Draaiboek vol regels om de Spelen in Tokio te laten plaatsvinden

Het woensdag gepubliceerde draaiboek voor de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio, het eerste van vier scripts, wijst erop dat er in alle olympische regelgeving voor sport in coronatijd geen verschil zal worden gemaakt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wenst geen positieve discriminatie voor vertegenwoordigers van rijke landen.

Het eerste ‘PlayBook’ is bestemd voor de officials van de internationale sportfederaties. Volgende week verschijnen de versies voor de sporters en hun begeleiders, voor de tv-makers en voor de sportpers. Die edities zullen, naar alle waarschijnlijkheid, weinig anders geredigeerd zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en sanitaire maatregelen. In april en juni komen er nog updates.

Het IOC en de paralympische organisatie IPC wijzen in ‘uw gids voor veilige en succesvolle Spelen’ op de voordelen van een bubbel, met voldoende afstand, 2 meter liefst tot de sporters, royale desinfectie en een verplichting voor het dragen van drielaags mondkapjes. Wie als deelnemer aan de Spelen gevaccineerd is, pakweg een scheidsrechter uit Israël, zal toch aan de veiligheidsregels moeten voldoen.

‘Alle regels, beschreven in dit draaiboek, zullen van toepassing zijn, of je nu wel of niet het vaccin hebt ontvangen’, zo laat zich lezen in het 33 pagina’s tellende document over het vorig jaar uitgestelde mega-evenement. Er bestaat, voor alle duidelijkheid, geen verplichting tot vaccinatie, al moedigt het IOC de 206 nationale comités wel aan tot actie op dat gebied. Het zal de algemene gezondheid bevorderen en de Japanse bevolking geruststellen bij de entree van tienduizenden buitenlanders.

Niet schreeuwen of zingen

Wie namens een internationale federatie op de tribune zit en zijn of haar olympiër aanmoedigt, zo schrijft het draaiboek, mag niet schreeuwen of zingen. Klappen is toegestaan. Diezelfde officials mogen zich niet in het openbaar vervoer begeven. Zoals ze ook na aankomst op een van de twee luchthavens van Tokio in aangewezen vervoer moeten stappen en zeker niet een kiosk of koffietentje in het aankomstgebouw mogen bezoeken.

Wie namens een van de 28 betrokken internationale sportfederaties in Japan komt voor ondersteuning, organisatie dan wel beoordeling van de Spelen, moet zich veertien dagen voor vertrek al aan een sober regime onderwerpen. Hij of zij moet zich onthouden van sociale visites. Elke dag moet de temperatuur worden opgemeten en een notitie worden gemaakt van het algemene gezondheidsgevoel. Bij vertrek moet het bewijs van een maximaal 72 uur eerder gemaakte covid-test in de koffer zitten. Bij aankomst in Tokio wordt er weer getest. Om de vier dagen herhaalt dat patroon zich.

Dat boek vol regels komt woensdag, in iets specifiekere termen, beschikbaar voor 11duizend sporters en hun zesduizend begeleiders. Het pakket aan voorschriften is het raamwerk, waarbinnen de Spelen zullen kunnen doorgaan. Dat is de overtuiging van het IOC. Sportdirecteur Kit McConnell repte van veelvuldig gebruik van de hashtag #StrongerTogether. Hij sloot af met: ‘Dank jullie wel en tot ziens bij de Spelen.’