Door corona uitgedund PSV lijdt eerste nederlaag

Yvon Mvogo en Ibrahim Sangare kijken machteloos naar de bal die Jacob Rasmussen naar de verre hoek kopt, het staat 1-0 voor Vitesse. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De topper PSV - Vitesse van zondag (2-1), leidend tot de eerste competitienederlaag onder trainer Roger Schmidt en de eerste thuiszege van Vitesse op PSV in 23 jaar, paste perfect in het format van de realitysoap. De regels zijn simpel: blijven voetballen. Tenminste, wie minimaal dertien spelers op de been kan brengen, in welke staat van fitheid dan ook, doet mee.

‘Voetbal is belangrijk voor de mensen. Je kunt buiten bijna niets meer. In elk geval kun je thuis voetbal kijken’, berustte trainer Roger Schmidt van PSV in de bijna surrealistische werkelijkheid. ‘Maar we moeten afwachten hoe de cijfers zich ontwikkelen. Ik maak me druk om de gezondheid van de spelers, om familie van spelers. Hoe reageren we als straks een speler op de ic ligt?’

De club met minder dan dertien voetballers op het formulier is af, althans, die maakt kans op uitstel door de spelleiders van de KNVB. Misschien was het beter geweest voor PSV, om zondag vrij te zijn. Maar PSV had zestien man over, onder wie drie keepers en de lang gespaarde Donyell Malen.

Strafschop geannuleerd

Hoog liepen de frustraties op bij PSV, dat in de blessuretijd een strafschop kreeg voor een duwtje in de rug van Jorrit Hendrix door Eli Dasa. Scheidsrechter Bas Nijhuis ging in op de roep van de VAR en annuleerde de strafschop, hetgeen tot felle discussie op het veld leidde tussen trainer en scheidsrechter.

Woedend was Schmidt: ‘De VAR mag alleen ingrijpen bij een duidelijke fout van de scheidsrechter. Ik vroeg hem of hij de regels kende. Nijhuis zei alleen maar tegen mij: wil je een gele of een rode kaart? Zo arrogant.’

Schmidt gaf ook toe dat het moeilijk is te focussen op voetbal vanwege corona. Speler Jorrit Hendrix: ‘We denken er elke dag aan.’ Zes namen, onder wie drie tot vier basisspelers, ontbraken bij PSV met corona: aanvoerder Denzel Dumfries, middenvelder Pablo Rosario, aanvaller Cody Gakpo, en met enige goede wil, verdediger Timo Baumgartl. De eredivisie ontaardt in een strijd tegen het onzichtbare virus. Wie woont in de beste bubbel?

Elke keer testen, elke keer spanning. Wie mag meedoen? Heeft speler A speler B besmet? Spelers gaan naar huis, hun kinderen gaan naar school, ze vliegen naar andere landen voor interlands. Ze hoppen van bubbel naar bubbel, en de onzichtbare lijn tussen de bubbels is schijnveiligheid.

Bas Nijhuis zorgt voor chaos als hij eerst PSV een penalty wil geven in blessuretijd. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Mentaal moeilijk

Spits Eran Zahavi, hersteld van corona: ‘Het is vooral mentaal moeilijk. Je wilt je vrienden helpen. Ik had slechts een paar symptomen en speelde goed in de nationale ploeg, maar je moet het systeem respecteren.’ PSV gaf de namen vrij, omdat de spelers daartegen geen bezwaar maakten. Het was onmogelijk de selectie aan te vullen met spelers van Jong PSV, want ook daar waren besmettingen.

Anderen kregen een kans. Mohammed Ihattaren figureerde op het middenveld, waarbij het vreemd blijft dat een jongen van 18 jaar zichtbaar te zwaar over het veld beweegt. Ook het spel van aankoop Ibrahim Sangaré viel niet bepaald mee. Mauro Junior, afgelopen donderdag in het ook al verloren Europese duel met Granada linksbuiten, verhuisde diagonaal in het elftal naar rechtsachter.

Het zal je maar gebeuren als PSV. Nieuwe trainer, met plannen voor een andere speelstijl. Hij neemt een zwik mensen mee en geeft de selectie een facelift, en terwijl hij zijn best doet om PSV te hervormen naar zijn ideeën, is corona zijn belangrijkste tegenstander. Zahavi: ‘De trainer kan in zijn hoofd niet eens een opstelling maken voor de volgende wedstrijd.’ En dan zijn er ook de verre reizen. Donderdag, uit tegen Omonia Nicosia op Cyprus in de Europa League, een week later opnieuw uit, dan tegen Paok Saloniki.

Uitstekend begonnen

Ook Vitesse miste spelers, onder wie Tannane en Bero, maar hier was het meer door blessures en schorsingen. De enige met corona was Bruns. PSV was minder dan Vitesse, dat het seizoen uitstekend is begonnen, op indrukwekkende wijze strijd leverde en net als Ajax 15 punten heeft uit 6. Een vroeg doelpunt hielp de ploeg op weg, na een hoekschop van Maximilian Wittek en inkoppen van de Deen Jacob Rasmussen. Een spelhervatting voor PSV leidde de 1-1 in, een hoekschop van Phillip Max, ongehinderd ingekopt door Olivier Boscagli.

Nauwelijks was PSV terug op eigen helft, of Vitesse stond alweer voor. Zo simpel als Vitesse de defensie van PSV uit elkaar speelde, met weer een voorzet van Wittek en het simpele intikken van Loïs Openda. Die leek, ook met het lijnenspel van de VAR, wel degelijk buitenspel te staan. Zo was de woede van PSV begrijpelijk.