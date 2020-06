Dopingjagers duiken op urinestalen renners Tour 2016 en 2017

Christopher Froome in 2016. Beeld Getty Images

Dopingjagers nemen het doen en laten van het profpeloton in het recente verleden opnieuw onder de loep. De Vlaamse krant Het Nieuwsblad meldde het afgelopen weekeinde dat de Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) stalen van wielrenners die deelnamen aan de Tour de France in 2016 en 2017 weer testen op de aanwezigheid van verboden middelen. Waar destijds nog geen adequate methoden beschikbaar waren om bepaalde producten te detecteren, zijn ze met verbeterde technieken nu wel op te sporen.

Volgens directeur Herman Ram van de Nederlandse dopingautoriteit is er weinig nieuws onder de zon. Hij beklemtoont de precieze beweegredenen van de CADF niet te kennen, maar het bewaren en opnieuw onderzoeken van bloed- en urinemonsters behoort tot de standaardprocedures van de controleurs.

Afgezwaaide atleten

Alle stalen blijven tien jaar beschikbaar. Elk laboratorium vervangt ongeveer om de vijf jaar apparatuur en methoden. ‘Gedurende die periode worden tests steeds nauwkeuriger en kunnen we dieper kijken. Het is niet zo dat we altijd naar nieuwe middelen zoeken, het kan ook gaan om bestaande stoffen die we steeds beter weten te vinden.’ Bij het hertesten speelt ook relevantie een rol: stalen van nog actieve sporters zullen eerder worden bekeken dan die van afgezwaaide atleten.

Ram sluit evenwel niet uit dat de CADF, die namens de internationale wielerfederatie UCI dopingcontroles uitvoert, nadere informatie heeft ontvangen over mogelijke overtredingen. Volgens Het Nieuwsblad vloeit het onderzoek voort uit de Operatie Aderlass. De Oostenrijkse recherche legde begin vorig jaar in samenwerking met de Duitse politie een netwerk van bloeddoping bloot rond dokter Mark Schmidt uit Erfurt, oud-teamarts van de ploegen Gerolsteiner en Milram. Daarbij waren vooral langlaufers en wielrenners betrokken. Er kwamen beelden vrij van een sporter die op heterdaad werd betrapt. De Oostenrijkse langlaufer Max Hauke zat bij een inval van de politie met een bloedinfuus aan zijn arm.

Naar welke stof specifiek wordt gezocht, is niet duidelijk. De Belgische dopingexpert Peter van Eenoo meldt dat het waarschijnlijk om middelen gaat die niet op de reguliere markt verkrijgbaar zijn. De oorsprong zou Amerikaans zijn. Twee laboratoria, in Keulen en in het Oostenrijkse Seibersdorf, hebben de eerste analyses van de stalen al verricht. Zowel de CADF als de UCI geeft geen verdere toelichting.

De uitkomst van het labonderzoek is doorgaans binnen enkele weken bekend, waarna de sporter wordt ingelicht. Protocollen schrijven voor dat de dopingautoriteiten er voor honderd procent van overtuigd moeten zijn dat de reglementen zijn geschonden.

Herman Ram van de Dopingautoriteit. Beeld ANP

In poedervorm

Tijdens de Tour van vorig jaar dook het gerucht op dat Aicar, een lichaamseigen stof maar ook verkrijgbaar als medicijn, na een jarenlange afwezigheid weer terug is in het wielrennen. In plaats van als pil is het nu in poedervorm in te nemen. Het middel bevordert doorbloeding en versterkt spiervezels. Volgens Ram van de Dopingautoriteit is het onwaarschijnlijk dat het om Aicar gaat. ‘De werking ervan wordt zwaar overschat, het is peperduur en het is vrij eenvoudig op te sporen.’ Aicar is in Nederland niet geregistreerd als medicijn.

Volgens de recherche in Oostenrijk bestond de klantenkring van dokter Schmidt uit 21 sporters. Later is dat bijgesteld tot 50. Arrestaties, bekentenissen en schorsingen volgden. Uit de gelederen van het wielrennen waren het niet de allergrootste namen die in opspraak kwamen, met uitzondering van de Italiaan Alessandro Petacchi.

De Oostenrijkers Stefan Denifl en George Preidler gaven hun relatie met Schmidt toe. Laatstgenoemde reed voor Sunweb in dienst van Tom Dumoulin toen deze in 2017 de Giro d’Italia won. De Duitse sprinter Danilo Hondo, tot vorig jaar nog bondscoach van Zwitserland, bekende bloeddoping.

De recent gestopte Sloveen Borut Bozic liep alsnog tegen een schorsing aan. De Kroaten Kristijan Koren en Kristijan Durasek zijn komende jaren niet meer welkom in het peloton. De Zwitser Pirmin Lang, gestopt in 2017, gaf toe dat hij deel uitmaakte van het netwerk en legde zijn taak als talentbegeleider neer.

De Tour van 2016 werd gewonnen door Chris Froome, gevolgd door Romain Bardet en Nairo Quintana. In 2017 werd de Brit op het podium in Parijs geflankeerd door Rigoberto Urán en Bardet.