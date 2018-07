Door droogte keiharde baan maakt Brits Open voor golfers onvoorspelbaar

Door de droogte in Schotland is de golfbaan van Carnoustie, waar donderdag het Britse Open begint, keihard. Dat biedt de kans verder te slaan dan gebruikelijk. Maar voor je het weet, stuitert de bal alle kanten op.

De Amerikaanse golfer Brandt Snedeker staat niet bekend als een long-hitter, iemand die een golfbal extreem ver weg kan slaan. Hij was zelf nog het meest verbaasd toen zijn balletje op hole 18 bij een oefenronde op Carnoustie pas bij 427 yards (390 meter) bleef liggen. Vlak na hem kwam de Ierse veteraan Padraigh Harrington, tweevoudig winnaar van het Britse Open, die zelfs een afstand van 457 yards (417 meter) haalde.

Ook in Schotland is het al weken droog en warm. De fairways van de golfcourse van Carnoustie aan de oostkus,t waar donderdag het Britse Open begint, zien er geel en bruin uit in plaats van groen. Ze zijn door het gebrek aan neerslag ook bijna even hard als een asfaltweg geworden. Ballen tippen en rollen daardoor vele tientallen meters extra door. ‘Carnoustie is een bakoven. Alleen de greens zijn zoals het hoort. Ik heb nog nooit een Open gezien dat op deze ondergrond plaatsvindt. Het wordt een bizarre week als het zo blijft’, twitterde Snedeker.

Maar verder slaan betekent niet dat er ook lagere scores zullen komen. De deelnemers die strijden om de enige Europese majortitel pijnigden zich afgelopen dagen de hersenen hoe zij hun slagen kunnen controleren. Wie op de hobbelige baan langs de Schotse kust alleen voor de afstand gaat, loopt grote kans dat ballen onvindbaar in het hoge helmgras verdwijnen, in bunkers eindigen, in de slingerende waterhindernissen zoekraken of zelfs ver voorbij de green tussen de toeschouwers belanden.

‘Compleet andere baan’

Tommy Fleetwood, de Engelsman die dit seizoen de Europese Tour leidt en al schitterde op de vorige majors in de VS, zei dat elke vergelijking met eerdere ervaringen op deze golfbaan irrelevant zijn. ‘Het is een compleet andere baan’, zei Fleetwood die in oktober 2017 met 63 slagen tijdens de Alfred Dunhill Cup de laagste ronde op Carnoustie liet noteren.

De Amerikaan David Duval die het Brits Open in 2001 won en daardoor eeuwig speelrecht heeft, voorspelde dat de baan sommige deelnemers ‘compleet gek’ zal maken. ‘Ik heb zoiets nog nooit gezien’, zo zei hij na een oefenronde. ‘De baan is onvoorspelbaar, heel, heel anders. Probeer maar eens uit te zoeken waar de bal stopt. Het is ongelooflijk.’

Verwacht wordt dat sommige golfers geen driver in hun golftas zullen meenemen en zullen volstaan met hun ijzers waardoor ze meer controle hebben. Tiger Woods won in 2006 The Open in Liverpool, toen de baan ook droog en hard was, zonder de driver te gebruiken. En dankzij de droogte dacht hij zelf dit keer een unieke kans te hebben op een vijftiende majortriomf

Maar de baan van Carnoustie is nog veel harder dan die in 2006. Daarbij wordt nog een aanwakkerende wind verwacht. De titelverdediger Jordan Spieth denkt dat het een heel speciaal toernooi wordt. ‘Spelers zullen voor een totaal andere strategie kiezen’, voorspelde hij.

De Spanjaard Jon Rahm, een bekende longhitter, kiest juist voor een zeer agressieve benadering. Mogelijk belanden dan meer ballen in de rough, maar die is door de droogste ook slapper waardoor het gemakkelijker wordt de ballen eruit te slaan. Harrington zegt dat korter spelen om bunkers en de rough te vermijden niet per se de beste tactiek hoeft te zijn. ‘Je weet toch niet hoe ver ook dan de bal doorrolt.’