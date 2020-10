Door corona geteisterd AZ reist met 17 man af naar Napoli

Binnen de spelersgroep van AZ zijn dertien besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Beeld ANP

Toch reist AZ vandaag af naar Napels waar het donderdag aantreedt tegen Napoli in het Europa League-toernooi. Aan boord zijn zeventien spelers. Dertien spelers, onder wie een doelman, zijn in principe genoeg om aan een wedstrijd te beginnen, zo schrijft de Uefa voor. Een Europese wedstrijd verplaatsen is door het volgeplempte speelprogramma een lastige klus.

AZ, dat in de maanden hiervoor geen positieve gevallen had, kampt met de grootste corona-uitbraak onder eredivisieclubs tot nu toe. Zo lijkt het althans, want soms blijkt later dat positieve testen toch negatief zijn zoals Heerenveen en ADO Den Haag ervoeren.

Binnen en buiten de voetballerij rijzen vraagtekens over het toenemend aantal coronabesmettingen bij profvoetbalclubs. Alle clubs claimen immers vergaande maatregelen te hebben genomen op hun accommodaties. Er wordt ook volop getest.

Anderhalve meter

‘We voeren de protocollen zeer zorgvuldig uit’, zei AZ-coach Arne Slot afgelopen weekeinde. ‘Besprekingen doen we in twee groepen, ontbijt en lunch gebeurt uit elkaar en overal houden we anderhalve meter afstand.

‘Misschien kunnen we dingen nog verder aanscherpen dan wat ons door de KNVB is meegegeven als richtlijn. Maar we zijn niet elke seconde bij de spelers als ze op het trainingscomplex zijn.’

Slot noemde het zaterdag een ‘reële aanname’ dat een van de vier besmette eerste elftalspelers het virus heeft doorgegeven op de club. Dinsdag hield AZ het bij een summiere feitenweergave op de website van het toegenomen aantal besmettingen.

Bij ADO weet men een klein beetje wat ze bij AZ doormaken. Aan het begin van het seizoen waren daar ineens vier besmettingen tegelijk.

Clubarts van ADO Bas Bulder: ‘Dan ga je nog meer aanscherpen boven op de al geldende protocollen die we al strikt volgen. Niet lunchen en douchen op de club bijvoorbeeld. Je doet meer sneltesten tussendoor om vat te krijgen op het virus, al is de betrouwbaarheid daarvan iets minder hoog.’

De grote meerderheid van positief geteste spelers heeft weinig tot geen klachten. ‘Het zijn jonge, fitte mensen’, zegt Bulder. Nadeel daarvan is dat die het doorgaans lastiger vinden in hun bubbel te blijven. ‘Wij kunnen ze hier niet opsluiten, maar drukken ze wel op het hart om zeer verstandig en voorzichtig te zijn en de richtlijnen strak te volgen.’

Voetbalclubs komen in een totaal nieuwe werkelijkheid. Bulder heeft voor zijn gevoel een stoomcursus virologie gedaan. Dan nog komt hij voor verrassingen te staan. ‘Ik had een rustig weekendje gepland, maar ineens hadden we eind vorige week meerdere positieve testen. De wedstrijdvoorbereiding moest worden aangepast en ik ben tot laat in de weer geweest om alles na te lopen. Uiteindelijk bleken die spelers door een systeemfout toch negatief.’

Bulder leeft daarom mee met AZ. ‘Dit is echt heel vervelend.’