Drama op Roland Garros: enkelblessure Zverev betekent abrupt einde aan halve finale tegen Nadal

Alexander Zverev kermt het uit van de pijn. Beeld AFP

Het leek lange tijd een van de meest fascinerende partijen in de geschiedenis van Roland Garros te worden. Toen sloeg het noodlot toe voor Alexander Zverev. Na meer dan drie uur tennis en nog geen twee sets te hebben gespeeld, ging de Duitse nummer drie van de wereld in de halve finale tegen Rafael Nadal door zijn enkel. De Spanjaard leidde met 1-0 (7-6) in sets. In de tweede set stond het 6-6.

Zo eindigde een even fascinerend als meeslepend gevecht in een anticlimax en bereikte Nadal op zijn 36ste verjaardag de finale van Roland Garros, al had hij zijn tegenstander waarschijnlijk op een andere manier willen verslaan.

Het schelle geschreeuw van Zverev ging door merg en been, toen zijn enkel dubbel klapte. Hij werd later in een rolstoel van de baan gereden.

Wat was anders de uitkomst geweest van de partij waarin voortdurend plotwendingen te ontwaren waren? Waar haalde Nadal de toverballen vandaan toen hij in de tiebreak van de eerste set vier setpunten achter elkaar wegwerkte? En hoe kon het dat beide spelers elkaar in de tweede set in de eerste negen games acht keer wisten te breken? De mogelijke uitkomst prikkelde de fantasie.

Maar de realiteit was dat Zverev na een verblijf van tien minuten in de kleedkamer op krukken terugkeerde op het centre court om Nadal te feliciteren en de umpire te bedanken.

Het was een groots gebaar van de 25-jarige Duitser die nog altijd wacht op zijn eerste grandslamtitel. ‘Ik weet hoe hard hij vecht om zijn eerste grandslamtoernooi te winnen en ik weet zeker dat hem dat gaat lukken in de toekomst. Ik wens hem het allerbeste’, zei Nadal direct na afloop.

Ware plaag

Lange tijd was Zverev een ware plaag voor de Spanjaard, die onder het gesloten dak van het Court Philippe Chatrier niet alleen tegen de nummer drie van de wereld vocht maar ook tegen de hoge luchtvochtigheid (61 procent). Het zweet gutste vanaf het eerste punt van zijn lichaam en de ballen voelden zwaarder aan dan normaal.

Maar op de belangrijke momenten kwam de overlever in Nadal naar boven, alsof dertienvoudig winnaar niet kan verliezen op zijn geliefde grandslamtoernooi. Hij kan zondag de oudste winnaar ooit worden in Parijs.

De nummer vijf van de wereld knokte zich in de eerste set uit een benarde situatie, terwijl Zverev op cruciale punten te passief was. Hij gunde Nadal te vaak een extra bal, waardoor die de eerste set na vier setpunten tegen in de tiebreak alsnog naar zich toe kon rekken.

Zverev hoopte in de halve finale tegen de gravelkoning voorgoed met een demoon af te rekenen. In de kwartfinales was het hem voor het eerst in twaalf partijen op een grandslamtoernooi gelukt om een top-10-speler te verslaan. In een fraai gevecht ontdeed hij zich van Carlos Alcaraz, het Spaanse supertalent. Tegen Nadal wilde hij laten zien dat die overwinning geen toeval was.

‘Ik heb op een grandslamtoernooi nog nooit van Nadal of Djokovic gewonnen, maar ik ben een paar keer heel dichtbij geweest’, zei Zverev na zijn gewonnen kwartfinale, toen nog niet duidelijk was of hij Nadal of Djokovic zou treffen. De tranen waren dan ook begrijpelijk toen hij het meeslepende gevecht voor een volgepakt Court Philippe Chatrier door een blessure moest staken.

Niet oneindig de tijd

Zverev weet dat zijn tijd niet oneindig is, ook al is hij pas 25 jaar. ‘Ik ben geen 20 of 21 jaar meer’, zei de Duitser die een keer de finale van de US Open haalde. Hij sprak die woorden na zijn gewonnen kwartfinale. ‘Ik ben nu in een stadium aanbeland waarin ik wil winnen, waarin ik moet winnen.’

In die zin vocht hij in zijn de kwartfinalepartij tegen de 19-jarige Alcaraz ook tegen de toekomst. ‘Carlos is een geweldige speler en ik weet zeker dat hij dit toernooi meerdere keren gaat winnen’, zei Zverev nadat hij Alcaraz had verslagen. ‘Ik hoop alleen dat ik dit toernooi nog een keer kan winnen, voordat hij ons allemaal kansloos laat. Hij is op dit moment de beste speler.’

Met een zege op Roland Garros was Zverev de nieuwe nummer één van de wereld geworden. Maar zover kwam het niet, omdat een blessure roet in het eten gooide in een partij die alle kanten opging.

Onvoorspelbaar was de afloop van de zesde confrontatie tussen Nadal en Zverev op gravel, al leek de Duitser op belangrijke punten moeilijk te kunnen omgaan met de zenuwen. Nadal daarentegen liet op die momenten zien waarom hij al 21 grandslamtitels heeft gewonnen.

Zondag gaat hij op voor zijn 22ste titel en veertiende zege in Parijs. Het zijn duizelingwekkende cijfers voor de tennisser van wie het leeuwenhart groter is dan het broze fysieke gestel. Voor Zverev restte niets meer dan een trieste aftocht en een daverend applaus toen hij op krukken en met tranen in zijn ogen richting de catacomben verdween.