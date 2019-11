Dramatisch verlies Oranje onder 17 in halve finale WK

Spelers van Mexico vieren feest nadat Oranje-speler Youri Regeer de beslissende penalty mist. Beeld REUTERS

De Mexicaan Efrain Alvarez, die even tevoren 1-1 had gemaakt uit een directe vrije trap, startte de strafschoppenserie met een volstrekt misplaatste poging tot een panenka, eenvoudig opgevangen door doelman Calvin Raatsie. Nederland kon niet profiteren. Aanvoerder Mohamed Taabouni, aanvaller Jayden Braaf en middenvelder Youri Regeer, de zesde nemer omdat het na vijf strafschoppen nog gelijk stond, zagen hun inzet gestopt door doelman Garcia. Raatsie hield twee strafschoppen tegen.

Nederland speelt in het weekeinde om de derde plaats tegen de verliezer van de strijd tussen gastland Brazilië en Frankrijk. Ook in 2005, toen Nederland eveneens de halve finales van het toernooi bereikte, werd verloren van Mexico.

Nederland opende de score in de 74ste minuut, via de 16-jarige Ajacied Regeer. De middenvelder tikte in, na knap voorbereidend werk van centrale verdediger Melayro Bogarde. Vijf minuten later was het 1-1 door een benutte vrije trap van de Mexicaanse invaller en topschutter Alvarez, een vrije trap die een cadeautje was van scheidsrechter Guerrero uit Ecuador. Guerrero liet eerst doorspelen na een correcte verdedigende actie van Devyne Rensch, maar toen de tegenstander bleef liggen gaf hij alsnog vrije trap. De vrije trap was mooi genomen, maar Raatsie had te weinig verweer.

Het is hoe dan ook een bijzonder elftal, de ploeg van bondscoach Peter van der Veen, al was de wedstrijd lang niet zo mooi als de kwartfinale tegen Paraguay. Nederland kan fraai en gevarieerd aanvallen, met bliksemsnelle, soms ultrakorte combinaties, uitgevoerd door spelers als Sontje Hansen, Naci Unuvar en Jayden Braaf.

Nederland was beter dan het defensieve Mexico, maar had moeite om de defensie uit te spelen en liet te veel kansen onbenut. In de eerste helft was Unuvar het dichtst bij een doelpunt. Hij kopte de bal uit de handen van doelman Garcia toen die een schot van Braaf eerst losliet. Na rust waren meerdere Nederlanders in de buurt van een doelpunt. Naarmate de tijd vorderde, maakte Nederland steeds meer haast. Bij het jeugdtoernooi zijn geen verlengingen, maar meteen een strafschopserie. De 1-0 leek de beslissing, doch Mexico veerde op dankzij de vrije trap die geen vrije trap was.

Bij Nederland ontbrak middenvelder en spelmaker Kenneth Taylor door ziekte. Rechtsachter Ki-Jana Hoever was geschorst. Zij mogen weer meedoen in de kleine finale, die werkelijk een troostwedstrijd is.