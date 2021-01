Door Ajax uitgeleende spits Danilo heeft geen idee wat de club met hem wil

Danilo Pereira da Silva in het shirt van FC Twente tijdens een wedstrijd tegen Ajax, 5 december 2020. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

In zijn spierwit gestucte huurwoning in Hengelo blikt Danilo Pereiro da Silva, voetbalnaam Danilo, op een grijze maandagmiddag terug op het weekeinde. Daarin zegevierde de club die hem huurt, FC Twente, overtuigend over FC Emmen (1-4), maar de 21-jarige Braziliaanse spits kreeg met tegenslag te kampen.

VVV-centrumaanvaller Giorgios Giakoumakis nam de topscorerspositie over door twee treffers tegen Willem II. De Griek heeft er 12 gemaakt, eentje meer dan Danilo. Daarvoor nam de Braziliaan al kennis van een zesde(!) concurrent voor de spitspositie bij zijn eigenlijke werkgever Ajax. Voor een recordtransfersom (22,5 miljoen euro) werd de 26-jarige Sébastien Haller aangetrokken.

Waar hij de andere vijf (Tadic, Traoré, Brobbey, Huntelaar, Labyad) volgend seizoen om verschillende redenen van zijn geliefde stek zou kunnen verdrijven daar is Haller een maat te groot, oordeelt Danilo. ‘Concurrentie is goed, je moet niet te comfortabel worden. Maar als er zoveel geld wordt betaald dan weet je dat hij gaat spelen.’

Op moment van spreken zit Danilo daarom in onzekerheid over zijn toekomst. ‘Ik ben niet verdrietig of zo, ik heb wel een hoop om over na te denken. Mijn zaakwaarnemer praat met Ajax. Wat de bedoeling is. Ik heb geen idee op dit moment.’

Arm jongetje

That’s life, zegt hij met een zuchtje, gevolgd door een lach. Danilo laat zich niet snel kisten. Talloze malen werd hij als arm jongetje weggestuurd bij clubs in zijn geboortestad São Paulo omdat hij niet de goede agent had, of zijn ouders te weinig geld hadden. ‘Terwijl ik het hartstikke goed had gedaan. Dan dacht ik: what the fuck, waarom moet ik weg?’

Maar snel schaafde hij dan verder aan zijn techniek op pleintjes en straathoekjes onder laaghangende elektriciteitsdraden, soms in extreem criminele buurten, in afwachting van een volgende kans.

Per se wilde hij zijn ouders terugbetalen voor alle inspanningen die ze zich hadden getroost hun zoon een toekomst als voetballer te schenken. Zijn vader werkte ’s nachts zodat hij overdag Danilo kon chaufferen, eerst naar school daarna naar de volgende voetbalclub.

Van zijn contract bij Ajax, dat hem in 2017 voor twee miljoen euro van Santos FC kocht, kon hij al een huis kopen voor zijn vader. ‘Nu nog eentje voor mijn moeder.’ Zijn ouders zijn gescheiden.

Of de duvel ermee speelt, moet hij donderdag tegen Ajax aantreden in Enschede. Tijdens de vorige door FC Twente gewonnen ontmoeting (1-2) kreeg hij complimenten van coach Erik ten Hag en directeur voetbalzaken Marc Overmars over zijn voortvarende start van het seizoen. Danilo openbaarde zich als een begenadigd afmaker, maar ook als een spits die oog heeft voor medespelers getuige vijf assists.

‘Dat was mijn doel dit seizoen, om mensen die aan me twijfelen te overtuigen dat ik de eredivisie aankan. Ik vind dat ik het erg goed doe. Ook dankzij mijn ploeggenoten en trainers. Zij helpen me enorm.’

Welkomstlied

Tot de twijfelaars behoren Ten Hag en Overmars. Danilo scoorde vorig seizoen in de Europa League tegen Getafe tijdens zijn basisdebuut voor Ajax, spelend vanaf de zijkant nota bene. In de zomer zong hij samen met landgenoot Neres een welkomstlied voor een nieuwe Braziliaan, Antony. Antony en Neres, allebei buitenspelers, krijgen wél alle kans bij Ajax. ‘Zij speelden al in het eerste bij São Paulo FC en kwamen voor veel geld. Ik kwam eigenlijk als jeugdspeler binnen. Dat is anders.’

Toch had hij goede hoop op een doorbraak, want hij las dat Ajax de eigen jeugd veel kansen geeft. ‘Dat zie je nu ook aan Ryan Gravenberch. Maar voor een jonge spits is het best lastig.’ Ten Hag schetste helder Danilo’s perspectief tijdens een gesprek vóór dit seizoen. Danilo: ‘Hij zag me niet snel basisspeler worden. Verhuren was de beste optie. Mijn droom blijft in de Champions League spelen met Ajax.’

De topscorerstitel zou daaraan flink kunnen bijdragen, vermoedt hij. ‘Dat is sowieso goed voor mijn naam. Maar ook voor Twente, hoe meer goals ik maak, hoe beter dat voor deze mooie club is.’ Hij is daarom een beetje boos op zichzelf. ‘Ik had tegen Emmen twee kansen, daar had er wel eentje van in gemogen.’

Hij was die wedstrijd invaller als gevolg van een bezoek aan zijn familie in Brazilië en een daaropvolgende verplichte quarantaine waardoor hij wat trainingen miste. ‘Ik had mijn familie al een jaar niet gezien en wilde per se bij ze zijn met kerst. Ik ben een familiemens en een gelovig man. Ik kwam weer opgeladen terug.’

Zijn coach Ron Jans spaarde hem ook met het oog op de wedstrijd tegen Ajax. ‘Ik ben enorm gemotiveerd. Er staat veel op het spel.’