Door wind wordt finale slopestyle een loterij, Maas valt twee keer en eindigt als 23ste

Maas was niet de enige die onderuitging. Onvoorspelbare windvlagen maakten van de finale een loterij. Vanwege de slechte omstandigheden was de wedstrijd al met ruim een uur uitgesteld.



De 33-jarige Maas kreeg van de jury 31,71 punten voor haar oefening in de eerste run. Voor haar tweede run kreeg ze 35,30 punten. 'In mijn ogen was het onverantwoord', zei Maas, die als 23ste eindigde. 'Ik denk dat de wedstrijd voor zich spreekt. Iedereen landt op z'n kont. Dan wordt het niet echt meer een wedstrijd. Het ging er nu meer om wie geluk had met de juiste weersomstandigheden.'



'Dit is niet leuk om te zien. Het snowboarden bij de vrouwen is juist zo hard vooruitgegaan de afgelopen paar jaar. Het is niet leuk om bij de Olympische Spelen op zo'n niveau te moeten snowboarden.'



Goud ging voor de tweede keer op rij naar de Amerikaanse Jamie Anderson. Haar eerste run was goed voor 83,00 punten, waar vervolgens niemand meer aan kon tippen. De Canadese Laurie Blouin met een puntenaantal van 76,33 eindigde op plek twee. Enni Rukajarvi veroverde brons met 75,38 punten. De Finse won vier jaar geleden zilver.



Maas, die voor de derde keer meedoet aan de Spelen, komt later bij de Olympische Spelen ook nog in actie op het onderdeel big air.