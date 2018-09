Donderwolk blijft boven de softbalsters hangen, en dan is presteren moeilijk

De zaak over het ontslag van bondscoach Juni Francisca loopt nog. Ondertussen moeten de Nederlandse softbalsters presteren. Dat valt niet mee, zo bleek in Hoofddorp.

Met een nederlaag tegen softbaldwerg Groot-Brittannië liep de Nederlandse softbalploeg zaterdag een medaille mis op de eerste editie van de Super 6, een vriendschappelijk honk- en softbaltoernooi in Hoofddorp. Met de teleurstellende vierde plaats eindigde het jaar van de vrouwen, die met de Italiaanse collega’s gelden als de besten van Europa, in stijl.

Het team beleeft een roerige periode. Toen Nederland vorige maand op het WK in Japan al in de groepsfase dreigde te sneuvelen, nam de honk- en softbalbond KNBSB een rigoureus besluit door bondscoach Juni Francisca tijdens het toernooi op non-actief te stellen. Als de groepsfase niet werd overleefd, was een plek bij de beste acht uit zicht. De speelsters zouden dan de A-status (het fulltime topsportsalaris van sportkoepel NOCNSF) verliezen.

‘We kwamen op het punt dat nog een nederlaag rampzalige gevolgen kon hebben’, zegt Tjerk Smeets, technisch directeur van de bond. ‘Ik kon twee dingen doen: hopen dat het nog goed zou komen of ingrijpen. Ik koos voor het tweede, want ik ben niet zo van hopen in de sport.’

Foto Jiri Buller / de Volkskrant

Criminelen

Assistent-bondscoach Marcel Schippers, die zich solidair verklaarde met Francisca en opstapte, is anderhalve maand later nog steeds verbijsterd over de ingreep van Smeets. ‘Er was nog alle mogelijkheid de groepsfase te overleven’, zegt hij. ‘We voelden ons weggezet als criminelen. Ik kan me niet herinneren dat er ooit een coach op non-actief is gesteld tijdens een toernooi. Coaches van andere landen vroegen ons in het hotel: wat hebben jullie in hemelsnaam misdaan?’

Smeets kan zich niet vinden in dat gevoel. ‘Het was geen leuk besluit en ik had het liever niet genomen, maar het was puur sporttechnisch. Dat hebben we ook duidelijk gecommuniceerd.’ Nederland overleefde zonder coach Francisca ternauwernood de groepsfase en stelde met de achtste plek de A-status veilig. Smeets heeft geen spijt van zijn besluit, maar de zaak hangt als een donderwolk boven het team. Er is nog geen nieuwe bondscoach. Francisca is formeel niet ontslagen en heeft een advocaat ingeschakeld.

Foto Jiri Buller / de Volkskrant

Chantal Versluis (30) was tijdens het WK een van drie aanvoerders. ‘Ik vond de hele situatie erg lastig’, zegt ze. Versluis (120 interlands) had persoonlijk met Francisca te doen. Ze kent hem sinds haar veertiende en is loyaal aan de coach die afgelopen week kwam kijken naar het duel met Italië. ‘We zijn de afgelopen drie jaar familie geworden. Hij werkte met ons toen niemand in ons geïnteresseerd was.’

Daarmee doelt Versluis op de periode na de zesde plaats op het WK in Haarlem in 2014, toen de ploeg de A-status verloor. ‘Daarna zijn we praktisch met een nieuwe groep begonnen. Logisch, want je kunt niet van meiden die studeren of een fulltime baan hebben verwachten dat ze blijven komen als ze niet gecompenseerd worden. Het was aan de andere kant ook leuk om te zien wie overbleef, wie er voor geen geld alsnog wilde spelen.’

Foto Jiri Buller / de Volkskrant

Herovering topsportstatus

Onder leiding van Francisca begon het team aan de lastige missie de topsportstatus te heroveren. Nederland is in Europa samen met Italië een grootmacht. Van de twintig EK’s die er sinds 1979 waren, wonnen beide landen er tien. Mondiaal staat de ploeg achtste, in de schaduw van toplanden als de VS, Japan en Canada.

Het was dus een sensatie toen het team met amper ondersteuning op het WK in Canada in 2016 vierde werd, de hoogste klassering ooit voor een Europees land op het wereldtoneel. De A-status was terugverdiend, waardoor weer een voltijdsprogramma opgezet kon worden. Een paar weken later maakte het IOC bekend dat softbal met onder meer honkbal in 2020 in Tokio eenmalig terugkeerde op de Spelen. De sporten waren na 2008 geschrapt van het olympische programma.

Foto Jiri Buller / de Volkskrant

Cruciaal jaar

Ondanks de onduidelijke situatie rondom de bondscoach is het doel voor de Spelen ambitieus. De bond streeft naar een medaille. Volgend seizoen wacht een cruciaal jaar. Eerst moet bij het EK in juli een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi worden verdiend. Een maand later wacht het kwalificatietoernooi waar acht landen (zes uit Europa, twee uit Afrika) strijden om één olympisch ticket.

Chantal Versluis verwacht dat het huidige tumultueuze jaar dan geen rol meer speelt. ‘Een jaar is in onze sport heel lang als je tien keer per week traint’, zegt ze lachend. En anders is het in haar hoofd sowieso afgesloten. Sinds 2006 speelt ze voor Nederland. Voor de Spelen van Beijing in 2008 viel ze op het laatste moment af. ‘Voor mij zijn de Spelen nog het enige op het lijstje. En als daar alles klopt, zoals twee jaar geleden in Canada, gebeurt er met ons team altijd wel wat leuks.’

Olympisch Hoewel zowel softbal als honkbal door mannen en vrouwen wordt beoefend, is honkbal enkel voor mannen olympisch en softbal voor vrouwen. De sporten zijn op veel vlakken vergelijkbaar. In het softbal is de bal alleen iets groter en zwaarder, gooien de werpers onderhands en is het veld kleiner.