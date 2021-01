Door van begin tot eind op kop te rijden geeft shorttrackster Schulting concurrentie geen kans

Suzanne Schulting aan kop tijdens de EK in Gdansk. Beeld BSR Agency

Het is van tevoren zo afgesproken. Selma Poutsma neemt zondagmiddag de leiding op de 1.000 meter bij de EK shorttrack in Gdansk. Met nog zeven ronden te gaan neemt Suzanne Schulting over. Ze voert het tempo op tot alleen Poutsma volgen kan. Ze pakken goud en zilver. ‘Dit was de perfecte rit’, zegt Schulting achteraf.

Met haar overwinning op de 1.000 meter weet regerend olympisch en wereldkampioene Schulting zeker dat ze voor de derde keer op rij Europees allroundkampioen is. Er is nog een afstand in de vierkamp te rijden, maar de 23-jarige Friezin is na haar zeges op de 500 en 1.500 meter van zaterdag niet meer te achterhalen.

Shorttrack draait om risico’s, pech en geluk. Op ontstellend hoge snelheid draaien de schaatsers hun krappe rondjes, dicht opeengepakt. Altijd loert er gevaar. Dat maakt de sport zo onvoorspelbaar. Behalve voor Schulting. Zij maakt het overzichtelijk door zo veel mogelijk van begin tot eind op kop te rijden.

Ze wint, op de superfinale na, alle ritten in het individuele toernooi. Niet alleen de finales waarin de titels op het spel staan, maar ook alle voorrondes, kwart- en halve finales die ze rijdt. Ze komt geen moment in de problemen. ‘Het gaat erom dat je vertrouwt op je eigen kracht’, zegt Schulting.

Lekker gevoel

Ze put haar vertrouwen uit haar rondetijden. Op topsnelheid legt ze in de finale van de kilometer de ronde van 111 meter af in 9,09 seconden. Dat doet niemand haar na. Haar tegenstanders mogen al blij zijn met een tijd van 9,20. Dat weet ze, ze checkt hun rondetijden, in training, in voorrondes. ‘Ik zie dan dat ze het niet kunnen afmaken. Dat geeft een lekker gevoel.’

‘Er zijn misschien één of twee vrouwen die qua snelheid in de buurt komen van Suzanne, maar zij kan het langer volhouden. Ze is conditioneel de beste’, zegt bondscoach Jeroen Otter. Ze is zo sterk dat de normale wetten van het shorttrack op haar geen vat lijken hebben. ‘Ze is een exceptioneel geval.’

Maar Schulting is niet onfeilbaar. Dat blijkt in de superfinale over 3.000 meter. Op dat onderdeel staat geen individuele afstandstitel op het spel, zoals bij de andere drie afstanden. Er zijn slechts punten voor het eindklassement te verdienen.

Omdat de toernooizege Schulting al niet meer kan ontgaan, probeert ze het met haar ploeggenote Xandra Velzeboer zo te regelen dat Poutsma het eindpodium nog kan halen. Velzeboer pikt puntjes weg bij de tussensprints en Schulting doet het kopwerk.

Als later Poutsma later zelf het pelotonnetje in gang trekt, probeert de Europees kampioen rugdekking te geven en anderen af te stoppen. Dat lijkt te lukken, maar plots glipt Russin Sofia Prosfirnova haar voorbij. In de laatste ronde valt Poutsma stil en in een reflex geeft Schulting haar ploeggenoot in de slotmeters een zetje in de rug. Het werkt, Poutsma blijft de Russin net voor, maar het mag niet.

De jury schrapt de punten van beide Nederlandse rijdsters. Poutsma die even dacht zilver veroverd te hebben, eindigt uiteindelijk als zevende in het eindklassement. Schulting verontschuldigde zich na afloop. ‘Ik wilde zo graag dat Selma die race zou winnen, maar dit was een reflex die ik nooit had mogen hebben.’

Suzanne Schulting op het hoogste podium. Ze won alleen de superfinale niet. Beeld BSR Agency

In de penarie

Ook in de relay, de aflossingswedstrijd voor landenteams, komt Schulting in de penarie. Op dat ploegonderdeel kan ze niet in haar eentje vooruit rijden en de duels vermijden. ‘De relay is een heel andere tak van sport.’ Met nog zeven ronden te gaan raakt ze bekneld tussen de Russische Vera Rasskazova, die zich klaarmaakt om de baan op te komen, en de Italiaanse Cynthia Mascitto. Ze valt, net als Mascitto. Zoiets overkomt haar niet in op de individuele nummers.

De Russen worden uit de uitslag geschrapt. Achter de Franse ploeg, pakken Schulting, Poutsma, Velzeboer en Rianne de Vries het zilver. Het chagrijn daarover overschaduwt bij Schulting aanvankelijk de vreugde over haar allroundtitel, maar na een uurtje is dat alweer bijgetrokken. ‘Ik ben nu wel heel erg blij en trots. Weer een titel.’

De komende weken gaat ze zich voorbereiden op de WK afstanden langebaan in Heerenveen, waar ze de 500 en 1.000 op klapschaatsen zal rijden. Ongelooflijk vindt Semjon Jelistratov, de Europees kampioen bij de mannen, dat. Hij vertelt het Otter in de bus tussen ijsbaan en hotel, in zijn wat krakkemikkige Engels. ‘Suzanne Schulting. She is just a superwoman.’