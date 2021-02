Doping Onana heet ‘een vergissing’, maar bij Ajax gaat momenteel wel heel veel mis

André Onana werd vrijdag voor een jaar geschorst wegens een vergrijp tegen het dopingreglement. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Vrijdags nieuws over topkeeper André Onana (24), voor een jaar geschorst vanwege een vergrijp tegen het dopingreglement, deed Ajax trillen op zijn grondvesten. Het gevonden middel furosemide zit in een plaspil, vaak gebruikt door ouderen met een slecht hart of hoge bloeddruk, of door topsporters om doping te maskeren. Het bericht overtrof het nieuws van een dag eerder dat Ajax vergeten was spits Sébastien Haller in te schrijven voor de Europa League.

Lagere straf

Onana voelde zich beroerd op 30 oktober, nam per ongeluk een pilletje dat tot de medicijnen van zijn vrouw behoorde en werd betrapt na een zogenoemde ‘out of competition’ controle. De Uefa geloofde de uitleg van de vergissing, waardoor de schorsing tot een jaar beperkt blijft, op een maximum van vier jaar. Zondag tegen FC Utrecht keept vermoedelijk de 38-jarige oud-international Maarten Stekelenburg.

Ajax hoorde half november van de overtreding en liet de doktoren het medicijnkastje in huize Onana leeghalen. Algemeen directeur Edwin van der Sar: ‘André wilde een tablet nemen tegen hoofdpijn, maar pakte de strip van zijn vrouw, die een middel voorgeschreven had gekregen na haar zwangerschap. De strips leken op elkaar.’

Van der Sar kan zich voorstellen dat het verhaal ongeloofwaardig klinkt, nog afgezien van de toevalsfactor, omdat uitgerekend op dezelfde dag de controle plaatsvond. Hij wist ook niet te vertellen hoe vaak Onana de laatste tijd is gecontroleerd. Na elke Europese wedstrijd voert de Uefa na loting twee controles per team uit. De KNVB onderzoekt ongeveer honderd urinestalen per jaar. Daarnaast zijn er out of competition-testen.

Disproportioneel

Ook na het gebruikelijke tweede onderzoek bleek de plas positief. Onana mocht van de Uefa blijven voetballen tot de uitspraak, donderdag. De uitblinker bij Ajax mag het komende jaar ook niet trainen met de groep. Op Instagram noemt hij de straf ‘disproportioneel’. Van furosemide gaat een doelman niet beter keepen. Wel wordt het middel vaak gebruikt om andere dopingmiddelen te maskeren. ‘Daarvan ben ik op de hoogte’, aldus Van der Sar, die zijn doelman gelooft en bijstaat, en het niet nodig vond dat de club op voorhand een nieuwe doelman aantrok in de winter, vooruitlopend op een eventuele schorsing.

Kevin van Essen van Telstar werd een aantal jaar geleden zelfs voor twee jaar gestraft voor furosemide. Telstar ging niet in beroep en Van Essen keerde terug naar zijn beroep als stukadoor. Ajax denkt een ‘goede zaak’ te hebben in een beroepszaak bij het internationale gerechtshof voor sport, het Cas.

Van der Sar ziet geen patroon in de bijna surrealistische stapeling van nieuwsfeiten, maar samen zijn ze ‘heel vervelend’. Eerder deze week bleek dat Ajax vergeten is een vinkje achter de naam te zetten van winteraankoop Sébastien Haller, waardoor de duurste aankoop in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal deze maand niet mag meedoen in de wedstrijden voor de Europa League tegen de Franse koploper Lille.

Transfer Promes op losse schroeven

Onlangs verbleef Quincy Promes een paar nachten in de cel, vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij tijdens een feest in de zomer. Zijn transfer naar Spartak Moskou staat op losse schroeven, omdat de Russen geen miljoenen willen betalen voor een speler die mogelijk een straf krijgt.

In januari kwam het tot een arbitragezaak inzake Abdelhak Nouri, de middenvelder die in 2017 tijdens een oefenwedstrijd ter aarde zeeg met een hartaanval. Door verkeerde behandeling op het veld liep hij ernstig hersenletsel op. Ajax gaf toe aansprakelijk te zijn. De arbitragezaak dient om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen.