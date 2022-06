Don't mention the war, lijkt het motto bij alles wat de Rus Medvedev doet op het gras van Rosmalen

De Rus Daniil Medvedev balt zijn vuist na een punt tegen de Fransman Gilles Simon. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Onder de naam van Daniil Medvedev staat leeg groen balkje op het scorebord. De nationaliteit van de 26-jarige Rus wordt deze week niet omgeroepen of getoond op het tennistoernooi in Rosmalen als gevolg van sancties tegen Rusland door de oorlog in Oekraïne.

Verder is in Brabant aan niks te merken dat Medevev vanwege zijn nationaliteit de paria van Wimbledon is. De tennisser, die vanaf maandag opnieuw de wereldranglijst aanvoert, is eind deze maand niet welkom op het gras aan de Church Road in Londen.

Op de dag dat Wimbledon dat nieuws naar buiten bracht, liet het grastoernooi in Rosmalen trots weten dat de wereldtopper wel in Nederland te bewonderen zou zijn. Dat werd directeur Marcel Hunze niet overal in dank afgenomen. ‘Er ontstond een hoop commotie’, zegt Hunze. ‘Het leek net alsof hij nergens welkom was, behalve hier. Het was juist omgekeerd. Hij mag overal spelen, behalve in Engeland.’

Naast Medvedev staan er nog negen andere Russen of Belarussen op het gras bij Den Bosch. Hun nationaliteit wordt verzwegen als gevolg van sancties, zoals dat op het moment ook op veel andere tennisbanen geldt.

De nummer één van de wereld is in Brabant een publiekstrekker, daar verandert de oorlog weinig aan. Hij deelt handtekeningen uit, speelt spelletjes met kinderen, ontvangt applaus en prijkt op de spandoeken langs de snelweg richting het Autotron, waar het toernooi jaarlijks plaatsvindt.

Toch worstelt de tenniswereld met de kwestie Rusland. Toen de oorlog eind februari uitbrak, wilden sommige Oekraïense tennissers niet langer tegenover Russen op de baan staan. Veel internationale sportbonden besloten Russische en Belarussische sporters te weren bij grote competities. In het tennis gebeurde dat niet, tot de Britse overheid besloot dat Wimbledon wel de deuren moest sluiten voor deze groep spelers.

Toernooidirecteur Hunze is blij dat hij die beslissing zelf niet hoeft te nemen. ‘We kunnen niet zelf bepalen wie er welkom is en wie niet. Wij volgen de regels van de Nederlandse overheid die dit niet tegenhoudt. Als allerlei individuele partijen zelf maatregelen gaan verzinnen, krijg je een wildgroei aan verschillende sancties.’

Spelersorganisaties ATP en WTA zijn het niet eens met de regels op Wimbledon. Er werd daarom besloten dat er in Londen dit jaar geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn. Meerdere wereldtoppers twijfelen nu over hun deelname aan het belangrijkste grandslamtoernooi van het jaar. Saillant detail aan het besluit is dat het voor Medvedev alleen maar gunstig zal zijn. Hij blijft daardoor zonder te spelen langer de nummer één van de wereld.

Zelf wil de in Moskou geboren tennistopper niet veel kwijt over de kwestie. Hij wordt elk toernooi gevraagd naar zijn mening over de oorlog. Maar hij kan en wil er niet veel over zeggen. Medvedev zei eerder dat hij ‘voor vrede’ is. Hij wil niet in herhaling vallen.

Hunze ziet dat de spelers worstelen met het onderwerp. Toen hij doorhad dat er verdeeld werd gereageerd op de komst van Medvedev naar Nederland, nam hij contact op met de begeleidingsstaf van de speler. ‘Ze hebben uitgelegd wat Daniil er wel en niet over kan zeggen. Maar wat hij ook zegt, hij kan het bijna niet goed doen. Als hij voor vrede is, vinden sommige mensen dat niet sterk genoeg. Maar hij kan ook niet zeggen dat Poetin helemaal verkeerd bezig is en dat de oorlog meteen moet stoppen. Als je dat uitspreekt, loop je het risico voor vijftien jaar in de gevangenis te belanden. Hij moet ook aan zijn familie in Rusland denken.’

Dus laat de Rus alleen zijn racket spreken in Rosmalen. Na een regenachtige woensdag, waarin zijn dubbelpartij werd uitgesteld, stapte hij donderdag de baan op in het enkelspel tegen de Fransman Gilles Simon. Medvedev moest er hard voor vechten, maar hij won zijn partij op zijn zevende matchpoint met 7-5 en 6-4.

De Rus had graag nog langer op gras gespeeld. Op Wimbledon kwam hij nooit verder dan de vierde ronde. Aan Rosmalen heeft hij goede herinneringen overgehouden. Hij boekte er in 2016 zijn eerste zege op ATP-niveau.

Zes jaar later is hij de eerste speler die de hegemonie van Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic heeft doorbroken. Hij won vorig jaar op de US Open zijn eerste grandslamtoernooi en werd, uitgerekend in de week dat de inval in Oekraïne begon, de nieuwe nummer één van de wereld.