Door klimaatverandering en nieuwe regels komen steeds minder plekken in aanmerking voor Winterspelen

Van winterweer was deze eeuw vaak geen sprake tijdens Winterspelen. Bruine bergen met een dun strookje kunstsneeuw, rijen sneeuwkanonnen langs de skipistes en soms lenteachtige temperaturen. Het gebrek aan kou leek lang geen beletsel, maar dat is plotseling veranderd. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) beschouwt natuurlijke kou weer als voorwaarde om de beste skiërs en schaatsers te mogen ontvangen.

Dat is niet eenvoudig. Door de opwarming van de aarde voldoen steeds minder wintersportoorden aan die eis. Vorige week besloot het IOC tot een noodmaatregel. De toewijzing van de Spelen van 2030, die volgend jaar zou plaatsvinden, is uitgesteld. Dat is voor het eerst. Pas als een stad kan bewijzen dat het tien jaar op rij heeft gevroren in de olympische maand februari maakt het kans op de organisatie.

Lang leek het IOC ongevoelig voor klimaatzorgen. Zonder scrupules koos het de afgelopen twintig jaar voor plaatsen waar kou of sneeuw ontbrak. Het meest dubieus was de keuze voor het warme Sotsji, waar tijdens de Spelen in februari 2014 niets op winter wees. In Beijing vroor het dit jaar wel, flink zelfs, maar sneeuw viel er nauwelijks.

Wintersport op warme plekken

Het IOC beseft inmiddels dat het met het organiseren van wintersport op warme plekken zijn eigen evenement ondergraaft. Het maken van kunstijs en kunstsneeuw kost enorm veel energie en draagt bij aan de opwarming.

De olympische geschiedenis laat zien hoe penibel de situatie is. Canadese onderzoekers stelden in 2021 vast dat veel van de 21 olympische gastlocaties te warm zijn om nog Winterspelen te organiseren. Neem Chamonix, in 1924 gastheer van de allereerste editie. Er was geen kunstijs of kunstsneeuw, het was koud genoeg. Nu niet meer.

De komende decennia ogen nog somberder, nu de klimaatdoelen van Parijs zijn onhaalbaar geworden, meent Peter Siegmund, klimaatwetenschapper bij het KNMI. ‘De jaarlijkse uitstoot van CO 2 neemt nog altijd niet af.’ Met het huidige tempo van wereldwijde opwarming zijn er in 2050 nog maar vier oud-olympische locaties over met voldoende winterse dagen. Dan komen alleen het Noorse Oslo en Lillehammer, het Japanse Sapporo en Amerikaanse Lake Placid nog in aanmerking.

Of die locaties dat willen is de vraag. Lake Placid voldeed in 1980 nog aan de eisen, maar lijkt nu te klein voor de huidige Winterspelen. Noorwegen is in veel opzichten ideaal, maar de Noren staan sceptisch tegenover de geldverslindende olympische wensen van het IOC. Datzelfde geldt voor veel andere westerse locaties die mogelijk in aanmerking zouden komen, bijvoorbeeld in de Alpen.

Future Host Commission

Sapporo zou nog decennia lang een geschikte kandidaat zijn. Sterker nog, het is met Salt Lake City en Vancouver in beeld voor de organisatie in 2030. Het IOC heeft drie jaar geleden toewijzingsprocedure voor olympische gaststeden gewijzigd. Er is geen verkiezing meer waar gaststeden tegen elkaar opbieden. Nu probeert een commissie in samenspraak met geïnteresseerde locaties tot een weloverwogen keuze te komen. Deze ‘Future Host Commission’ zet winterweer voorop en heeft voorgesteld om tien jaar februarivorst als voorwaarde te stellen.

Vanwege de duurzaamheid wil de olympische toewijzingscommissie ook af van de vierjaarlijkse zoektocht naar nieuwe organisatoren. Het streeft naar een roulatiesysteem waarbij een handvol steden omstebeurt de organisatie van de Spelen voor hun rekening nemen. Op die manier kunnen stadions en andere infrastructuur worden hergebruikt. Dan zal een olympische ijsbaan niet meer eindigen als vriesopslag, zoals de schaatsbaan van Pyeongchang (2018).

Nieuwe locaties

Zijn er nieuwe locaties denkbaar waar het wel koud genoeg is? Die zijn er, maar het weer is niet de enige factor. Het IOC wil wegblijven van ondemocratische naties als China en Rusland, die voorheen in verkiezingen hun macht lieten gelden met dankzij hun eindeloos diepe zakken. Een terugkeer naar dergelijke regimes lijkt onwaarschijnlijk in het huidige politieke klimaat. Dat geldt ook voor Kazachstan, dat in de race om de Winterspelen bijna Beijing had verslagen.

Wellicht is uitwijken naar zuidelijk halfrond een optie: dat is onontgonnen terrein voor de Winterspelen die 21 keer gehouden zijn op het noordelijk halfrond. Chili, Argentinië of Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. KNMI-deskundige Siegmund: ‘Het is frappant dat de Spelen daar nog nooit geweest zijn. Een klimatologisch argument kan ik daarvoor niet bedenken.’ De wedstrijden zullen dan niet in februari worden gehouden, maar in onze zomer. Dan is het daar tenslotte winter.