Dramatisch WK-debuut judoka Bergstra: al na 26 seconden op haar rug

Van 't Westende

Naast Bergstra ging ook Sam van 't Westende bij zijn eerste optreden onderuit. De 26-jarige Nederlander verloor in de golden score (verlenging) van Giyosjon Boboev. De Oezbeek besliste de partij in de categorie tot 73 kilogram met een waza-ari.



'Ik heb me vier minuten aan het vooraf bedachte plan gehouden. Een moment van onoplettendheid in de golden score wordt direct afgestraft', baalde de judoka in de mixed zone.



'Er had veel meer ingezeten. Ik had de partij onder controle, maar geef het zo makkelijk weg. Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan.'