Door uitstel wordt de sportkalender een legpuzzel van duizend stukjes

Olympische Spelen, juli/augustus 2020. Beeld BSR Agency

Het coronavirus heeft de sportkalender voor 2020 al grotendeels uitgewist, na het verplaatsen van het EK voetbal en de Spelen van Tokio dreigt de agenda voor 2021 en ’22 een legpuzzel van duizend stukjes te worden. De tijd van schaarste dwingt tot bezinning, moet de topsport anders worden georganiseerd?

In de atletiek buitelen de marathons dit najaar over elkaar heen. ‘Ik voorzie een moordende concurrentiestrijd’, zegt atletenmanager Jos Hermens. De Franse tennisfederatie koos voor de vlucht vooruit door Roland Garros eigenhandig te verschuiven van mei naar september. ‘Het Franse chauvinisme viert hoogtij’, aldus Jacco Eltingh, technisch- en commercieel directeur van de tennisbond (KNLTB). ‘De gezondheid van spelers staat op het spel.’

Roland Garros, 20 september - 4 oktober. Beeld AFP

Voor de volleybalinternationals is het schrappen van de Europese competities juist een zegen. Eindelijk hoeven ze een zomer niet op pad met het Nederlandse team. Joop Alberda, technisch directeur van de Nevobo, kondigt zelfs een ingrijpende koerswijziging aan. ‘We gaan breken met het loyaliteitsgevoel dat je altijd beschikbaar moet zijn voor het nationale team. Zo verlengen we carrières.’

Voor vele atleten biedt het uitstel van de Spelen louter voordelen, aldus Hermens. ‘Abdi Nageeye was al geplaatst voor de olympische marathon, Nederlanders als Michel Butter en Andrea Deelstra krijgen nu nieuwe kansen om aan de limiet te voldoen.’

Het wordt voor de organisatoren van de marathons een wedren om de beste lopers binnen te halen, stelt Hermens. ‘Londen is verplaatst naar het najaar en heeft het sterkste veld met wereldtoppers als Kipchoge en Bekele. Zij kunnen nu niet in Berlijn lopen. Die marathon is een week na Londen en krijgt het moeilijk. Het startgeld zal een bepalende rol gaan spelen. De atleten hebben nu de voorjaarsmarathons gemist.’

Marathon Londen, 4 oktober. Beeld BSR Agency

Global Sports Communication, het managementbureau van Hermens, maakt nu ook andere keuzes. ‘Nageeye moest bijna voor niks lopen in Rotterdam. Hij zal nu kiezen voor Amsterdam of een marathon in het buitenland.’

Iedere voor zich, die gedachte werd eindelijk losgelaten in de tennissport, aldus Jacco Eltingh. ‘Nu het circuit vanwege het coronavirus minstens tot juni stil ligt, zie ik solidariteit en samenwerking tussen de grandslamtoernooien, federaties en de spelersvakbonden ATP en WTA. En dan fietsen die Fransen er zo even doorheen, Roland Garros is een dissonant.’

Marathon Rotterdam, 25 oktober. Beeld Jiri Buller

Een week na de finale op de US Open in New York begint nu Roland Garros, een bizarre overgang van hardcourt naar gravel. ‘De grote drie moeten kleur bekennen. Nadal, Djokovic en Federer kunnen de Franse tennisfederatie dwingen om een andere datum te zoeken. Of Roland Garros laten afslanken tot een Masterstoernooi van tien dagen, waarin om twee gewonnen sets wordt gespeeld.’

Het grandslamtoernooi in Parijs valt nu immers samen met andere toernooien als de Laver Cup, het geesteskind van Roger Federer. Eltingh: ‘Maar voor onze spelers komt ook het Davis Cupduel met Uruguay in het gedrang. En wat doet spelersvakbond ATP nu met de toernooien in Azië in dezelfde periode?’

De tenniskalender dreigt nog meer te worden ingekrompen, vreest Eltingh. De All England Club houdt crisisberaad over Wimbledon, nu ook Engeland vanwege het coronavirus op slot gaat. Eltingh: ‘Ik denk dat ook Wimbledon wordt geannuleerd, je kunt moeilijk een toernooi organiseren als reizen bijna onmogelijk is. En spelers vanwege een lockdown in hun stad of land niet kunnen komen.’

Alleen de Nederlandse beachvolleyballers kunnen zich nog kwalificeren voor de Spelen, de zaalteams waren al uitgeschakeld. Het dwingt de bond (Nevobo) tot een fundamentele keuze, aldus technisch directeur Joop Alberda. Hij zag hoe topspeelsters als Laura Dijkema en Lonneke Slöetjes blokkeerden bij de olympische kwalificatietoernooien. Ze worden chronisch overbelast, omdat ze bij hun clubs en de nationale ploeg het gehele jaar doorspelen.

Alberda: ‘Het probleem is dat we onvoldoende diepte hebben in de selecties, het duurt te lang voor het gat tussen de Nederlandse eredivisie en de buitenlandse topcompetities is gedicht. We doen dus jaarlijks een beroep op routiniers als Dijkema, Slöetjes, Balkestein en De Kruijf. En zij voelen zich verantwoordelijk, ze zullen nooit afzeggen voor het Nederlandse team.

EK, juni/juli 2021. Beeld EPA

‘Maar het past niet meer in deze tijd. Het risico is dat die speelsters vroegtijdig zijn opgebrand. Wat mij betreft slaan de dertigers in onze selectie de Nations League over, dat toernooi met al zijn reizen langs diverse continenten is in zekere zin zelfmoord. Ik wil graag dat Lonneke Sloetjes haar carrière in 2022 afsluit op het WK in Nederland.’

En dat is een kansloze missie, wanneer ze als diagonaalaanvaller de komende twee jaar duizenden sprongen moet maken voor haar Italiaanse club Scandicci en de Nederlandse ploeg? Alberda: ‘Dat zal Lonneke roerend met je eens zijn. Dan gaat ze dat WK niet halen.’

Alberda pleit in het volleybal voor meer ruimte voor de lokale competities. ‘En vlecht daar als in het voetbal de internationale wedstrijden doorheen.’

Een kleinere kalender in het internationale tennis lost volgens Eltingh niets op. ‘Het seizoen is bekort door de Davis Cupfinale naar voren te halen en prompt speelden Federer en Zverev overal demonstratiepartijen. En gingen Federer en Nadal samen naar Zuid-Afrika. Zo stimuleer je een alternatieve tour met exhibities.’

Nations League, na de Spelen in 2021. Beeld AFP