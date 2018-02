Doodziek maar even zielsgelukkig door de Feyenoord Foundation

Of het moeilijk voor hem is, zo'n uurtje vertoeven tussen zieke of getraumatiseerde kinderen? Robin van Persie lacht en wijst naar een jongetje op wiens gezicht vrolijkheid is gebakken. 'Kijk, daar zit Kevin. Hij is twaalf jaar, hij heeft in zijn hele lichaam pijn, maar hij lacht voortdurend. Wij kunnen voor even het verschil maken.'