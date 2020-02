Dopingarts Ferrari is terug in het wielerpeloton

Jakob Fuglsang van het Astana Pro Team wint in 2019 Luik-Bastenaken-Luik. Beeld BELGA

De Italiaanse dopingarts Michele Ferrari is terug in het peloton. Dat blijkt volgens verscheidene Deense en Noorse media uit een vertrouwelijk rapport van het antidopingbureau CADF. De voor het leven geschorste arts zou zich bezighouden met de begeleiding van Jakob Fuglsang, de Deense kopman van Astana. Hij is een van de belangrijkste concurrenten van Mathieu van der Poel in de komende voorjaarsklassiekers.

Volgens het rapport was Ferrari bij de Astana-ploeg tijdens de Ronde van Catalonië in maart vorig jaar en had hij onlangs een ontmoeting met Fuglsang en diens ploeggenoot Aleksej Loetsenko in Nice en/of Monaco. Deense en Noorse kranten zeggen over twaalf bronnen te beschikken die Fuglsang tijdens een training met Ferrari hebben gezien. Fuglsang won vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik en werd in de door Van der Poel gewonnen Amstel Gold Race derde. In de Tour de France gold hij als één van de outsiders voor de zege, maar moest hij door een valpartij vroegtijdig opgeven.

De Italiaanse arts was in het verleden lijfarts van Lance Armstrong, de zevenvoudig Tourwinnaar die wegens dopinggebruik al zijn titels moest inleveren. Hij werkte bij omstreden ploegen als Gewiss en US Postal en gaf toe dat de verbetering van het werelduurrecord door Francesco Moser in 1984 al met doping was bewerkstelligd. Vanwege zijn dopingpraktijken werd Ferrari voor het leven geschorst. Nu duikt hij toch weer op. Volgens de Scandinavische media zou het Zwitserse Lugano zijn uitvalsbasis zijn.

De Kazachse ploeg wordt geleid door Aleksandr Vinokoerov, in zijn tijd als renner al verdacht van banden met Ferrari en bestraft voor zijn dopinggebruik. Het credo van Vinokoerov is simpel: winnen, het maakt niet uit hoe en het maakt al helemaal niet uit hoe de buitenwereld er over denkt, laat staan de media. Hij bestuurt die ploeg als een dictator. Hij beslist alles, medewerkers hebben amper inspraak. Vooral de Kazakse renners doen blind wat hij zegt.

Michele Ferrari (links) in 2004 met zijn advocaat Dario Bolognesi. Beeld AFP

Ook saillant: een van de ploegdokters bij Astana is de omstreden Andrei Mikhailov (voormalig TVM). De Rus zat met Cees Priem een paar nachten vast in de dopingtour van 1998 nadat naar buiten kwam dat in maart van dat jaar 104 ampullen epo waren gevonden bij de ploeg. Later bekenden renners als Jeroen Blijlevens, Bart Voskamp en Steven de Jongh doping.

Astana komt voort uit de resten van Liberty Seguros. Die ploeg stopte in 2006 vanwege het grote dopingschandaal rond Operacion Puerto waarbij ploegleider Manolo Saiz en ploegarts Eufemiano Fuentes werden aangehouden op verdenking van het verstrekken van stimulerende middelen aan renners.

Ook daarna bleef de ploeg omstreden. In 2014 werden Maksim en Valentin Iglinsky betrapt op het gebruik van epo. In datzelfde jaar werden drie renners van de opleidingsploeg gepakt: Ilya Davidenok, Viktor Okisjev en Artur Fedosejev. Bij alle drie werden sporen van het gebruik van anabole steroïden in het lichaam gevonden. Bij de Tour de France van 2015 kwam Nederlander Lars Boom in opspraak omdat zijn cortisolwaarde te laag was, hetgeen kan duiden op het gebruik van corticosteroïden.

Het is niet de eerste keer dat Ferrari in verband wordt gebracht met Astana. In 2014 schreef de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport dat de Italiaan was gesignaleerd bij de ploeg. Het Italiaans olympische comite (CONI) zou beschikken over foto’s, waarop Ferrari in het hotel van de ploeg te zien is.

In een verklaring ontkent Astana samenwerking met Ferrari en met welke andere omstreden ploegdokter dan ook. Astana zegt kennis te hebben genomen van het nieuwsbericht van de Deense en Noorse media ‘met betrekking tot het bestaan van een vermeend vertrouwelijk rapport van het CADF dat vermoedt dat sommige renners van het team in contact zijn geweest met dokter Michele Ferrari’. De ploeg benadrukt dat het zich inzet voor de strijd tegen doping.

De ploeg wijst erop dat haar licentie is vernieuwd voor het jaar 2020. ‘Daarmee wordt bevestigd dat het team volledig voldoet aan al haar verplichtingen, inclusief op het gebied van bestrijding van dopinggebruik in de wielersport. Het team heeft contact met de UCI en het CADF om meer te weten te komen en zal meewerken aan elke zaak die door het CADF of de UCI kan worden geopend.’

Volgens Ferrari is er sprake van een ‘media-hoax’. Hij is naar eigen zeggen al twaalf jaar niet in Nice of Monaco geweest en heeft nog nooit op een scooter of motor gezeten. ‘Laat staan om een renner te gangmaken. Het ‘geheime ‘rapport’ is gebaseerd op valse berichten van waarschijnlijke belanghebbenden.’