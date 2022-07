Dopingonderzoek reist deze Tour met ploeg Bahrain-Victorious mee

De Belg Dylan Teuns (m) met ploeggenoten van van Bahrain-Victorious bij de start van de derde etappe. Beeld BELGA

In Roskilde, de startplaats van de tweede Tour-etappe, is er opvallend weinig te beleven bij de ploegbus van Bahrain-Victorious. De wielerploeg is onderwerp van een grootschalig, justitieel dopingonderzoek dat tijdens de vorige Tour begon en waarbij liefst acht landen betrokken zijn. Maar op de Sankt Clara Vej, de straat waar Bahrain met volgauto’s, reservefietsen en de bus is neergestreken, hebben pers en publiek geen enkele belangstelling voor de renners wier hotelkamers twee dagen eerder in Kopenhagen zijn doorzocht.

Twintig meter verderop, voor de bus van Jumbo-Visma, is er te weinig ruimte voor de Denen die zich verdringen om hun landgenoot Jonas Vingegaard even te zien. Ook bij Quick-Step en UAE ziet het zwart van de mensen. De renners van Bahrain stappen met blikken waaruit geen enkele vreugde spreekt, in stilte op hun fiets om naar de start te gaan.

De Australische oud-renner en nu ploegleider van Bahrain Neil Stephens verwijst alle vragen over de stemming in de ploeg kortaf door naar zijn persmensen. Stephens (58) bekende in 1998 als renner van dopingploeg Festina het prestatiebevorderende epo te hebben gebruikt, terwijl hij dacht dat hij vitaminesupplementen van de ploegdokter kreeg. Een nacht in een vieze politiecel maakte korte metten met zijn enthousiasme voor de actieve sport. Hij ging in de ploegleidersauto zitten.

Geen commentaar

De woordvoerders van de ploeg verwijzen voor antwoorden op vragen naar hun laatste persbericht, dat eindigt met: ‘De ploeg zal verder geen commentaar geven over dit onderwerp.’ De gebruikelijke persconferentie voor de Tourstart was na vijf minuten afgelopen, omdat ploegbaas Vladimir Miholjevic alleen vragen wilde beantwoorden die niet gingen over de laatste inval van justitie.

Die was donderdagochtend om half zes in Kopenhagen, een dag voor de openingstijdrit. Op verzoek van het Franse OM doorzocht de Deense politie de hotelkamers van de renners en hun begeleiders en de voertuigen waarop Bahrain-Victorious stond. Twee uur later was het voorbij en hadden de Denen volgens de ploeg niets meegenomen.

In de dagen daarvoor zocht de politie in 14 woningen van renners en andere ploegleden in zes landen naar aanwijzingen voor het gebruik van verboden middelen. Zoals in Halen, in het huis van de Belgische winnaar van de Waalse Pijl, Dylan Teuns. Europol, het EU-samenwerkingsverband van politiediensten, nam bij Teuns een computer, een mobiele telefoon en ‘capsules met niet-gedetermineerde inhoud’ in beslag. De foto’s die Europol vrijgaf, tonen politiemensen gebogen over medicijnstrips die op een vloer en bed zijn uitgespreid.

Teuns kon het opbrengen als enige te reageren op persvragen. Op de site Wielerflits is een ontredderde renner te zien, die met ingehouden emotie vaststelt dat hij niet goed weet hoe te reageren. ‘Dit is bijzonder zwaar en voelt onrechtvaardig. Na mijn overwinning in de Waalse Pijl was ik de held van Vlaanderen, nu word ik afgemaakt.’

‘Voelde me een crimineel’

De inval in Kopenhagen was de laatste van drie. Aan het eind van de vorige Ronde van Frankrijk was de eerste met een doorzoeking in het hotel van de ploeg na de zeventiende etappe in Pau. Matej Mohoric van Bahrain won twee etappes later en maakte daarbij uit protest het niet zo handige gebaar van een dichtgeritste mond dat Lance Armstrong ook maakte toen hij van doping werd beschuldigd en won. ‘Het is niet fijn als de politie je kamer binnenkomt en je bezittingen gaat doorsnuffelen’, verklaarde Mohoric. ‘Ze bekeken mijn familiefoto’s, mijn telefoon en lazen mijn berichtjes. Ik voelde me een crimineel.’

Het parket van Marseille verklaarde destijds onderzoek te doen naar het ‘verwerven, transporteren, bezitten en importeren van verboden middelen’ en naar verboden behandelingen van sporters. Een anonieme tip zou een en ander in gang hebben gezet.

Sindsdien is niets over het onderzoek naar Bahrain vernomen, tot de plotse huiszoekingen vlak voor de Tour van 2022. Reden waarom de ploeg voor de tegenaanval koos. ‘Uit de timing van het onderzoek blijkt dat dit gericht is op het opzettelijk beschadigen van de reputatie van de ploeg’, staat in het persbericht naar aanleiding van de veertien huiszoekingen tussen 27 en 30 juni. ‘Het onderzoek begon een jaar geleden toen de ploeg succesvol was in de Tour. Het had geen enkel resultaat, en wordt vlak voor de belangrijkste wielerwedstrijd gecontinueerd.’

Nul op rekest

Dat Bahrain de enige ploeg is die onder het justitiële vergrootglas ligt, steekt ze. En ook dat ze ‘op geen enkel moment tot dusver is geïnformeerd over de voortgang of de resultaten van het onderzoek’. Bahrain claimt hier herhaaldelijk naar te hebben gevraagd, maar kreeg nul op het rekest. In tegenstelling tot de pers, die volgens de ploeg door het OM in Marseille ‘illegaal’ is geïnformeerd over in beslag genomen medicijnen ‘die geen verboden bestanddelen bleken te bevatten’.

Over hoe het verder gaat zijn in de Tourkaravaan twee geluiden te beluisteren. De een wijst, net als Bahrein, op het uitblijven van resultaat na een jaar onderzoek, waaruit blijkt dat het onderzoek zal eindigen in een doodlopende straat. Volgens de ander toont juist de betrokkenheid van justitie in acht landen – Frankrijk, België, Denemarken, Spanje, Kroatië, Italië, Polen en Slovenië – aan dat de Fransen ‘beet’ hebben. Waarom zouden ze anders zoveel geld en middelen inzetten?

De in de Tour best geklasseerde Bahrain-renner, Dylan Teuns, is er niet gerust op: ‘Hoe lang gaat dit nog voortslepen? Wat mij betreft houdt het zo snel mogelijk op.’