Dopingjagers roepen op tot uitsluiting Rusland bij Winterspelen

Staatsdoping

Er is ruim een jaar verstreken sinds het McLaren-rapport aantoonde dat er in Rusland sprake was van strak georganiseerde staatsdoping. De directeur van het Russische antidopinginstituut Rusada, Grigori Rodtsjenkov, heeft tot in detail uitgelegd hoe de fraude in zijn werk ging, onder meer in de documentaire Icarus. Rusland heeft steeds volgehouden dat er geen sprake is van staatsdoping.



IOC-voorzitter Thomas Bach bekende vorige week in Peru, waar het IOC voor een vergadering bijeen was, dat hij de onthullende documentaire niet had gezien. Rodtsjenkov, die in Rusland de dubbelrol van dopingjager en dopingverstrekker had, is in de Verenigde Staten opgenomen in een getuigebeschermingsprogramma. Vanwege zijn onthullingen wordt gevreesd voor een aanslag op zijn leven. Twee collega's van hem zijn vorig jaar in Rusland onder mysterieuze omstandigheden overleden.