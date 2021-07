Dramatische nederlaag stuntploeg Zwitserland na strafschoppen in eerste kwartfinale EK tegen Spanje

De Spanjaard Mikel Oyarzabal rent juichend weg na de winnende strafschop. Beeld Getty Images

De strafschoppenreeks, noodzakelijk na 1-1, was een foutenfestival, met drie Zwitsers die misten en twee Spanjaarden. Maar de Zwitsers verlaten het toernooi met eer, en moeten zich tevreden stellen met de uitschakeling van Frankrijk, toen ze de strafschoppen perfect namen. Ze huilden hete tranen, de Zwitsers, zo dicht bij de halve finale als ze waren.

Met zijn tienen, inclusief de verlenging van drie kwartier, hield Zwitserland tegen. De Zwitsers trokken een rode muur op. Ze gooiden zich overal voor. Doelman Yann Sommer excelleerde. Elke minuut dichter bij de strafschoppenserie groeide het geloof van de Zwitsers, en de wanhoop van de Spanjaarden, die op het laatste WK met penalty’s van Rusland verloren, in de achtste finales. De geschorste aanvoerder Xhaka vuurde zijn mannen aan tijdens de onderbrekingen. Het waren geweldige beelden. En toch wonnen de Spanjaarden, omdat de Zwitsers erbarmelijke strafschoppen namen.

Rood Freuler

Een rode kaart voor middenvelder Remo Freuler na 75 minuten maakte een abrupt eind aan de beste fase van de Zwitsers, bij de stand 1-1. Tsja, de kaart was een zware straf, omdat de middenvelder van Atalanta de bal speelde. Anderzijds: Freuler had de enkel van Moreno kunnen breken, met zijn andere, glijdende been.

In die zin is het goed dat scheidsrechters waken over de gezondheid van voetballers. De Brit Oliver trok meteen de rode kaart en de VAR zag geen aanleiding hem te corrigeren, zoals het hoort, want de VAR mag dat alleen bij duidelijke fouten.

Spanje won drie titels op rij, 2008, 2010 en 2012, met de wereldtitel in de finale tegen Nederland als hoogtepunt. Vanaf 2014, ingeleid door Oranjes 5-1 in Salvador, zijn de resultaten minder, met uitschakeling door Italië en Rusland op de laatste twee eindtoernooien. Bondscoach Luis Enrique bouwt een nieuw elftal. Veel balbezit, al is het tikwerk niet meer zo kort als in de tijd van Iniesta en Xavi. Het spel oogt soms spectaculair en verzandt dan weer in ongekende saaiheid.

Zwitserland - Spanje, de eerste kwartfinale van het EK, was super spannend. Het duel was tot de rust vrij onaantrekkelijk met een logisch lijkende zege van Spanje, dat snel en gelukkig met 1-0 voorkwam in St. Petersburg en misschien de problemen over zichzelf afriep. Het was in het begin vooruit uitkijken naar Pedri, de jongeling van Barcelona, met zijn achttien jaar. Hoe hij wegdraait, passt, hard inspeelt, bijna altijd voor de man, terwijl hij het overzicht behoudt, het is van een eenzame klasse voor een tiener. Sierlijk dartelt hij over het veld.

Shaqiri (l) maakt de 1-1. Beeld AP

Nee, Zwitserland was in staat tot één stunt, zo leek het lange tijd. De Fransen zullen nog wel eens met smart denken aan afgelopen maandag, toen ze verzuimden de wedstrijd tegen Zwitserland te controleren na 3-1, mede door nonchalance 3-3 incasseerden en uiteindelijk de strafschoppen verloren, door de misser van Mbappé. Konden de Zwitsers dat nog een keer? Nee toch? Het zat ze daarbij ook niet mee. Aanvoerder Granit Xhaka, de uitblinker tegen Frankrijk, was geschorst. Zijn vervanger, Denis Zakaria van Borussia Mönchengladbach, stak na 7 minuten een been uit om een schot van Alba te blokkeren, doch veranderde de bal zo van richting, dat doelman Sommer kansloos was. Het was het tiende eigen doelpunt dit toernooi, waarmee het EK alle records breekt.

Terug in wedstrijd

Even later viel Breel Embolo, in aanvallend opzicht een van de belangrijkste Zwitsers, uit met een blessure. Toch kwam de ploeg van Petkovic terug in de wedstrijd, eerst alleen optisch, door wat brutaler te spelen, door op te rukken en vooral via hoekschoppen gevaarlijk te zijn. Toen kwam die ene echte kans, een cadeautje van de Spanjaarden, die leidde tot 1-1. De gelijkmaker was terecht, omdat Spanje dacht de tijd eenvoudig vol te spelen, met dat eeuwige balbezit. Toen de centrale verdedigers Laporte en Pau Torres de bal knullig verspeelden door een carambole, zette Freuler laag voor en maakte aanvoerder Shaqiri zijn derde doelpunt van het toernooi.

De Zwitsers waren sterker nu en hadden misschien binnen 90 minuten kunnen winnen, maar de rode kaart van Freuler dwong bondscoach Petkovic tot wissels. De Zwitsers hadden aanvallend niets meer in te brengen. Proberen de tijd uit te spelen tot de strafschoppen, in de wetenschap dat die tegen Frankrijk in de serie allemaal raak waren, dat was het plan. Het plan slaagde. En toen kwamen de strafschoppen. Weer strafschoppen. Alleen gingen ze nu verloren.