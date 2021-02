Dooi verpest uitje Amerikaanse ijshockeyers naar wonderschoon winterlandschap

Vanuit New York belicht Koen van der Velden wekelijks ontwikkelingen in de Amerikaanse sport. Vandaag: Winter Classic ijshockeyers NHL aan de oever van Lake Tahoe.

In een decor als een ansichtkaart organiseerde de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL dit weekeinde twee wedstrijden in de buitenlucht. Op een geïmproviseerde kustijsbaan aan de oevers van Lake Tahoe figureerden sporters in een natuurfilm waarin de besneeuwde bergtoppen van de Sierra Nevada de hoofdrol speelden.

De voorstelling zonder publiek kende zaterdag een plottwist toen de eerste wedstrijd al na een periode moest worden uitgesteld omdat het kunstijs begon te smelten.

De zon brandde feller dan verwacht, met man en macht probeerden de ijsmeesters van de NHL de schade te beperken. Tevergeefs, want na uitvoerig overleg werd besloten het restant van de wedstrijd tussen Colorado Avalanche en Vegas Golden Knights naar de avond te verplaatsen. De staat van het ijs zou de spelers in gevaar brengen.

Toen de puck weer in het spel werd gebracht, was het lokaal 21.00 uur, en middernacht aan de oostkust van de Verenigde Staten. Ook de wedstrijd van zondag, tussen Philadelphia Flyers en Boston Bruins, werd naar de avond verzet. Het schilderachtige toneel bleef daarmee verhuld door de duisternis.

Het was een flinke tegenvaller voor de NHL, dat haar product jaarlijks minstens eenmaal naar de buitenlucht verplaatst. Sinds 2008 organiseert de competitie op nieuwjaarsdag de zogeheten Winter Classic, waarbij meestal American football- of honkbalstadions worden aangedaan. Vanwege corona eindigde het vorige seizoen (afgesloten in een bubbel) later dan gebruikelijk en begon het huidige pas halverwege januari. Het evenement bij Lake Tahoe diende als compensatie voor het uitblijven van een Winter Classic.

De ijsbaan zonder tribunes werd aangelegd op de achttiende hole van een golfbaan, aan de rand van het meer, en dus niet erop. Voor Pierre-Edouard Bellemare van Colorado Avalanche was het een onaangename verrassing. ‘Ik heb nog nooit op een meer geschaatst’, verkondigde hij vrijdag met twinkelende ogen bij een persconferentie, waarna een teamgenoot hem uit zijn droom hielp. ‘Wat?! Ik dacht dat het op Lake Tahoe was.’

(Door zijn immense oppervlak van ruim 30.000 hectare vriest het meer nooit dicht. In het weekeinde keken enkele belangstellenden vanaf bootjes op een afstand toe.)

Zendgemachtigde NBC had alles uit de kast gehaald om de potentie van de omgeving te benutten. Een productieploeg reisde af met 35 camera’s, een vliegtuig voor panoramashots en twee drones, waarvan er een snelheden van bijna 100 kilometer per uur kon halen. De uitzending was zaterdag nauwelijks begonnen of het ding raasde al boven het wateroppervlak. De wedstrijden werden vertoond zonder kunstmatig geluid, waardoor televisiekijkers elke snijdende schaatsbeweging en puckbehandeling konden horen.

De uitstapjes naar de buitenlucht leveren de NHL meestal de hoogste kijkcijfers van het seizoen op. De competitie kan het gebruiken, want de populariteit van ijshockey, vooral groot in Canada, daalde de afgelopen jaren in de Verenigde Staten.

De coronacrisis kwam daarbij extra hard aan bij de NHL, dat het grootste deel van haar inkomsten uit stadionbezoek haalt. ‘Elke stad in Amerika kent ongeveer 20 duizend ijshockeyliefhebbers’, grapte Max Kellerman, analist van sportzender ESPN. ‘En ze zitten allemaal in het stadion.’

De wedstrijd tussen Colorado Avalanche en Vegas Golden Knights moest na een periode worden stilgelegd omdat het ijs begon te smelten. Beeld AFP

In tegenstelling tot basketbalcompetitie NBA en American football-competitie NFL, kan de NHL niet teren op vette tv-contracten. Volgens competitiebaas Gary Bettman bedraagt de door corona opgelopen schade meer dan een miljard dollar.

Het goede nieuws: de kijkcijfers vertoonden in de eerste weken van het huidige seizoen een aanzienlijke piek, waarschijnlijk omdat de meeste clubs momenteel geen toeschouwers toelaten.

In de buitenlucht keerde het ijshockey terug naar zijn oorsprong, klonk het afgelopen weekeinde meermaals. De sport werd voor het eerst gespeeld op meertjes en rivieren.

Vol nostalgie spraken spelers van de huidige generatie in Lake Tahoe over hun eerste stapjes op het ijs. ‘Het zijn de favoriete herinneringen uit mijn jeugd’, zei de Canadees Jonathan Marchessault (Vegas Golden Knights). ‘Je vertrok met een lunchpakketje en negen uur later kwam je pas weer thuis.’

Glunderend betraden de spelers zaterdag de unieke ijsbaan bij Lake Tahoe, al was het in eerste instantie dan maar voor twintig minuten.

De locatie was gekozen met behulp van Google Earth, vertegenwoordigers van de NHL waren vervolgens verkocht na een enkel bezoek in december. Indien succesvol, krijgt de onderneming met nadruk op de omgeving wellicht een vervolg. De National Mall in Washington DC en Central Park in New York City worden genoemd als gedroomde bestemmingen.