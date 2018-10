Door late gelijkmaker mag PSV nog hopen op overwintering

Vreugde bij de spelers van PSV na de late gelijkmaker van Luuk de Jong. Beeld Klaas Jan van der Weij/de Volkskrant

PSV mag nog steeds hopen op overwintering in de Champions League, maar zelfs de grootste optimist zal met dat scenario geen rekening meer houden. De landskampioen moest woensdagavond, evenals tegen Barcelona en Internazionale, te veel kansen toestaan. Spurs, voor het duel eveneens puntloos, was zeker na de rust oppermachtig in Eindhoven. Het reeg de kansen aaneen, net zo makkelijk als PSV de overwinningen in de eredivisie plukt. ‘Een klein wonder’ betitelde De Jong later de puntendeling.

Geen schande

Het was allemaal geen schande. Waar PSV in Hirving Lozano en Steven Bergwijn (afwezig door enkelklachten) twee spelers van potentiële wereldklasse heeft, daar kan Spurs-manager Pochettino putten uit een groot arsenaal aan topspelers.

Vooral het verschil in defensieve kracht was enorm, zelfs op een avond waarop de laatste Londense lijn zich wat slippertjes permitteerde. Uit eentje scoorde Lozano na een half uur.

Lucas Moura, kort voor de rust, en Harry Kane, kort na de rust, repareerden de schade voor Spurs. Waarna de bezoekers de thuisclub les gaven in verfijnd combinatievoetbal, het type spel waarmee Nederlandse ploegen in het verleden de Engelse tegenstrevers succesvol bestreden. De oversteek van tal van topspelers en -managers naar de Premier League heeft ervoor gezorgd dat de rollen zijn omgedraaid. Zeker Spurs, met zijn as vol oud-eredivisiespelers, kan de bal geweldig rond laten gaan, met oud-Ajacied Eriksen als grote regisseur.

Hirving Lozano van PSV heeft de 1-0 gescoord. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Rood voor Spurs

Zelfs de kenmerkende geestdrift werd door al dat getik uit PSV geschud, alsof de ploeg langzaam van een driftige rodeostier afdonderde. Stevig in het zadel schoten de mannen van coach Van Bommel alsnog, nadat Spurs-doelman Lloris tien minuten voor tijd rood had gekregen voor het neerhalen van Lozano. Dat was knap en toch ook tekenend voor PSV.

Het had ditmaal tevens puur geluk, vooral met de afgekeurde treffer van Spurs-verdediger Sánchez wegens buitenspel van Kane, die echter niet deelnam aan het spel. Tottenham beklaagde zich na afloop uitgebreid bij de Sloveense arbitrage, al kon het ook zichzelf verwijten dat het de wedstrijd niet allang beslist had. Kane had binnen achttien minuten zeker eenmaal op het scorebord moeten staan na drie grote kansen, maar hij kwam niet verder dan de kruising van paal en lat.

Spurs-doelman Hugo Lloris krijgt rood nadat hij Hirving Lozano van PSV onderuit heeft gehaald. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Fortuin

PSV had ook bij de 1-0 wat fortuin. Lozano joeg goed door op Spurs-verdediger Alderweireld, die een pass van Sánchez beroerd aannam. De noodsliding van Alderweireld leek op maat, ware het niet dat de bal via zijn been over Lloris floepte.

PSV prikte verder sporadisch. Lozano bezorgde met een dribbel en een valpartij collega Pereiro een vrije trap op een aantrekkelijke plek. De Uruguayaanse stilist miste het doel nipt.

Pereiro kon zich verder nauwelijks in positieve zin onderscheiden, hij is in alles net te traag voor dit geweld, zoals ook de andere PSV-middenvelders Hendrix en Rosario vaak verzopen als Dembélé, Eriksen, Moura en Son serieus aanzetten.

De pure klasse druipt eraf bij Tottenham. Bijna alle spelers waren prominent aanwezig op het WK. Voor PSV hield alleen Lozano de eer hoog in Rusland. Spurs kampt echter met een combinatie van vermoeidheid, blessures en een ontheemd gevoel. Dat laatste komt doordat de terugkeer naar White Hart Lane telkens wordt uitgesteld. Manager Pochettino mocht bovendien geen speler aantrekken (een primeur voor een Engelse Premier League-club), omdat voor de verbouwing van de thuishaven nog ruim zeshonderd miljoen euro moet worden opgehaald.

Moura scoort de 1-1 voor de Spurs. Beeld Klaas Jan van der Weij/de Volkskrant

Gefluit

Tottenham viel zodoende dit seizoen nog wat tegen, mede door een blessure bij Eriksen. De Deen onderscheidde zich gisteravond met zijn even simpele als briljante passing. Met een prachtige steekbal op Trippier leidde hij de 1-1 van Moura in. Moura’s schot toucheerde de rug van Viergever, waardoor de ijzersterk keepende Zoet kansloos was.

Eriksen, die slim steeds meer vanuit de rug van Hendrix ging spelen, gooide er na de rust twee versnellingen uit. Deze resulteerden in een venijnig door Zoet gepareerd schot en een panklare voorzet op Kane, die de 1-2 binnenkopte.

Daarna startte Spurs een superieure rondo. PSV kon er lang teleurstellend weinig tegenover stellen. Het ‘Heldenlied’ ging op zeker moment zelfs over in gefluit, tot de voet van De Jong de thuisploeg alsnog het eerste punt bezorgde.