Ik heb heel veel pijn’, zei Van Vleuten op weg naar het ziekenhuis voor röntgenfoto’s. Die wezen op een breukje in de elleboog. Een breuk waarmee ze zaterdag de wegwedstrijd van het WK kan fietsen, al zal dat pijnlijk zijn. Haar tweede wereldtitel op de weg, na 2019, was het laatste grote doel van dit seizoen.

Het ging meteen mis na de start van Van Vleuten, Ellen van Dijk, die zondag voor de derde keer wereldkampioen tijdrijden werd, en Riejanne Markus. De drie vrouwen stonden al voor een vrijwel kansloze missie om deze derde editie te winnen van de WK ‘mixed relay’, waarbij eerst drie mannen, dan drie vrouwen om het hardst hetzelfde parcours fietsen. Vooraf behoorde Nederland tot de favorieten. De eerste keer won het goud, daarna zilver.

In de knoop

Die medailles waren na drie minuten buiten bereik toen de ketting van Bauke Mollema in de knoop raakte. ‘Dat was op zo’n beetje het slechtste moment, want we reden 65 kilometer per uur.’ Het lukte Mollema niet de ketting er al fietsend terug op te leggen en hij besloot tot een fietswissel. ‘Maar daar verlies je zoveel tijd mee. Dan is het klaar.’ Ploeggenoten Daan Hoole en Mathieu van der Poel konden op het korte parcours van 14 kilometer niet op Mollema wachten.

‘Het scheelt veel of je met twee of drie renners zo’n tijdrit afwerkt’, legde Van der Poel uit. Niet alleen omdat drie renners elk minder lang op kop hoeven te rijden. ‘Je zit met drie man ook een stuk langer in het wiel om te herstellen.’ Hij en Hoole reden de zesde tijd van de mannen.

Van der Poel, die als laatste bij de Nederlandse equipe aansloot, had zich in augustus bij het Roosendaalse criterium Draai van de Kaai door Van Vleuten laten overhalen een vrijwel zekere medaille op te halen door aan de gemengde ploegentijdrit mee te doen. Hij benaderde die als een inspanningstest voor zondag.

Dan is hij de kopman van de Nederlandse mannenploeg en moet hij voor het eerst sinds 1985, toen Joop Zoetemelk won, de wereldtitel op de weg voor Nederland binnenhalen. ‘Ik heb de inspanning kunnen doen die ik voor ogen had, maar het was een slechte dag’, zei Van der Poel.

Zeemeeuw

Dan moeten wij het maar doen, spraken Van Vleuten, Van Dijk en Markus af toen ze hoorden van het achterblijven van Mollema. Die maakte zijn tijdrit overigens wel af en botste op de finish op een zeemeeuw.

Zodra de tweede man over de finish komt, zien de vrouwen een verkeerslicht naar groen springen en mogen ze vertrekken. Door het aflopende startpodium hadden ze al meteen een flinke snelheid. Alledrie, Markus voorop, waren uit het zadel en stonden op de pedalen toen de voorband van Van Vleuten klapte. Het maakte haar tijdritfiets in een fractie van een seconde onbestuurbaar. Ze ging naar rechts, toen naar links waar ze zo hard op een hoge stoeprand knalde dat haar voorwiel brak.

‘Ik kan niet geloven wat er gebeurd is’, zei een gedesillusioneerde Van Vleuten tegen de NOS. ‘Vooral mijn elleboog voelt niet goed en de hele zijkant is gebutst.’ Van Dijk had niet kunnen uitwijken en reed over de fiets van Van Vleuten. ‘Ik was in verwarring en dacht: o ja, wij moeten nu met z’n tweeën verder.’ Markus hoorde een enorme klap achter zich en zag Van Dijk nog net overeind blijven. ‘Je voelt je meteen een beetje leeg en dan moet je toch gewoon weer verdergaan.’

Malheur

Met zijn tweeën reden ze de derde tijd van de vrouwenploegen. Nederland was het enige van de 16 deelnemende landen dat met malheur had af te rekenen en werd toch nog vijfde. Op winnaar en topfavoriet Zwitserland gaf Nederland 52 seconden toe. Dat resultaat overtuigde Mollema van het idee dat de wereldtitel er in had gezeten voor hem en zijn ploeg. ‘Zonder pech doen we mee voor goud.’

Na Mollema’s afhaken zetten de vrouwen hun zinnen op brons, tot 40 meter na de start. Een realistisch voornemen, want Australië werd derde en was maar 14 tellen sneller dan Nederland. Italië werd slechts 3 seconden achter Zwitserland tweede.

Alle deelnemers aan de gemengde ploegentijdrit gaan zaterdag en zondag van start voor de koers waarvoor ze werkelijk zijn gekomen: het WK op de weg. Van Vleuten was voor komende zaterdag de onbetwiste kopvrouw van de Nederlandse ploeg en na een seizoen van louter pieken torenhoog favoriet voor de eindzege. Of ze de wegwedstrijd gaat rijden, besluit Van Vleuten de komende dagen. We hopen het, liet bondscoach Loes Gunnewijk weten. ‘Maar het moet wel verantwoord zijn.’