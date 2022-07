Door Saoedi’s gesponsord golftoernooi krijgt warm onthaal van Donald Trump

Voormalig president Donald Trump in gesprek tijdens LIV Golf op zijn eigen baan in New Jersey. Beeld AP

Triomfantelijk meldde de oud-president zich donderdag op de eerste hole van zijn baan, het kenmerkende rode petje op zijn hoofd. De fervente golfliefhebber, die volgens The Washington Post als president liefst 261 dagen op de baan stond, speelde een demonstratierondje met de Amerikaanse toppers Bryson Dechambeau en Dustin Johnson.

‘Good shot!’ klonk het na zijn afslag, bij hoge uitzondering van dichtbij vastgelegd door cameraploegen. ‘Zo, dat hebben we gehad’, zei Trump in de richting van zijn dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner in het publiek. Zoon Eric speelde mee.

In aanloop naar het toernooi stak Trump de loftrompet over het nieuwe LIV Golf, dat wordt betaald uit het overheidsinvesteringsfonds van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Het is een schoolvoorbeeld van ‘sportswashing’, het met sport oppoetsen van een bruut regime, zeggen mensenrechtenorganisaties over het nieuwste speeltje van de Saoedi’s, die onder meer investeren in de Formule 1 en voetbalclub Newcastle United.

Tweespalt in de sport

De competitie, waarin 54 (vandaar het Romeinse LIV) in plaats van 72 holes worden gespeeld, wist talloze golftoppers met oliedollars weg te lokken bij organisatoren als de Amerikaanse PGA Tour, die de afvallige golfers schorste.

De komst van LIV Golf zorgde voor een tweespalt in de sport die voorlopig niet zal verdwijnen. De speelkalender wordt volgend jaar uitgebreid van acht naar veertien wedstrijden, kondigde de organisatie afgelopen week aan. Ook de prijzenpot wordt groter, van 255 naar 405 miljoen dollar.

Donald Trump zingt mee als 'God Bless America’ wordt aangeheven. Beeld AP

Later dit seizoen wordt nog een tweede keer gespeeld op een baan van Trump, dan in de buurt van Miami. Hoeveel hij als gastheer ontvangt is niet bekend, maar volgens Trump zou het hem niet om het geld gaan. ‘Ze zijn heel genereus’, sprak hij tegen ESPN, ‘maar ik doe het omdat ik denk dat het heel goed is voor de sport.’

Volgens sommigen zou Trump gemotiveerd zijn door wrok. Vorig jaar ontnam PGA of America (niet gelieerd aan de PGA Tour) hem de organisatie van het prestigieuze PGA Championship, vanwege zijn rol in de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari van vorig jaar, die momenteel door justitie wordt onderzocht.

Interesse voor moord op Khashoggi is ‘compleet gaan liggen’

Zijn banden met Saoedi-Arabië werden jaren geleden gesmeed. ‘Ze kopen appartementen van me, waarom zou ik ze niet mogen?’, zei Trump in 2015. ‘Ik ken deze mensen al heel lang, het zijn mijn vrienden’, sprak hij afgelopen week in een interview met The Wall Street Journal. ‘LIV is geweldig voor het imago van Saoedi-Arabië.’

Zijn eerste buitenlandse reis als president ging naar Riyad, en het bedrijf van zijn schoonzoon Kushner ontvangt volgens The New York Times miljarden uit het Saoedische overheidsinvesteringsfonds.

In 2018, tijdens het presidentschap van Trump, werd de Saoedische journalist Jamal Khashoggi vermoord bij een bezoek aan de Saoedische ambassade in Turkije. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten gaf Bin Salman de opdracht voor de moord, maar Trump geloofde de kroonprins toen die zei onschuldig te zijn. In The Wall Street Journal verdedigde Trump zich door te zeggen dat de interesse voor de zaak inmiddels ‘compleet is gaan liggen’.

Als presidentskandidaat toonde Trump zich op momenten kritisch over het Saoedische regime, en met name de vermeende betrokkenheid bij de aanslagen van 11 september 2001. Vijftien van de negentien terroristen kwamen uit Saoedi-Arabië en hoewel het land het altijd heeft ontkend, bestaan hardnekkige verdenkingen over financiering van de aanslagen.

‘Klap in ons gezicht’

Bij de golfbaan in Bedminster, op een uur rijden van de plek waar de Twin Towers werden neergehaald, demonstreerden nabestaanden de afgelopen dagen tegen de komst van het golftoernooi en de betrokkenheid van Trump. ‘Het is een klap in ons gezicht’, klonk het in een tv-spotje van 9/11 Justice, dat zich inzet voor familieleden van slachtoffers. ‘Voor hoeveel geld keer je je eigen land de rug toe?’

Trump wilde geen commentaar geven op de kritiek. ‘Ik weet niet veel van de 9/11-families,’ sprak hij in The Wall Street Journal. ‘Ik kan er niks over kwijt, want ik weet niet precies wat ze zeggen en wat het hiermee te maken heeft.’

Warmer was donderdag het onthaal van de golfers waarmee Trump zijn rondje liep. ‘Hij is eigenlijk een heel goede golfer, het was een eer om met hem te spelen’, zei DeChambeau, die onthulde dat Trump onderweg maar bleef praten. ‘Hij zei dat geen enkele president zo kon slaan als hij.’ Met welke score Trump eindigde, werd niet bekend. Op de eerste hole noteerde hij een bogey, één slag boven par.