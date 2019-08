Dove tennisser Duckhee Lee boekt eerste overwinning in ATP-toernooi

Duckhee Lee bereidt zich voor op een wedstrijd.

Lee is doof geboren. Dat is een flink nadeel in tennis. Aan het geluid waarmee een tegenstander de bal raakt, kan een speler horen wat voor effect en snelheid te bal meekrijgt. Het geluid is zo belangrijk dat de scheidsrechter het publiek altijd tot stilte maant tijdens de slagenwisselingen. Sommige tennissers beklagen zich zelfs over het gekreun van tegenstanders. Dat zou hun spel negatief beïnvloeden.

Oud-prof Martina Navratilova: ‘Het is zo belangrijk om te horen hoe de bal wordt geraakt door het racket. Je kan een slechte slag horen voordat je hem ziet. Het geluid is een essentieel onderdeel van het spel.’

Lee bewijst dat het anders kan. Hij moet vertrouwen op zijn ogen. ‘Ik ben doof geboren. Ik zie het dus niet als een nadeel, ik weet niet beter’, zei Lee twee jaar geleden toen de Volkskrant hem opzocht in het Zuid-Koreaanse stadje Danyang. Lee verklaarde dat de lichaamshouding van zijn tegenstander vaak verraadt hoe de bal gespeeld zal worden. Door die bewegingen goed te interpreteren, anticipeert hij op de slagen.

Gedachten lezen

Lee doorziet het spel zo goed dat sommige tegenstanders de indruk hebben dat hij hun gedachten kan lezen. ‘Ik zie altijd waar de bal gaat komen’, zei hij via zijn neef Woo Chunghyo, die naast zijn vertaler ook trainingsmaat en teammanager is.

Lee heeft tot nu vooral in de eerste divisie van het tenniscircuit gespeeld, de challengers. Driemaal heeft hij de finale van een toernooi gehaald. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst behaalde hij twee jaar geleden, toen hij tot de beste vijf tieners in het circuit behoorde: 130ste.

Hij is nadien wat weggezakt: in Winston-Salem begon hij aan het hardcourttoernooi als de nummer 212. In zijn korte loopbaan heeft hij circa 350 duizend euro aan prijzengeld bijeengeslagen. Een andere optie dan het profcircuit heeft hij niet. Een apart circuit voor dove spelers kent de sport niet, dat bestaat alleen voor rolstoeltennissers.

Uitgelachen

Lee heeft vaak te horen gekregen dat hij als tennisser niets zou kunnen bereiken. ‘Mensen hebben me uitgelachen en gezegd dat ik niet zou moeten spelen’, zei hij na zijn eerste ATP-zege. Het heeft hem niet van zijn doel afgebracht. Slechts twee Zuid-Koreanen staan hoger op de ranglijst dan hij. Hij hoopt eens deel te nemen aan een grandslamtoernooi en weet dat het alleen met veel doorzettingsvermogen zal lukken. ‘Vroeger gaf ik mijn doofheid wel eens de schuld van een nederlaag, maar nu zeg ik tegen mezelf dat ik harder had moeten werken.’

Die instelling is cruciaal om hogerop te komen, meent Chris Visscher, hoogleraar jeugdsport aan de Rijksuniversiteit Groningen en een expert op het gebied van de dovensport. Twee jaar geleden zei hij in de Volkskrant over Lee: ‘Voor doven geldt dat ze meer tijd nodig hebben voor hun motorische ontwikkeling, omdat ze een belangrijke bron van leren, het geluid, ontberen en omdat het coachen meer tijd kost. Om nog beter te worden en de absolute top te bereiken, zal Lee altijd harder moeten werken dan de rest.’

De Zuid-Koreaan werd daar dinsdagavond opnieuw op gewezen. Het lukte hem niet zijn tweede ATP-duel in Winston-Salem te winnen. Hij verloor van de Pool Hubert Hurkacz.