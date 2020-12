Dramatisch Ajax verliest terecht van fris FC Twente

Queensy Menig scoorde twee keer tegen zijn oude club Ajax en leidde daarmee FC Twente naar de overwinning. Beeld BSR Agency

FC Twente, vijfde in de eredivisie, verzuimde zelfs een paar doelpunten meer te maken dan twee. De treffers leken op elkaar, beide van Queensy Menig uit Amsterdam, opgeleid door Ajax, mislukt bij Nantes, begonnen aan een rondreis langs het voetbal en gelukkig geland bij FC Twente, waar hij aan zijn tweede jeugd is begonnen, voor zover zijn eerste jeugd al voorbij was.

Net als vorig jaar, toen tegen Willem II (0-2), verloor Ajax de wedstrijd voor het beslissende duel in de Champions League. Ajax, dat dinsdag al van Liverpool verloor, dacht op een procent of tachtig te kunnen winnen. Dat lukt niet tegen een goed elftal als FC Twente, zoals eerder de uitwedstrijd tegen FC Groningen al verloren ging. Het spel leek vaak nergens op.

Daley Blind wil de bal lang en breed passen en schiet zomaar in de voeten van tegenstander Menig, die het niet aandurft te lobben. André Onana trapt de bal gevaarlijk tegen spits Danilo. Voor hetzelfde geld caramboleert de bal zomaar in het doel. Sean Klaiber loopt de bal over de zijlijn, in een poging tot een dribbel. Alleen voor het doel neemt Klaiber de bal verkeerd aan. Anders kan hij zomaar scoren. En Quincy Promes? Ja, Quincy Promes, wat daarmee aan de hand is, sinds de magische band met Hakim Ziyech is verbroken; dat is ongekend verval.

Zo hopeloos als Ajax voetbalde, zoveel ruimte als de ploeg weggeeft. Zo onzeker als het hart van de defensie is, met Perr Schuurs en Daley Blind, voetballend heel behoorlijke tot goede spelers, in verdedigend opzicht niet meedogenloos, niet makkelijk op de voeten staand, soms traag, zeker in de korte beweging.

Vrij simpel kapte Menig Schuurs uit, nadat hij de bal ontving van de oprukkende Pleguezuelo, voor de 0-1 na 22 minuten. Het was de voorbode van een lastige avond voor Ajax, waarin de gelijkmaker pas viel na vier wissels en een strafschop, gekregen na een dommigheid van aanvoerder Wout Brama. Even hield hij de schouder van Zakaria Labyad vast, en die ging gaarne naar de grond. Tadic scoorde.

Erik ten Hag hield spelers aan de kant met lichte blessures, met het oog op de beslissende wedstrijd in de groepsfase van de Champions League, woensdag tegen Atalanta. Mazraoui en Neres bleven thuis, Antony zat op de bank. Een van de vervangers was Promes, zo onzeker, alsof de bal onder stroom staat als hij die aanraakt. Een keer kreeg hij een geweldige pass van Blind. Een goede aanname en het is bijna een doelpunt. De bal sprong alle kanten op. Naast hem in de spits bleek Lassina Traoré ook al geen toonbeeld van fijnzinnigheid. Zijn kracht en scorend vermogen gaan niet samen met techniek. Met een blessure verliet Traoré in de rust het veld, vervangen door tiener Brian Brobbey.

FC Twente deed het uitstekend. Fanatiek en fris, met oog voor de aanval, linies dicht bij elkaar. Het is zonder meer knap wat trainer Ron Jans en technisch directeur Jan Streuer in korte tijd hebben bewerkstelligd, onder meer met de aanval met drie spelers die een deel van hun opleiding bij Ajax genoten: Vaclav Cerny, Danilo en Menig. Twente hield de defensie na de 0-1 vrij goed gesloten en hield dat ook vol na de 1-1.

FC Twente counterde naar hartenlust en had zeker twee keer kunnen scoren. Schitterend was de uittrap van doelman Joel Drommel, waarna Danilo alleen op doelman Onana afkon. Timber redde met moeite. Maar de nederlaag was blijkbaar onvermijdelijk. Menig dribbelde opnieuw naar binnen. Deze keer was Klaiber kansloos op zijn schijnbeweging, en weer krulde hij de bal in de verre hoek. Menig gleed van blijdschap over zijn knieën. In het stadion waar hij had willen gloriëren met Ajax, lukte hem dat op een koude decemberdag met FC Twente.