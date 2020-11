Door exen opgejaagde Zverev laat zich op tennisbaan niet van de wijs brengen

Alexander Zverev voor hij het veld betreedt in Parijs. Beeld BSR Agency

De 23-jarige Duitser, die al jaren wordt bestempeld als het grootste talent van een nieuwe generatie spelers, zegt dat hij ondanks al zijn privéproblemen met een lach richting het einde van het seizoen gaat. Maandag begint hij aan het eindejaarstoernooi van de ATP finals met een wedstrijd tegen de Rus Danill Medvedev. Twee jaar geleden won Zverev het toernooi in Londen.

Op de achtergrond spelen een hoop privéproblemen. Zverev wordt door zijn ex-vriendin beschuldigd van mishandeling. Een andere ex blijkt zwanger van hem te zijn en wil het kind alleen opvoeden. De twee vrouwen kwamen op dezelfde dag naar buiten met hun verhaal over de Duitse nummer zeven van de wereld.

Zverev zegt dat hij blij is dat hij vader wordt en beweert dat er van het verhaal over de mishandelingen niks klopt. Zijn ex Olga Sharypova deed uitgebreid haar relaas in het tennistijdschrift Racquet Magazine over de ‘hel’ die ze meemaakte in haar relatie met Zverev.

Die zou haar met haar hoofd tijdens ruzies tegen de muur hebben gegooid. Ze overwoog een einde aan haar leven te maken. De Duitser zegt dat er niks van klopt en dat de verhalen hem verdrietig maken. Hij hoopt dat ze een manier vinden om met respect met elkaar te kunnen omgaan.

Alexander Zverev in actie. Beeld BSR Agency

Geen aangifte

Naar aanleiding van de berichten kwam de spelersbond ATP naar buiten met een verklaring waarin ‘elke vorm van misbruik of geweld’ wordt veroordeeld. Als een tennisser wordt beschuldigd van geweld zal de ATP pas commentaar geven over de situatie als het tot een zaak komt. Sharypova zegt dat ze geen aangifte wil doen maar anderen wil helpen met haar verhaal.

Zverev zegt er vooralsnog geen last van te hebben op de baan. Na zijn doorbraak op de ATP Finals in 2018 ging het wel minder na gedoe in zijn privéleven. Zverev had toen een conflict met zijn manager dat in de rechtszaal uitgevochten moest worden. Zonder zaakwaarnemer moest hij alles zelf regelen en dat deed zijn tennis geen goed. Toen de rust was teruggekeerd, liep zijn spel ook beter.

De US Open-finalist zegt dat hij het vertrouwen heeft om de macht over te nemen van Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer. Door het coronavirus liep het tennisjaar onstuimig, niet alleen voor Zverev. Wimbledon ging niet door en Roland Garros werd pas in het najaar gehouden.

Nadal en Federer sloegen de US Open over en Djokovic werd daar gediskwalificeerd, waardoor er een nieuwe grandslamkampioen kwam in New York. Niet Zverev, maar de Oostenrijker Dominic Thiem ging er vandoor met zijn eerste grandslamzege.

Terwijl de meeste spelers thuis bleven in afwachting van rustigere tijden, speelde Zverev nog twee toernooien in Keulen, die hij won. Op het masterstoernooi in Parijs haalde hij nog de finale, die hij verloor van Medvedev.