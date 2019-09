Donyell Malen sluit droomweek af met vijf goals voor PSV

Donyell Malen krijgt de felicitaties van Mohamed Ihattaren en Denzel Dumfries na diens tweede goal tegen Vitesse. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Denk niet dat PSV’er Donyell Malen na een droomweek gas terugneemt. Dat hij na het doelpunt tegen Duitsland tijdens zijn interlanddebuut, een basisplaats tegen Estland en de vijf treffers tegen Vitesse, zaterdagavond, ineens dure winkels en feestjes gaat aflopen. ‘Is-ie helemaal het type niet voor,’ zegt Twan Scheepers, een van zijn coaches bij Jong PSV.

De 20-jarige Malen blijft zijn vertrouwde routine volgen. Hij mag dan 60 jaar na de legendarische PSV-spits Coen Dillen in een duel vijf doelpunten hebben gemaakt, om half acht is hij zondagochtend als eerste speler op de club voor een massage. De ongeschreven regel is bij PSV dat oudere spelers als eerste onder handen worden genomen. Maar die zijn er pas om half negen. Dus gaat de 20-jarige spits om half acht. De middagvulling? Rusten. Of wat lay-ups en schoten wagen op een basketbalveld in de buurt. Het helpt hem zijn hoofd leeg te maken en hij verbetert er en passant zijn sprongkracht en timing mee.

‘Lekker beheerst’

Dat de rappe, technisch begaafde Malen ondanks zijn geringe lengte (1.79 meter) ook door de lucht een gevaar is, ondervond Vitesse tweemaal. Vooral de eerste kopgoal van de Noord-Hollander was ontzagwekkend. Vitesse-verdediger Lelieveld zag Malen niet eens aan komen vliegen, het net bolde hevig.

Zijn eerste doelpunt van de avond vond Malen zelf mooier. Een koele schuiver in de verre hoek na een slimme loopactie en perfecte bediening van collega Bruma. ‘Lekker beheerst.’ Of hij de mooiste weken in zijn leven beleeft, was de vraag na afloop. ‘Ik heb in mijn privéleven ook heel mooie weken meegemaakt. Maar dit zijn mooie momenten.’

Niemand anders scoorde zaterdag voor PSV. Onder elkaar staat op het scorebord: Malen, Malen, Malen, Malen, Malen. Het klinkt als het verslag van een slechte nacht. Die zal er vast geweest zijn voor de arme Armando Obispo, door PSV uitgeleend aan Vitesse en aldaar heel behoorlijk gestart. De verdediger schoof de bal in de voeten van Bruma, daarmee de eerste treffer van Malen inleidend. ‘Ik weet wat-ie kan. Dan moet je geen kadootjes weggeven,’ treurde hij na afloop.

IJskoud

Obispo werd gezien als een groter talent binnen PSV. Uiteindelijk maakte Malen dus eerder zijn debuut in Oranje. Als invaller kantelde hij vorige week vrijdag mede het duel met Duitsland. De 1-2 kwam van zijn voet, een koele intikker. IJskoud is ook zijn afronding telkens tegen de onttroonde koploper Vitesse, waardoor PSV medekoploper Ajax qua doelsaldo in het zicht houdt.

Donyell Malen schiet ijskoud zijn eerste penalty binnen. Het was zijn vierde treffer tegen Vitesse. Beeld Guus Dubbelman

Koelbloedig en veelzijdig; zo stond Malen lang niet bekend. Eerder als: druistig en louter snel. Scheepers: ‘We hebben een plan met hem gemaakt. Hij wilde overal op het veld aan de bal komen, liep voortdurend uit positie. Hij moest juist zijn snelheid functioneel gebruiken en veel voor het doel komen. Hij was daar zeer ontvankelijk voor, ook doordat hij zag dat het doelpunten opleverde. Langzamerhand werd hij verliefder op scoren dan op het spel verdelen. Precies wat we beoogd hadden.’

‘Vorig seizoen zag je dat hij als invaller al wedstrijden kon kantelen, maar als basisspeler nog niet,’ stelt PSV’s aanvallerstrainer Boudewijn Zenden. ‘Donyell wilde misschien wel te graag. Alles schoot hij met honderd procent kracht op doel, terwijl je met tachtig procent meer richting kan geven.’

PSV haalde geen vervanger voor de naar Sevilla vertrokken eredivisietopscorer Luuk de Jong. Malen kreeg zijn kans, greep die, al bleven de twijfels of hij net zo’n klinische afronder kon worden. ‘Misschien kun jij je dat niet heel goed voorstellen maar als je er als jongetje in komt wil je gewoon heel graag scoren,’ aldus Malen. ‘Ik heb meer ervaring, sta met de goede instelling voor het doel. Heb ik veel op getraind: veel in die positie komen en dan een vaste hoek kiezen.’

Hij blijft met zijn lijf ook iets lager bij de grond. Dan is het voor een keeper lastiger om te lezen wat hij doet en heeft hij meer controle over de bal. ‘Heb ik van Boudewijn Zenden geleerd.’

Volwassen

Het moest altijd snel gaan bij Malen. Hij werd opgeleid door Ajax, maar toen die club te lang talmde met een aanbieding koos hij op zijn 16de voor Arsenal, na een lunch met toenmalig manager Wenger. Daar is hij volwassen geworden. Hij moest er zelf zijn weg vinden met het vriendinnetje waar hij nu nog steeds mee samenwoont. Toen het niet opschoot in Londen, waar hij op vrije dagen nog graag verblijft, kwam hij in contact met PSV dat hem in 2017 voor zes ton overnam.

Lang was er afgelopen zomer twijfel of Malen zijn contract zou verlengen, maar intern had hij al aangegeven dat hij zou blijven. Zijn zaakwaarnemer Raiola had een nogal drukke zomer en is van de details. Het filmpje waarbij acteur Frank Lammers een slonzige PSV-fan speelt die Malen boos opbelt dat hij moet bijtekenen waarop de aanvaller olijk verklaart dat hij dat allang voor vijf jaar heeft gedaan, wilde hij zelf heel graag maken. Lammers vindt hij wel grappig. Maar Lammers was al op vakantie. PSV liet daarop een camjo met trainingspak en gel afreizen naar Frankrijk.

Oud-Ajacied Justin Kluivert is zijn beste vriend, al verschillen ze qua karakter behoorlijk. Kluivert heeft de Amsterdamse bluf, Malen groeide op in het Noord-Hollandse dorp Wieringen waar hij bij amateurclub VV Succes speelde. Bescheidenheid is er een deugd. Het berichtje op de website dat oud-speler Malen international werd, valt nauwelijks op.

Toch is hij ook zelfbewust. Voor de strafschoppen tegen Vitesse meldde zich ook invaller Kostas Mitroglou, elf jaar ouder, gepokt en gemazeld. Malen: ‘Iedereen wil scoren. Ik heb tegen Kostas gezegd: ik snap jou, sorry man. Er zijn lijstjes waarop staat wie hem mag nemen, daar moet je je aan houden. Ik denk wel dat hij het ook snapte.’ Glimlachend: ‘Ik wilde ze ook wel graag nemen, natuurlijk.’