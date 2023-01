Douvikas en Pavlidis: twee jonge Griekse topschutters op stoom in de eredivisie

AZ-spits Vangelis Pavlidis maakt zaterdag tegen FC Utrecht een van zijn drie doelpunten. Beeld DeFodi Images via Getty Images

‘Hier krijg je als jonge speler echt de kans. In Griekenland en grote voetballanden kiezen ze voorin altijd voor ervaring, zelfs in het tweede elftal,’ aldus Vangelis Pavlidis kort na zijn doorbraak bij Willem II vier jaar geleden.

Pavlidis roemt de focus op de individuele ontwikkeling in Nederland. Twee dagen voor de wedstrijd is hij alleen maar bezig met specifieke ‘spitsendingen’: combineren, vrijlopen, afronden. ‘Heerlijk. En men is hier ook echt in je geïnteresseerd, ze willen dat je je lekker voelt.’

Douvikas en Pavlidis glijden in het spoor van landgenoot Giorgios Giakoumakis die in 2021 topscorer van Nederland werd, nota bene in dienst bij degradant VVV. Al eerder waren er succesvolle huwelijken. Midden jaren negentig kroonde Nikos Machlas zich bij Vitesse al tot topscorer van Europa met 34 doelpunten. Bij Heerenveen bewaren ze warme herinneringen aan Giorgios Samaras, bij Roda JC aan Yannis Anastasiou. Europees Kampioen Angelos Charisteas was minder succesvol bij Ajax en Feyenoord, maar had het zo naar zijn zin in Amsterdam dat hij er een restaurant begon na zijn carrière.

John van ’t Schip was tot een maand geleden bondscoach van Griekenland en liet Douvikas en Pavlidis debuteren. ‘Daar kwam best kritiek op. Men ziet liever ervaren spitsen in de nationale ploeg. De Griekse clubs hebben ook allemaal ervaren buitenlanders voorin staan. Men is in veel zaken ouderwets. Je ziet een hoop spelers wegkwijnen.’

De drie beste Griekse spitsen

Griekenland, tegenstander van Nederland in de EK-kwalificatie, mag de eredivisie dankbaar zijn. De drie beste Griekse spitsen van dit moment zijn Pavlidis, Douvikas en Giakoumakis volgens Van ‘t Schip.

Pavlidis kon zich ontplooien in aanvallende teams. Zowel bij Willem II als AZ wordt hij gevoed van alle kanten. Douvikas kwam anderhalf jaar geleden naar FC Utrecht, een club die veel trainers verslijt, waar geen speelstijl heilig is en dat graag grote namen haalt. Afgelopen zomer kwam de gelouterde Bas Dost erbij. Douvikas zat de laatste maanden geregeld op de bank.

Anastasios Douvikas van FC Utrecht Beeld DeFodi Images via Getty Images

Het was aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht bij restaurant/koffiehuis Meraki (‘voor al uw Griekse lekkernijen’) waar Douvikas zijn heling vond. Langdurige gesprekken met landgenoot en FC Utrecht-doelman Vasilios Barkas met een espresso met ijs erbij brachten hem ertoe om in zichzelf te blijven geloven.

In een week tijd is alles omgedraaid. Douvikas was midweeks matchwinner tegen Excelsior en scoorde daarna driemaal op bezoek bij titelkandidaat AZ. Hij gaf in die wedstrijd ook nog twee assists. Zijn mooiste actie leidde overigens niet tot een treffer. Op volle snelheid liftte hij achteloos met zijn hak de bal half over AZ-doelman Ryan, maar buitenspel voorkwam een vierde doelpunt.

Griekse tragedie in kantlijn

Er was ook een Griekse tragedie in de kantlijn. AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos en Utrecht-doelman Barkas, beiden ook Grieks international, vroegen zich enigszins bezorgd af hoe de uitslag zou landen in Griekenland. ‘In de Griekse competitie eindigt alles in 0-0, 1-0 of 1-1,’ vertelt Barkas. ‘De eredivisie is als de all stars game van de NBA. Het gaat om mooie acties en om doelpunten maken. Zelfs de verdedigers willen hier scoren waardoor er veel ruimte ligt. Dat is mooi. Maar voor doelmannen is het loodzwaar. In Griekenland is het leven van een aanvaller juist zwaar. Je krijgt ontzettend weinig ruimte. Als je daar tien keer scoort dan heb je het eigenlijk geweldig gedaan, maar op buitenlandse clubs maakt het geen indruk.’

Douvikas past bij FC Utrecht vindt oud-speler en hoofd scouting van die club, Alje Schut. ‘Hij is heel open en goudeerlijk. Hij werkt zich de blubber, ziet in alles een uitdaging en wil zich meten met de allerbesten. Hij doet er alles aan om te slagen. Ik vergelijk hem wel eens met Dirk Kuijt. Ik denk dat Douvikas een beter schot heeft, Dirk was fysiek wat sterker. Maar daar werkt Douvikas ook hard aan.’

Voormalig Heerenveen-spits Samaras vertelde dat zijn overstap naar Nederland ook was ingegeven om te ontsnappen aan de verleidingen van het Griekse sociale leven. Heerenveen was een soort klooster vergeleken met Kreta, het eiland waar hij vandaan komt.

Douvikas vroeg al snel om de sleutel van het krachthonk van FC Utrecht om daar in de avond in zijn eentje te trainen. Van ’t Schip: ‘Dat zie je vaak bij jongens die alleen in het buitenland zitten. Ze hebben weinig te doen en willen zo graag slagen dat ze misschien wel te veel gaan doen. Maar ik heb het idee dat hij en Pavlidis nu uitstekend in balans zijn.’