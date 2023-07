Door groeipijnen belandde Alida van Daalen in de voetsporen van haar moeder, nu wil ze met discus en kogel de wereld veroveren

Alida van Daalen kwam bij de NK in Breda met de discus tot een afstand van 59,93 meter. Ze werd daarmee tweede. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Met een huppeltje van vreugde loopt Alida van Daalen weg van de discuswerpring in Breda. Het is vanaf haar positie niet heel precies in te schatten, maar dat ze dicht bij de 60 meter moet hebben gegooid, weet ze wel. 59,93 meter meet de official op het veld en dat is zaterdag op de NK zilver waard.

Na elke worp overlegt Van Daalen op het middenterrein van de Bredase atletiekbaan met haar moeder wat er beter kan. Die weet wel hoe dat moet, want Van Daalens moeder is Jacqueline Goormachtigh, tussen 1989 en 2000 tienvoudig nationaal kampioen discuswerpen en in 1996 deelnemer aan de Olympische Zomerspelen in Atlanta.

Toch zette niet Goormachtigh haar dochter op het spoor van het discuswerpen. Ze liet Van Daalen eerst allerlei andere sporten proberen, van basketbal tot zwemmen. ‘En turnen, maar daarvoor was ik al snel te lang.’ Dat ze als 11-jarige toch bij het werpen uitkwam, was het gevolg van groeipijn. ‘Alles deed pijn, maar het werpen niet. Ik ben eigenlijk door toeval in dezelfde onderdelen gerold.’

Van Daalen, inmiddels 1,90 meter, wist niet eens dat haar moeder een succesvol atleet was. Ze had weleens thuis in een doos allerlei tijdschriften en kranten gevonden met stukken over Goormachtigh, maar niet begrepen waarom al die artikelen ooit geschreven waren. ‘Ze had me nooit verteld dat ze een topatlete was of dat ze aan de Spelen had meegedaan.’

Doorzeuren

Eenmaal doordrongen van de kennis die haar moeder over discuswerpen en kogelstoten bezit, smeekte ze om bij haar te mogen trainen. Goormachtigh begeleidt een groep werpers, maar vond haar dochter aanvankelijk te jong. Na lang genoeg doorzeuren mocht Van Daalen één keer per week meedoen. Uiteindelijk kwam ze volledig bij haar moeders trainingsgroep.

Sinds januari van dit jaar traint ze aan de Universiteit van Florida. De werpcoach daar, Eric Werskey, had Van Daalen al veel eerder gevraagd of ze interesse zou hebben in een Amerikaans avontuur. Zij reageerde daar niet op, zoals ze ook al tientallen andere verzoeken naast zich neer had gelegd. ‘Ik had tenslotte mijn trainer thuis.’

Maar Werskey legde contact met Goormachtigh. Die zag het wel zitten en overtuigde haar dochter. ‘Zij vond dat ik toe was aan een nieuwe stap. En na een bezoek wist ik: dit is mijn plek. Hier wil ik doorgroeien als atlete en persoon.’

In Florida heeft Van Daalen zich sterk verbeterd. Haar persoonlijk record staat op 59,96, dit jaar geworpen in Austin. Ze hikt dus tegen de 60 meter aan. Die barrière wil ze slechten, omdat ze verwacht dat het daarna nog sneller crescendo zal gaan. De afstand die ze daarna op de korrel heeft, is het persoonlijk record van haar moeder: 63,86 meter.

Geen WK met discus

Voor deelname aan de WK in Boedapest had Van Daalen aan 60 meter niet genoeg gehad. De atletiekbond verlangt van de Nederlandse vrouwen ten minste een worp van 61,69 meter en de NK was de laatste kans om aan die eis te voldoen.

De enige die dat in huis heeft is Jorinde van Klinken. Het was geen verrassing dat zij, de nationaal recordhouder en dit jaar winnaar van de Diamond League in Oslo, de nationale titel veroverde. Zij liet haar 1 kilogram zware discus 64,62 meter ver zweven.

Toch mag Van Daalen zich wel degelijk verheugen op de WK. Als kogelstoter staat ze op de drempel van deelname. Op vrijdag behaalde ze op de NK met 18,11 meter brons achter Jessica Schilder (19,35 meter) en wederom Van Klinken (18,24). Aan de WK-limiet van 18,06 had ze eerder dit seizoen met 18,66 al ruimschoots voldaan.

Twee weken geleden onderstreepte Van Daalen haar brede talent met titels bij het kogelstoten en discuswerpen op de EK voor atleten tot 23 jaar. ‘Ik ben de eerste die bij die EK twee titels heeft gewonnen.’

Moeilijke combinatie

Hoewel de bewegingen op elkaar lijken, verschillen de details tussen het werpen van kogel en discus zo dat bijna niemand de disciplines combineert. Alleen Van Klinken behoort op dit moment op beide onderdelen tot de mondiale top. Zij eindigde vorig jaar op de WK in Eugene als vierde bij het discuswerpen en veroverde niet veel later kogelstootbrons op de EK in München. Van Daalen wil haar goede vriendin graag achterna.

Met haar rijzige gestalte en open houding straalt Van Daalen veel zelfverzekerdheid uit, maar als kind was dat anders. Ze lijdt aan de huidaandoening vitiligo, waardoor ze pigmentloze witte vlekken op haar huid heeft. Het was de reden voor haar ouders om vanuit Suriname, waar ze op 5-jarige leeftijd met het gezin naartoe was verhuisd, snel terug te keren naar Nederland. ‘Je wilt niet levend verbranden.’

Terug in Nederland werd ze om de vlekken, die ze vooral op haar benen heeft, gepest en door klasgenoten voor koe uitgemaakt. Maar inmiddels heeft ze van pesterijen geen last meer. Sterker, ze heeft de vlekken omarmd. ‘Het is kunst op mijn eigen lichaam’, zegt ze. ‘Ik vind het mooi. Als ik het niet meer had, zou ik me kaal voelen. Het past bij mij. Het is wie ik ben.’