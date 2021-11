Donny van de Beek is in Manchester ongewild een symbool van protest

United-speler Donny van de Beek valt zaterdag tien minuten voor tijd in voor de Braziliaan Fred tijdens de derby van Manchester, met 2-0 gewonnen door City. Van de Beek heeft rugnummer 34 als eerbetoon aan zijn vriend Abdelhak Nouri. Beeld EPA

Het is bijzonder wat er gebeurt als Donny van de Beek invalt op Old Trafford, tien minuten voor tijd van de derby van Manchester, afgelopen zaterdag. De wedstrijd is allang verloren (0-2). United verkeert in diepe crisis. Het cynische publiek zingt: ‘Lalalalalala, Donny van de Beek, Van de Beek, Donny van de Beek’, op de melodie van Give it up van KC and the Sunshine Band. Ze zingen al ruim voordat hij invalt.

Wonderlijk. Op de tribune heeft vader André kippenvel. Voormalig zaakwaarnemer Guido Albers is opnieuw verbaasd over de populariteit van Van de Beek (‘ongelooflijk’), al hebben de toejuichingen ook te maken met verzet tegen trainer Ole Gunnar Solskjaer. Van de Beek is de nette jongen die geen kans krijgt, terwijl het elftal faalt. Britse media schrijven over geluiden uit de spelersgroep, die gekant is tegen de slechte behandeling van de aanvallende middenvelder door de trainer.

Van de Beek is een makkelijk slachtoffer. Hij geeft ook niet op, om bij KC te blijven. Elke keer zit hij braaf op de bank, hoe moeilijk de situatie ook is. Nauwelijks voetballen. Geen uitnodiging krijgen voor Oranje, dat dinsdag in Zeist verzamelt voor de laatste duels in de WK-kwalificatiegroep, tegen Montenegro en Noorwegen. In dergelijke tijden heeft hij soms heimwee naar de beschermde omgeving van Nijkerkerveen, al is dat gevoel afgenomen sinds reizen weer mogelijk is.

Ontdaan

De aanhangers hebben de voormalige Ajacied in bijna anderhalf jaar nauwelijks leren kennen: 153 minuten dit seizoen, in vijf duels in alle competities. Een paar minuten in de Champions League tegen Atalanta, vorige week. Tien minuutjes tegen City. Dat is al meer dan in weken daarvoor. Vaak zit hij de hele wedstrijd op de bank. Bijna roerloos. Weggedoken in de kraag van zijn jas. Ontdaan.

Noem zijn overgang gerust een mislukte transfer, want als hij al invalt is hij een schim van de brutale, diepgaande middenvelder van Ajax, die in Amsterdam ongekend populair was. Een blonde, tikkeltje verlegen, beschermd opgevoede jongen. Nooit is hij degene die op de deur bonkt bij de trainer, om opheldering te eisen.

Als het al roerig is, is dat om zijn leven rond het veld. Een weggegooid kauwgompje, uit frustratie, als hij weer niet invalt. Het aanstaande vaderschap. De geruchtmakende wisseling van zaakwaarnemer. Ja, het was een hard gelag voor Guido Albers, toen hij onverwacht te horen kreeg dat Donny ‘iets anders’ wilde; Van de Beek laat zich nu vertegenwoordigen door Ali Dursun die, als hij Van de Beek meetelt, al vier spelers uit de selectie van Oranje begeleidt: Justin Bijlow, Frenkie de Jong en Tyrell Malacia zijn de anderen.

Het was moeilijk voor Van de Beek om het Albers te vertellen, ook omdat oud-voetballer Sjaak Swart, naaste medewerker van Albers bij Players United, een sport peetvader van hem is. ‘We zullen Sjaak nooit in de steek laten’, stelt vader André. ‘Sjaak is Sjaak.’

Vastgelopen

Donny wil wat anders, omdat hij angst heeft dat zijn loopbaan vastloopt. Dursun moet met een plan komen. Van de Beek is een coronatransfer uit 2020. Ajax speelt zijn geweldige seizoen 2018-2019, met bijna-plaatsing voor de finale van de Champions League. Clubs verdringen zich voor de jonge, dragende spelers. Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt leveren meer dan 150 miljoen op, van Barcelona en Juventus. Genoeg verkocht, stelt directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Anderen dienen een jaar te wachten. Van de Beek is snel persoonlijk rond met Real Madrid, maar door corona raakt het geld voor de transfersom op. De markt valt bijna stil. Wat nu? Het duurt en duurt, totdat United, waarmee Albers al die tijd nauw contact heeft onderhouden, concreet wordt en ongeveer 45 miljoen euro betaalt, pakweg 10 miljoen minder dan Real had willen uitgeven als corona was weggebleven.

Alleen: de selectie barst van de middenvelders, ook omdat sterspeler Paul Pogba tegen de verwachting in blijft. Pogba, Bruno Fernandes, Matic, Fred, McTominay. Van de Beek is vooral reserve. Met 1.460 minuten, uitgesmeerd over 36 duels, komt hij redelijk weg in zijn eerste seizoen. En hij heeft kunnen wennen aan een nieuw leven, al mist hij het EK door een verwaarloosde liesblessure.

Rendement

Van de Beek krijgt extra vakantie om volledig te herstellen. Tijdens een toernooi in Schotland in de voorbereiding zal hij meedoen, totdat Pogba eerder dan verwacht terug is van het EK. Hij speelt weer niet. Het is tijd voor actie. Voor verhuur, in eerste instantie, want United wil hem niet zomaar verkopen. Hij is een investering: 45 miljoen transfersom en een miljoenensalaris. United wil rendement.

Op het laatste moment gaat de verhuur aan Everton niet door, en tegelijkertijd keert Cristiano Ronaldo terug naar huis. Weer een plekje in het elftal bezet. De ploeg wordt op de Portugees afgestemd, ongeacht het effect op de teamprestaties. Van de Beek kwijnt verder weg. Af en toe valt hij in. Dan zingen ze voor hem.