Donderdag kan Nederland nog één keer genieten van Wesley Sneijder

Wesley Sneijder voor de allerlaatste keer op weg naar de training van het Nederlands elftal. Foto Klaas Jan van der Weij

De doorbraak

19 november 2003, Amsterdam, Nederland – Schotland 6-0, EK kwalificatie, play-off. Derde interland.

Magisch optreden van de 19-jarige Sneijder. Oranje heeft in Glasgow met 1-0 verloren in de plaatsingswedstrijden en bondscoach Dick Advocaat gooit het elftal om. Sneijder opent de score als hij na een kwartier schitterend wegdraait, dribbelt en uithaalt.

Rafael van der Vaart, vriend en destijds teamgenoot: ‘Het was bizar. Wesley scoorde en had vier assists. Dat verzin je niet. Wij waren jong en onbezonnen. Hij was meer de man van het kappen en draaien, van de schoten met links en rechts. Ik wilde nog weleens iemand tussen de benen door spelen of een stiftje proberen.

‘Na de nederlaag in Schotland was er kritiek en nog eens kritiek. Het was vijf voor twaalf en Advocaat veranderde de ploeg rigoureus. Wij maakten ons nergens druk om en deden gewoon ons ding. Het voelde alsof we een klusje moesten klaren.

‘De nieuwe generatie speelde een sleutelrol, maar zonder hulp van ervaren krachten als Frank de Boer, Davids en Cocu was dat nooit gelukt. Zij vingen de kritiek op, wij konden rustig doorgroeien. We leerden ontzettend veel van die ervaren gasten.’

Sneijder viert met Edgar Davids de winst op Schotland. Door de overwinning kwalificeerde Nederland zich voor het EK van 2004 in Portugal. Foto AP

Hoogtepunt

2 juli 2010, Port Elisabeth, Nederland – Brazilië 2-1, kwartfinale WK. 66ste interland.

Sneijder is dat jaar één van de beste spelers ter wereld en voetbalt op wolken van verliefdheid, met dank aan zijn nieuwe vriendin Yolanthe. Eerst wint hij de Champions League met Inter, nu maakt hij twee doelpunten, de winnende met het hoofd na een doorgekopte hoekschop van Robben.

Middenvelder Mark van Bommel: ‘Wesley was superslim. Hij stond altijd vrij. Als de bal van rechts kwam, kon ik bijna blind, over mijn standbeen, diagonaal bij hem in de voeten spelen op links. In één beweging stond hij gedraaid met zijn gezicht naar de goal. Er zijn niet veel spelers die dat kunnen, waarbij hij ook nog links- en rechtsbenig was.

‘In die wedstrijd hadden we aanvankelijk niets in te brengen. We zeiden tegen elkaar dat we de 1-0-achterstand moesten verdedigen tot de rust, dat we misschien anders uit de kleedkamer konden komen. Dat gebeurde. Eerst gaf hij die vrije trap voor het doel, waarop de keeper zich verkeek. Dat was een typische bal van die kleine, zo indraaiend.

‘De tweede goal sloeg helemaal nergens op. Hij hoorde daar helemaal niet te staan. Een corner. Wat deed hij in het strafschopgebied? Hij hoorde buiten de zestien te staan, om eventueel te schieten. ‘Ik wist dat de bal daar zou vallen’, zei Wesley. Daarom was hij ook vrij. Hij kopte die bal zo de kruising in, omdat hij schrok en een beweging maakte. Het was niet eens een gerichte kopbal. Zo zie je, dat voetbal soms van toevalligheden aan elkaar hangt.’

Wesley Sneijder, een van de kleinste spelers van het Nederlands elftal, wijst op zijn voorhoofd nadat hij met een kopbal de 2-1 heeft gemaakt tegen Brazilië. Foto Guus Dubbelman

De hoogste uitslag

2 september 2011, Eindhoven, Nederland – San Marino 11-0, EK-kwalificatie, 77ste interland.

Oranje beleefde een heerlijke avond waarop bijna alles lukte. Ploeggenoot Hedwiges Maduro, invaller bij 7-0: ‘Bij elk doelpunt zong het stadion tien, tien. Ik weet nog precies hoe Wesley de 10-0 maakte. Van rechts, met een diagonaal schot, terwijl hij viel. Het was een speciale avond. We wilden echt voor die tien gaan, ook omdat San Marino een vervelende ploeg was, met provocaties en schoppen. Het spel liep heerlijk. We haalden telkens snel de bal uit het net, want we wilden meer.

‘Ik vond het prachtig om met Wesley in het veld te staan. Bij Ajax had ik veel naar hem gekeken. Hij speelde één lichting hoger en is een van de beste voetballers met wie ik heb gevoetbald. Ook buiten het veld was hij speciaal en grappig. De regel was dat we pas begonnen met ontbijten als iedereen zat. Doelman Piet Velthuizen was eens opgeroepen. Hij vroeg waarom we niet aten. Dan zei Wesley: ‘Ja Piet, je moet je eerst voorstellen, je moet eerst een praatje houden.’ Piet stond op en zei: ‘Ik ben Piet Velthuizen.’ Waarop bondscoach Van Basten weer zei: ‘Ja, dat weet ik ook, anders had ik je niet geselecteerd.’ Zo zorgde Wesley altijd voor sfeer.’

Sneijder viert de 11-0 in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino in 2011. Foto AP

De spectaculairste wedstrijd

13 juni 2014, Salvador, Nederland – Spanje 5-1, eerste groepsduel WK, honderdste interland.

Bondscoach Louis van Gaal heeft voor het WK een wat defensiever systeem uitgedokterd, omdat hij een resultaat moet halen in de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje. Van Gaal heeft Sneijder in de aanloop gekrenkt door hem de aanvoerdersband te ontnemen.

Van Gaal: ‘Na mijn komst als bondscoach had ik Wesley tot aanvoerder benoemd om hem te stimuleren, om hem meer verantwoordelijkheid te geven en daarmee zijn invloed in goede banen te leiden. Hij zat in een slechte periode en miste topvorm, ook omdat hij op een lager niveau bij Galatasaray niet helemaal onomstreden was. Mede daardoor was hij niet fit genoeg.

‘Ik wist wat er in Brazilië met die speciale warmte nodig was om te presteren. Ik moest hem overtuigen dat hij eerst fit moest worden om mee te gaan naar Brazilië. Ondanks dat Wesley natuurlijk veel kwaliteit meebrengt als speler; zijn creativiteit, vooral zijn steekpass in de diepte en zijn vrije trappen door zijn ongeëvenaarde traptechniek.

‘Voor de oefenwedstrijd tegen Indonesië in Jakarta, een jaar voor het WK, heb ik hem de band afgenomen, omdat hij die verantwoordelijkheid als aanvoerder niet oppakte. Wesley was woedend. Ik had me kunnen voorstellen dat hij het trainingskamp had verlaten, maar hij besloot te vechten voor zijn plaats, de reactie waarop ik had gehoopt. Wesley trainde keihard met een personal trainer om topfit te worden.

‘Hij moest ook nog op een andere positie spelen, maar hij voetbalde daar voor het team en hij deed dat goed. De sleutelwedstrijd tegen Spanje, de eerste wedstrijd in Salvador, was een uiting van die progressie en zijn ongeëvenaarde kwaliteit. De 5-1 van Robben was schitterend. Sneijder geeft de pass aan Robben, die van Ramos wegsprint. Sneijder start bijna bij zijn eigen strafschopgebied. Robben dribbelt om Ramos en Casillas en scoort.

‘Sneijder is als eerste bij hem om te feliciteren. Hij heeft dus niet alleen een mooie pass gegeven, hij sprintte ook meteen mee om indien nodig een rol te spelen bij de afronding van de aanval. Uiteindelijk was mijn opzet om hem zover te krijgen geslaagd.’

Wesley Sneijder en Arjen Robben vieren de 5-1 in de wedstrijd tegen Spanje. Foto AP

De slechtste wedstrijd

31 augustus 2017, Parijs, Frankrijk – Nederland 4-0, WK-kwalificatie, 132ste interland.

Wesley Sneijder wil international blijven en heeft getekend bij Nice, waar hij weinig speelt. Toch doet hij mee in het topduel met Frankrijk. Hij verdrinkt op een onderbezet driemansmiddenveld. Bondscoach Dick Advocaat trainde op 4-4-2, maar hij vond het niet lopen en hield vast aan 4-3-3. Strootman kreeg rood, Sneijder werd in de rust gewisseld.

Quincy Promes, onzichtbaar in de voorhoede: ‘Wesley is een goede vriend van mij, ook buiten het voetbal. We zien elkaar op vakantie. Ik heb hem gebeld voordat ik naar Sevilla ging. Zijn advies was niet doorslaggevend, maar als vrienden luister je naar elkaars mening. Er was meteen een klik. Wij zijn allebei positief ingesteld. Dat is de juiste weg om het verst te komen. Als je in het negatieve blijft hangen, word je bijna depressief.

‘Wij kijken altijd vooruit. Van die wedstrijd tegen Frankrijk weet ik niet meer zoveel. 4-0 verloren? Ja, klopt. Verdedigend gaven we het helemaal weg en voorin hadden we weinig te vertellen. Ik heb geen idee waarom het toen niet liep. We moeten nu vooruitkijken. Als voetballer krijg je altijd kans op revanche.’

Wesley Sneijder baalt na de 1-0 in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Foto AP

De laatste

6 september 2018, Amsterdam, Nederland – Peru, 134ste interland, met Sneijder als aanvoerder.

Wesley Sneijder: ‘Het voelt apart. Het is mooi om nog één keer mee te maken. Ik ga genieten en ik ben enorm trots dat ik hier mag zijn. Ik neem één keer afscheid en dat zal donderdag zijn. Het voelt anders bij mijn laatste interland. Ik probeer ook het team te helpen met deze nieuwe generatie. In de toekomst hoop ik nog eens op zo’n Oranjeplein te staan en te genieten van dit Nederlands elftal. Nog één keer wil ik laten zien wie ik ben en wat ik ben.’