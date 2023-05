Dortmund laat titel uit handen glippen, Bayern München kampioen

Verslagenheid bij Dortmund-supporters na de wedstrijd. Beeld Reuters/Wolfgang Rattay

Het had het wonder van Dortmund, het wonder van Duitsland moeten worden, maar het werd de ontsnapping van Bayern, in Keulen greep de recordkampioen de laatste kans. Na tien jaar Beierse hegemonie leek Dortmund klaar voor de titel, de club had het in eigen hand, maar in eigen stadion ging het toch nog mis.

De wendingen op de laatste speeldag van de Bundesliga konden nauwelijks dramatischer zijn. Ruim tachtig minuten leek het erop dat Bayern de titel zou pakken, verrassend omdat het de dag met twee punten achterstand was begonnen. Maar in de 81ste minuut kwam Köln door een penalty langszij, waardoor Dortmund weer virtueel aan kop stond. Acht minuten later was de hoop al weer vervlogen, want toen schoot Jamal Musiala van vlak buiten het strafschopgebied Bayern toch nog naar de 2-1 winst en de 33ste titel. De elfde op rij is slechts te danken aan een beter doelsaldo.

Iedereen zat zaterdag juist klaar voor het kampioenschap van Dortmund, de titel die zeker Sébastien Haller zo gegund was. De van teelbalkanker genezen spits speelde een hoofdrol in de slotfase van het seizoen, waarin ook Donyell Malen eindelijk doorbrak in het geel-zwarte shirt. Dortmund kroop na de jaarwisseling langzaam naar Bayern toe, dat kapot leek te gaan aan de interne onrust.

Maar uitgerekend de oud-Ajacied miste zaterdag in de eerste helft van de wedstrijd tegen Mainz een penalty, de spits schoot de bal precies op de hoogte waar keepers nog kans hebben. Het was geen drama geweest als Dortmund toen al niet op 1-0 achterstand was gekomen. Vijf minuten na de gemiste penalty kwam Mainz ook nog op 2-0 voorsprong. Het werd nog wel 2-2, maar dat was niet genoeg voor de titel.

Wonder

Een kampioenschap van Dortmund was niet minder dan een wonder geweest. Alleen al omdat na tien opeenvolgende titels van Bayern München de hoop vrijwel was opgegeven dat een andere ploeg die nog eens kon winnen. De club uit München kan, mede dankzij Europese successen en daarmee geld, de concurrentie in Duitsland steeds leegplukken en leek niet meer in te halen.

Rond de jaarwisseling was er ook nog weinig aan de hand voor de club waar sinds deze zomer Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui spelen. In de winter kwam daar nog een oud-Ajacied, Daley Blind, bij. Rond de jaarwisseling had Bayern een voorsprong van negen punten op Dortmund, dat toen slechts zesde stond.

Het was het moment dat Sébastien Haller weer aansloot bij de selectie, op zichzelf al een mirakel. Vlak na zijn komst van Ajax kreeg de Ivoriaanse Fransman te horen dat hij teelbalkanker had. Twee operaties en vier chemokuren later keerde hij weer terug op het veld. Met hem begon Dortmund aan een inhaalrace, waarin hij steeds belangrijker werd.

Donyell Malen

Aan de zijde van Haller voltrok zich bovendien nog een klein wondertje, waar niemand meer op had gerekend. Na anderhalf jaar onopvallend meehobbelen in Dortmund lukte het Donyell Malen als rechterspits eindelijk door te breken. In februari pas maakte hij zijn eerste doelpunt van dit seizoen, maar daarna volgden er nog acht en vijf assists. ‘Donyell miste nog de laatste stap en die hij heeft hij nu gezet’, prees de technisch-directeur van Dortmund.

In Zuid-Duitsland was het grote foeteren toen al lang losgebarsten. Vooral de directeuren Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic moesten het ontgelden, omdat zij in maart trainer Julian Nagelsmann op straat zetten. Bayern had toen weliswaar net de koppositie verloren, maar zat nog wel in de Champions League. Onder Thomas Tuchel werd de ploeg kansloos uitgeschakeld door Manchester City, waarna ook het abonnement op de titel leek verlopen.

Op de slotdag is dat nu toch met een jaar verlengd. Dat gebeurde met Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui in de basis, die onder Tuchel meer kansen kregen dan onder zijn voorganger. Blind speelde daarentegen nauwelijks en zal na dit seizoen zeker vertrekken.

Beiers geluk

Voor Matthijs de Ligt vergroot de titel alleen maar zijn Beierse geluk. Na drie jaar is hij blij dat hij weer bij een club speelt die van aanvallen houdt. Hij stond vrijwel het hele seizoen in de basis en is nu in de drie landen waar hij heeft gespeeld kampioen geworden. Met Ajax lukte dat in zijn laatste jaar, met Juventus ook in zijn eerste jaar.

Hij moet alleen hopen dat in München niet hetzelfde zal gebeuren als in Turijn. Juventus gleed in zijn tweede en derde jaar weg, een kampioenschap zat er niet meer in. Dit seizoen is Bayern ontsnapt, maar Dortmund heeft laten zien dat het ook in Duitsland een keer om zou kunnen slaan.