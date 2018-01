Dramatisch verlies Svidler bij 'Tata on tour': een van slechtste witpartijen uit zijn carrière

Toch zal het toernooi ongetwijfeld doorgaan met de excursies, want de belangstelling van het publiek in de gaststeden is groot. In het Academiegebouw in Groningen telde de organisatie woensdag 3.000 belangstellenden. Nu zijn schattingen van bezoekersaantallen bij schaaktoernooien altijd notoir optimistisch, maar druk was het zeker. Wie een zitplaats in de fraaie speelzaal wilde bemachtigen moest een geduldig mens zijn.



De kijkers werden niet teleurgesteld. Van Giri, sinds dinsdag de enige koploper in het toernooi, was misschien meer verwacht dan de korte remise tegen Sergey Karjakin, maar de andere deelnemers lieten zich van hun beste zijde zien. Zo verbeterden de twee oud-wereldkampioenen Vladimir Kramnik en Vishy Anand hun kansen op een hoge eindklassering met uitstekende winstpartijen tegen de Rus Matlakov en de Engelsman Jones.