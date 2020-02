‘Door de manier waarop Max zijn wereldtitelambities heeft uitgesproken, moet hij winnen op Zandvoort’

De woensdag gepresenteerde nieuwe Red Bull Racing-wagen. Beeld Thomas Butler / Red Bull Content Pool

Hoi Lennart! De autopresentaties vormen voor de buitenwereld de aftrap van een nieuw Formule 1-seizoen. Hoe erg snak jij als journalist naar deze week?

‘Het is een beetje alsof de luikjes bij de teams opengaan. Het is heel stil in de winter. Af en toe speelt er nog iets, zoals de contractverlenging van Max Verstappen dit jaar, maar de coureurs zijn op vakantie en de teams werken achter gesloten deuren in de fabriek. Ik kan het zelf goed loslaten. De seizoenen duren tegenwoordig heel lang, straks zijn we van maart tot december bezig. De winter is een adempauze die de Formule 1 nodig heeft. Overigens zijn er vandaag bij Red Bull Racing geen journalisten aanwezig. Vroeger was de autopresentatie heel spectaculair en werden de gekste dingen opgetuigd. Nu stuurt Red Bull op social media een paar foto’s de wereld in. Ze zijn nog volop aan het werk aan de auto’s en willen geen hele dag verliezen.’

Hoe veel werk zit in de auto die vandaag gepresenteerd is?

‘Ongelooflijk veel. De teams werken gedurende het voorgaande seizoen al aan de auto van het volgende seizoen. Vaak begint dat na de zomerstop. Ze analyseren de auto op zijn zwakke plekken en bedenken hoe ze die kunnen verbeteren. Daar komen langzamerhand steeds meer mannen en vrouwen bij naarmate het seizoen vordert. In de winter gaan alle monteurs en technici naar de fabriek. Dan wordt er onophoudelijk in ploegendiensten aan de nieuwe auto gewerkt. In een sport waar het draait om honderdsten van een seconde, heb je elke seconde nodig om die auto klaar te maken.’

Wat komen we vandaag te weten over de kansen van Verstappen op de wereldtitel?

‘Wil je het echte antwoord? Helemaal niks. Dat weten we pas als het seizoen ongeveer vijf races oud is. Deze periode draait vooral om het strooien van zand in de ogen. Dat doen teams bij elkaar, bij journalisten en bij het publiek. Ze willen niet laten zien hoe goed ze zijn of hoe goed ze niet zijn. Soms heeft een gepresenteerde auto andere kleuren dan je uiteindelijk op de baan zult zien. Dat is deels voor aantrekkelijke fotografie en promotie, maar ook om de concurrentie op het verkeerde been te zetten. Als je bepaalde kleuren gebruikt, kan je iets makkelijker aerodynamische toefjes verhullen en maak je tegenstanders niet wijzer. Red Bull heeft dat dit jaar niet gedaan.’

Max Verstappen Beeld Dustin Snipes/Red Bull Content Pool

Kunnen we dan echt helemaal niks zeggen over hoe goed Red Bull is?

‘We kunnen afgaan op Verstappens eigen woorden en die zijn optimistisch. Ik was vorig seizoen bij de laatste race in Abu Dhabi. Hij sprak uit dat de Red Bull dichter dan voorgaande seizoenen tegen een auto aanzit die om de wereldtitel kan strijden. Die stelling is te onderbouwen. Er zijn dit jaar relatief weinig regelwijzigingen. Teams kunnen voortborduren op de auto van vorig jaar. En die was redelijk goed. Verstappen won in Brazilië de race door de wereldkampioen twee keer in te halen. Er is één kanttekening: we weten niet wat Mercedes en Ferrari deze winter hebben gedaan. Misschien hebben die meer stappen gemaakt dan Red Bull. Het blijft koffiedik kijken.’

Je zei dat we na ongeveer vijf races weten hoe de verhoudingen liggen in de Formule 1. Race nummer vijf op de kalender is Zandvoort.

‘Het is onduidelijk of de Grand Prix van China doorgaat. Die wordt waarschijnlijk geannuleerd door het coronavirus, waardoor Zandvoort de vierde race zou zijn. Het is een belangrijk moment in het seizoen, omdat de teams na races in Azië voor het eerst in de buurt van hun fabriek in Europa zijn. Ze kunnen updates doorvoeren. Dat maakt de eerste Europese race van de kalender een soort tweede start van het seizoen. Verder is dit continent toch een beetje de bakermat van de sport. De eerste race in Europa krijgt ook daarom extra aandacht.’

Wat voor race kunnen we in Zandvoort verwachten?

‘Dat is lastig te zeggen. Er wordt nog hard gewerkt aan de baan, maar we kunnen ervan uitgaan dat het karakter hetzelfde blijft als voorheen: een snel, bochtig en smal circuit door de duinen. Op een smalle baan is inhalen lastig. Aanpassingen zullen dat niet snel veranderen. Maar de Hungaroring in Hongarije staat bekend als de Mickey Mouse-baan van de Formule 1-kalender en een bezoek daaraan levert doorgaans leuke races op. Pitstops worden in ieder geval interessant op Zandvoort, want ze hebben een heel korte pitstraat. Daardoor kunnen teams makkelijker een andere strategie kiezen. Grappig is dat teams schijnbaar geïnformeerd hebben of ze wat details over de nieuwe baan kunnen krijgen. Zandvoort heeft gezegd: ‘Nee, jullie krijgen niks.’ Teams weten zelf ook niet wat ze kunnen verwachten.’

Een Nederlands circuit op de kalender én een Nederlandse coureur die uitspreekt voor de wereldtitel te willen gaan. Heb jij je ooit zo verheugd op een Formule 1-seizoen?

‘Nee, ik heb er echt heel veel zin in. Precies door die twee elementen die je noemt. Er zitten zoveel verhalen in het komende seizoen. In de Formule 1 geldt een simpele regel: wie wereldkampioen wil worden, moet races winnen. Door de manier waarop Verstappen zijn ambities heeft uitgesproken, zal hij willen en moeten winnen op Zandvoort. Als ik daaraan denk, begint het bij mij wel te kriebelen.’