Dramatische race in Australië voor Max Verstappen: tweede uitvalbeurt in drie races

Nadat de motor haperde moest Verstappen zijn auto stilzetten langs de baan. Beeld REUTERS

Op het moment van zijn uitvalbeurt reed Verstappen op de tweede plek, ruim achter de Ferrari van raceleider Charles Leclerc. Plots haperde Verstappens motor en moest de wereldkampioen zijn auto stilzetten langs de baan, waarna hij direct over de boordradio vroeg aan zijn team of hij een brandblusser moest pakken. Blijkbaar rook hij een brandlucht. Eenmaal stilgevallen sloegen de vlammen uit zijn motor.

Dat Red Bull niet helemaal gerust was over de technische status van Verstappens auto bleek al voor de race. Racefederatie FIA deelde een lijst met zeven onderdelen die in de nacht van zaterdag op zondag nog waren vervangen in Verstappens auto. De meeste onderdelen waren gerelateerd aan de versnellingsbak.

Wat precies de reden was voor zijn uitvalbeurt is onduidelijk. Na de race had Verstappen geen idee wat het probleem was, zei hij voor de camera van Viaplay. Hij oogde enigszins moedeloos. ‘Ik weet niet wat ik er van moet maken op dit moment, maar er is veel werk aan de winkel’, zei hij. Zijn nieuwe uitvalbeurt omschreef hij als ‘heel slecht’.

Contrast met vorig jaar

Bij de openingsrace in Bahrein viel Verstappen uit door problemen met de brandstoftoevoer naar zijn motor. Nu hij ook Australië zonder punten verlaat, lijkt Verstappen al vroeg in het langste F1-jaar ooit (23 races) niet nog een uitvalbeurt te kunnen permitteren als hij zijn titel wil prolongeren.

Ter vergelijking: vorig jaar, in zijn kampioensjaar, viel Verstappen geen enkele keer uit door problemen met zijn motor. Daar komt bij dat wereldkampioenschappen in de huidige Formule 1 meer dan ooit beslist worden door constantheid, waardoor onnodige uitvalbeurten snel fataal zijn.

Grand slam voor ongenaakbare Leclerc

Verstappen kende sowieso al een moeizaam weekeinde in Australië. Na de kwalificatie zei hij dat hij nog ‘geen enkele ronde’ comfortabel had gereden, omdat het hem maar niet lukte een prettige balans in zijn bolide te vinden. In de race had hij geen moment serieus zicht op de zege, ondanks twee ontregelende safetycar-situaties die het verschil tussen hem en Charles Leclerc deden verdwijnen.

Leclerc reed beide keren probleemloos weg van Verstappen. Op alle fronten oogde zijn Ferrari op het circuit van Albert Park sterker en stabieler dan Verstappens Red Bull. Na het uitvallen van Verstappen reed Red Bull-coureur Sergio Pérez nog wel naar de tweede plek, maar het gat tussen racewinnaar Leclerc en Pérez was bij de finish ruim twintig seconden.

Leclercs ongenaakbaarheid in Melbourne werd onderstreept door de zeldzame grand slam die hij scoorde: hij greep poleposition, leidde de race van start tot finish, won de wedstrijd en noteerde ook de snelste ronde.

De Ferrari-coureur staat nu liefst 34 WK-punten los in de WK-stand van de rest (en 46 punten voor Verstappen). Hij kon een glimlach niet onderdrukken toen hij direct na de race een vraag kreeg over zijn titelkansen. ‘We hebben nog maar drie races gehad, dus ik vind het lastig om over het kampioenschap te praten. Maar we hebben een erg sterke en betrouwbare auto. Ik hoop dat dit zo doorgaat.’