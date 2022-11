Door pijnlijke affaires getroffen turnlanden presteren goed op WK

De Amerikaanse Shilese Jones in actie tijdens de finale voor landenploeg op de WK turnen in Liverpool. Beeld BELGA

Opvallender dan het goud voor de Amerikaanse turnsters, voor de zesde maal op rij, was het resultaat van de Britten. Zij eindigden als tweede, en boekten zo hun beste resultaat ooit op een WK.

Dat gold ook voor de Canadezen, die de Nederlanders nipt uit de finale hielden. Canada veroverde nog nooit een WK-medaille in de landenmeerkamp bij de vrouwen en reikte ditmaal tot brons. Net als in Nederland kampen beide landen met een moeizaam debat over grensoverschrijdend gedrag in hun sport.

Na een hele lading meldingen over onoorbaar gedrag heeft de Canadese turnbond aangekondigd een nieuwe weg te willen inslaan. Aanbevelingen daarvoor moeten komen van Richard McLaren, die eerder onderzoek deed naar het Russische dopingschandaal rond de Spelen in Sotsji. Een week voor de WK deden desalniettemin zo’n 500 turnsters in een open brief een dringend beroep op de sportminister om een federaal onderzoek naar de misstanden in te stellen.

Fysieke en emotionele mishandeling

De Britse turnbond kreeg er afgelopen zomer van langs van onderzoeker Anne Whyte. Na twee jaar onderzoek maakte zij duidelijk dat er in het Britse turnen sprake was van systematische fysieke en emotionele mishandeling. Een actieplan van de bond moet zorgen voor een menselijker toekomst voor turntalenten.

In de VS ging de beerput al open in 2016 met het schandaal rond bondsarts Larry Nassar. Hij bleek jarenlang turnsters te hebben misbruikt, waaronder zevenvoudig olympisch kampioene Simone Biles, die er niet bij is in Liverpool. Nassars misbruik bleek ingebed in een breder systeem binnen de Amerikaanse turnbond, waar wangedrag kon tieren.

Terwijl de omvang van het schandaal duidelijker werd en de belangrijkste hoofdrolspelers gestraft, turnden de Amerikaanse vrouwen door. Met terugkerende successen op WK’s en zilver op de Spelen, achter het van deze WK uitgesloten Rusland. De Amerikaanse bond toonde zich in Tokio bovendien invoelender dan tevoren. Toen Biles zich vanwege mentale problemen terugtrok van de Spelen werd ze in haar keuze gesteund.

Wat in Tokio met zilver al bij de Amerikanen bleek, is nu in Liverpool in drievoud bewezen. De pijnlijke confrontatie met een nare sportcultuur en de worsteling naar een nieuw normaal hoeft topprestaties niet in de weg te zitten.