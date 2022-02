‘Done and dusted’: Formule 1 wil vooruit en niet te lang stilstaan bij de omstreden climax van vorig seizoen

Mercedes-coureur Lewis Hamilton woensdag in Barcelona op weg naar het circuit. Beeld REUTERS

Voor Lewis Hamilton was het ‘done and dusted’. Zijn teambaas bij Mercedes Toto Wolff sprak van een afgesloten hoofdstuk en ook Red Bull-teambaas Horner wilde liever over de toekomst praten. Op de eerste dag dat de Formule 1-wereld weer bij elkaar was sinds het omstreden slot van vorig seizoen, wilde niemand zich woensdag eigenlijk nog branden aan alles wat zich in Abu Dhabi had afgespeeld. Er waren namelijk maatregelen genomen. Of de Formule 1 zichzelf daarmee heeft gerepareerd, blijft alleen onduidelijk.

Vorige week kwam racefederatie FIA eindelijk met de langverwachte maatregelen na het eigen onderzoek dat was ingesteld na de slotrace van 2021. Daarin kreeg Max Verstappen de wereldtitel in de schoot geworpen, toen wedstrijdleider Michael Masi met nog één ronde te racen plots besloot alle auto’s tussen Verstappen en de tot dan soevereine raceleider Hamilton weg te halen in een safetycarsituatie.

Er was nog één ronde te racen en Verstappen reed op versere, snellere banden. De Nederlander twijfelde geen moment en haalde Hamilton gedecideerd in.

Tevergeefs protest

Het handelen van Masi leidde tot verontwaardiging bij Mercedes. Het team protesteerde vergeefs tegen de uitslag. Een eventueel slepend hoger beroep werd uiteindelijk geschrapt door de renstal na de belofte van het onafhankelijke FIA-onderzoek, waarvan vorige week de maatregelen dus wereldkundig werden gemaakt.

De opvallendste? Het uit zijn functie zetten van Masi. De FIA zei daarbij het vertrouwen terug te willen winnen, zonder te zeggen of Masi nou juist of onjuist had gehandeld. Dat moet blijken uit het onderzoeksrapport, dat nog niet is gepubliceerd. De rol van Masi wordt overgenomen door een tweetal roulerende wedstrijdleiders en een ervaren adviseur. Zij krijgen daarnaast hulp van een videoscheidsrechter, vergelijkbaar met de VAR in het voetbal.

Direct werd er gesuggereerd dat het vertrek van Masi een een-tweetje was tussen de FIA en Mercedes. Dat werd vorige week fel ontkend door Mercedes-baas Wolff bij de presentatie van de nieuwe auto. Hij vond de veranderingen ‘noodzakelijk’ voor een ‘robuuster systeem’, maar benadrukte dat enkel de FIA gaat over het eigen personeel.

Duidelijkheid wat wel en niet mag

Woensdag wilde hij daar op een persconferentie bij de testdagen in Barcelona niets meer aan toevoegen. Verstappens teambaas Horner zat naast hem en had met de blik van zijn rivaal op hem ook geen zin nog eens uitgebreid in te gaan op de Abu Dhabi-nasleep. Hij hoopt dit jaar wel op meer duidelijkheid als het gaat om wat wel en niet mag op het circuit, zei hij.

Of Horner die gewenste duidelijkheid gaat krijgen met twee verschillende wedstrijdleiders, moet nog blijken. Ook is het nog onduidelijk hoe de VAR in een sport als de Formule 1 zal werken, omdat een race in tegenstelling tot een voetbalwedstrijd niet voortdurend gemakkelijk stilgelegd kan worden.

Het zal in ieder geval kritisch worden gevolgd door bijvoorbeeld Lewis Hamilton, die in Barcelona alvast een nieuw punt agendeerde: de onafhankelijkheid van de stewards (F1-scheidsrechters). Hij ziet naar eigen zeggen geregeld stewards goed bevriend of zelfs samen reizen met coureurs. ‘Maar ik denk dat we mensen moeten hebben die onbevooroordeeld en rechtlijnig moeten kunnen oordelen.’